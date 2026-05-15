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Mötley Crüe en la FENAPO 2026: fechas, detalles y cómo asistir a su concierto gratis en San Luis Potosí

El gobernador confirmó la presencia de la banda de hard rock en el Teatro del Pueblo para la edición 2026 de la feria potosina

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Mötley Crüe
Con la confirmación de Mötley Crüe, la FENAPO 2026 refuerza su apuesta por los grandes nombres del rock internacional; el anuncio lo hizo el gobernador Gallardo Cardona en redes sociales y desató la reacción inmediata de los fanáticos de la banda. (Facebook Mötley Crüe)

El gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona confirmó este jueves 14 de mayo que Mötley Crüe se presentará en la Feria Nacional Potosina 2026, conocida como “La Mejor Fiesta del Verano”, en un concierto sin costo para el público en el Teatro del Pueblo, también llamado ‘Foro de las Estrellas’. Las fechas exactas del show aún no se han dado a conocer.

El anuncio lo hizo Gallardo Cardona a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, con un estilo informal que rápidamente se viralizó entre los seguidores del hard rock y el glam metal. Desde el interior de su automóvil, el mandatario subió el volumen de la música de la banda y lanzó el mensaje a sus seguidores: “Saludos a todos mis ahijadas, mis ahijados. Excelente noche. Quiero ponerles una canción a ver si la conocen porque es el próximo invitado a FENAPO 2026”.

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La banda atraviesa un momento de actividad intensa: en 2026 realiza su gira norteamericana The Return of the Carnival of Sins, que celebra el 45 aniversario del grupo. (Mötley Crüe)
La banda atraviesa un momento de actividad intensa: en 2026 realiza su gira norteamericana The Return of the Carnival of Sins, que celebra el 45 aniversario del grupo. (Mötley Crüe)

La confirmación generó una respuesta inmediata entre fanáticos de la agrupación de Los Ángeles, que desde los años 80 acumula éxitos como “Girls, Girls, Girls”, “Dr. Feelgood” y “Kickstart My Heart”. Para muchos de sus seguidores, la banda —integrada por Vince Neil, Nikki Sixx, Tommy Lee y el guitarrista John 5— representa uno de los nombres más representativos del rock estadounidense de las últimas cuatro décadas.

Un cartel con apuesta internacional

La FENAPO se celebra cada año durante agosto en el Recinto Ferial de la capital potosina y atrae a más de tres millones de visitantes por edición, con un impacto económico que supera los dos mil millones de pesos. El Teatro del Pueblo es el escenario de acceso gratuito donde, en ediciones anteriores, se presentaron artistas como Marilyn Manson y DJ Tiesto.

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FENAPO 2026
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que la agrupación formará parte del cartel de la FENAPO 2026; el show será sin costo para el público en el Teatro del Pueblo, aunque aún no hay fecha confirmada.(Facebook FENAPO 2026)

La edición 2026 ya tiene confirmados a otros artistas internacionales, aunque el gobierno estatal no ha dado a conocer el cartel completo. La llegada de Mötley Crüe eleva el perfil de la feria en su segmento de rock internacional.

La banda atraviesa un momento de actividad intensa: en 2026 realiza su gira norteamericana The Return of the Carnival of Sins, que celebra el 45 aniversario del grupo y recorre 33 ciudades de Estados Unidos y Canadá entre julio y septiembre. La presentación en San Luis Potosí se daría en ese mismo periodo, aunque las autoridades no han precisado la fecha.

Cómo asistir a los conciertos gratis de la FENAPO 2026

Para asistir a los conciertos gratis del Teatro del Pueblo en la FENAPO 2026,el acceso es libre y gratuito con la entrada general a la feria. No se requieren boletos para la zona general, pero se recomienda llegar con horas de anticipación debido a la alta afluencia para artistas estelares.

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