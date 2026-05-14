Extradición de “El Jardinero”, líder del CJNG, sigue interrumpida tras declarar improcedente amparo de la FGR

El Jardinero siendo trasladado por elementos federales. Crédito: FGR

El 14 de mayo fue dado a conocer la decisión de un Tribunal Colegiado en la que califica como improcedente la queja de la Fiscalía General de la República (FGR) respecto a la extradición de Audias Flores Silva, la cual actualmente está suspendida por decisión de una jueza.

Dicho tribunal sostiene que el recurso de la FGR no cumple con los requisitos de la Ley de Amparo. Por lo anterior, el sujeto apodado El Jardinero y señalado como líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) no puede, por ahora, ser entregado a Estados Unidos.

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Los hechos fueron dados a conocer por el periodista Manuel Espino de El Universal, el mismo día que EEUU amplió los cargos en contra del hombre.

Cabe recordar que el pasado 30 de abril fue informado que la jueza federal Azucena Lazalde Íñiguez determinó que Flores Silva conceder el amparo presentado por la defensa de El Jardinero, la cual argumentó que la orden de extradición fue emitida fuera de procedimiento.

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Video que muestra un operativo de las Fuerzas Especiales de la Marina un terreno árido, con vistas aéreas de una carretera y dos helicópteros. Las imágenes incluyen tomas cercanas de la aprehensión de una persona en la vegetación. Este metraje corresponde a la detención de Audias Flores Silva, alias "El Jardinero", en Nayarit. (X/@OHarfuch)

Asimismo, Lazalde Íñiguez comentó que la entrega en extradición de Flores Silva podría generar daños daños irreparables a los derechos humanos del hombre.

Los reportes indican que el sujeto detenido el 27 de abril pasado sería uno de los hombres en la lista para suceder a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, este último murió en un operativo del 22 de febrero en Jalisco.

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