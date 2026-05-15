Muere “Huesos”, objetivo prioritario del CJNG, durante operativo en Colima

El titular de la SSPC estatal informó los hechos (X/@gobiernocolima)

Las autoridades de Colima informaron sobre la muerte de dos sicarios que iban a realizar un homicidio. Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal, informó, en conferencia del 14 de mayo, el abatimiento de dos hombres ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los cuales es identificado como Huesos.

“Se logra el abatimiento de dos sicarios del grupo Cártel Jalisco Nueva Generación, entre ellos un objetivo de alta prioridad, eh, con indicativo o alias Huesos”, compartió el funcionario.

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Las autoridades se dieron cuenta que sujetos armados entraron a un motel en la ciudad de Colima, por lo que son desplegados elementos de seguridad, cuando los sospechosos se dan cuenta de lo anterior accionan sus armas contra los uniformados.

Posterior a estas acciones, dos vehículos huyen en sentido diferentes. Los agentes piden refuerzos y hay una persecución.

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Llevaban un arma compleja de usar

“Uno de los vehículos se impacta, descienden dos masculinos y realizan detonaciones contra el personal de seguridad estatal [...] tiraron frontalmente y tuvimos suerte, porque una de las armas que traían es una FN MINIMI. Es un arma de apoyo que puede tirar entre ochocientas y mil rondas por minuto”, narra el funcionario.

Como se trata de un arma compleja de manejar, e incluso de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, el artefacto se traba.

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Uno de los sicarios más letales

Posteriormente, los uniformados proceden a identificar a los sujetos sin vida de uno de los vehículos implicados.

“Se logra identificar al sicario con el indicativo Huesos, que por información de inteligencia sabemos que ha sido uno de los más letales de los últimos meses para este grupo delictivo que opera en la zona en la región de Jalisco y Colima”.

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Luego, los agentes hallaron la otra de las unidades involucradas en los hechos

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

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