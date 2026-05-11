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Los cinco consejos de la mujer más rica de México para hacer crecer tu dinero

Las decisiones que guiaron a María Asunción Aramburuzabala tras una tragedia familiar la llevaron a construir la mayor fortuna femenina de México

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La empresaria asume responsabilidades en Grupo Modelo a los 32 años. (Imagen Ilustrativa Infobae).
La empresaria asume responsabilidades en Grupo Modelo a los 32 años. (Imagen Ilustrativa Infobae).

La historia de vida de la mujer más rica de México dio un giro definitivo tras la muerte de su padre, Pablo Aramburuzabala, en 1995.

La ausencia de un plan de sucesión en el consejo de Grupo Modelo obligó a María Asunción, con apenas 32 años, a asumir responsabilidades en una industria dominada por hombres y marcada por el escepticismo ante su juventud.

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Ese episodio representó para ella un parteaguas: “Un plan de sucesión debe diseñarse, no dejarse a la improvisación”, expresó a través de una entrevista con Oso Trava, creador de contenido y empresario mexicano.

Desde entonces, definió protocolos formales de gobierno, reglas claras de operación y herencia en su dirección empresarial.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La venta de Grupo Modelo a Anheuser-Busch InBev en 2013 consolida a Aramburuzabala como accionista clave y miembro del consejo. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Nacida en 1963 y egresada de Contaduría Pública por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), María Asunción Aramburuzabala acumula una fortuna estimada en más de 160 mil millones de pesos mexicanos en 2026, de acuerdo con Forbes México.

Este crecimiento patrimonial es resultado de décadas de decisiones estratégicas y una visión clara sobre el legado familiar y empresarial que buscó construir su familia, declaró.

Los consejos de la mujer más rica de México para hacer crecer tu dinero

María Asunción compartió los principios que rigen su vida profesional y personal con el influencer y emprendedor Oso Trava.

Para ella, los valores sólidos y la congruencia son la base de cualquier éxito duradero, tanto en el ámbito familiar como empresarial. “No puedes dudar de tus valores cuando estos se ven cuestionados. Hay que hacer lo correcto según los valores que tienes”, afirmó.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El portafolio de inversiones de Tresalia Capital incluye empresas como Stori, Nexu, KIO Networks y la marca de moda Tory Burch. (Imagen Ilustrativa Infobae).

A lo largo de su trayectoria, la empresaria resumió en cinco consejos los principios que la guiaron para construir y multiplicar su fortuna:

  1. Diseñar un plan de sucesión y profesionalizar la gestión: No dejar nada a la improvisación y establecer reglas claras para el futuro.
  2. No sacrificar la integridad por una ganancia inmediata: Sostener la congruencia y mantener la honestidad y lealtad aun en momentos de presión.
  3. Invertir en capital humano y formar equipos diversos: Apostar por el desarrollo de talento y aprovechar la diversidad de perspectivas para enriquecer la toma de decisiones.
  4. Aprender de los fracasos y transformar el error en un activo: Analizar los tropiezos para extraer lecciones y convertirlos en impulso para nuevas oportunidades.
  5. Tener visión a largo plazo y congruencia entre pensamiento y acción: Transmitir valores, formar nuevas generaciones y nunca perder de vista el legado que se desea dejar.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Aramburuzabala destaca la importancia de diseñar un plan de sucesión. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Aprender de los fracasos: clave para el crecimiento

Uno de los consejos fundamentales de Aramburuzabala es transformar el error en un activo.

Lejos de ocultar los tropiezos, sostuvo que el fracaso es parte natural de la condición humana y puede convertirse en el detonador más efectivo para el aprendizaje y la generación de riqueza. “El fracaso es un momento en tu historia, pero no tu historia completa, ni quién eres tú”, explicó.

En su entrevista, recomendó analizar los errores de manera objetiva, sin buscar culpables ni disfrazar lo que sucedió: “Los errores son como un muerto. Hay que hacer una autopsia y extraer lecciones aprendidas”.

Para la empresaria, entender el origen de los errores es indispensable para quien aspira a crecer financieramente.

Advirtió que el miedo al fracaso paraliza y puede llevar a perder oportunidades. Por el contrario, quien asume el fracaso como una experiencia puntual y encapsulada puede evolucionar y tomar mejores decisiones en el futuro. “La historia es fundamental para no repetir los mismos errores”, subrayó.

Primer plano de una mano con un anillo brillante en el dedo anular, sosteniendo un fajo grande de billetes de 100 dólares, con un fondo difuminado.
La empresaria recomienda aprovechar la diversidad de vocaciones familiares y priorizar el capital humano en los negocios. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Congruencia y visión a largo plazo

La visión de María Asunción Aramburuzabala sobre el éxito no se limita a la acumulación de dinero, sino a la construcción de un legado sólido.

La empresaria consideró que transmitir valores, formar a las nuevas generaciones y mantener la coherencia entre pensamiento y acción son claves para perpetuar el crecimiento económico y personal.

Compartió que reconocer que no todas las negociaciones concluyen en victoria, aporta al crecimiento. “A la próxima vez que hagas algo, ya eres una mejor persona”, recalcó.

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Actualmente, Aramburuzabala reside en Estados Unidos, desde donde coordina las operaciones globales de Tresalia Capital.(Imagen Ilustrativa Infobae).

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