México

Fuerte explosión en fiestas patronales de Amatitán, Jalisco, deja varios heridos

Reportes preliminares señalan que el incidente ocurrió durante la quema de “toritos” pirotécnicos

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Así fue la explosión en fiestas patronales en Amatitán, Jalisco. (X/@RiGarciaJal)

La noche del 14 de mayo, una explosión por pirotecnia y gas LP interrumpió las fiestas patronales en la plaza principal de Amatitán, Jalisco, y dejó un saldo preliminar de varias personas lesionadas, algunas de ellas reportadas en estado grave.

El incidente ocurrió afuera del atrio de la iglesia principal del municipio, en la región Valles, cerca de Tequila, cuando un artefacto de pirotecnia alcanzó un puesto de frituras.

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¿Qué se sabe de la explosión?

De acuerdo con reportes preliminares, el incidente se originó cuando chispas generadas por fuegos artificiales, de los llamados “toritos”, alcanzaron de forma accidental los cilindros de gas LP que abastecían puestos de comida instalados en el perímetro de la plaza.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Al menos una decena de personas resultaron lesionadas, seis de ellas con quemaduras de gravedad. Otras versiones refirieron que el número de heridos podría llegar hasta 20, aunque la cifra oficial no ha sido confirmada.

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La explosión y el incendio fueron captados y difundidos en tiempo real por asistentes que transmitieron en vivo desde redes sociales, en donde se ve el momento de las explosiones, en medio del pánico entre asistentes que intentaban resguardarse tras el estallido.

Testigos reportaron que varios tanques de gas estallaron de manera sucesiva y que las llamas se propagaron rápidamente entre los puestos instalados para las fiestas patronales.

Una fuerte explosión registrada durante las fiestas patronales de Amatitán dejó varias personas heridas y provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia. (Redes sociales)

Emergencia y reacción de autoridades

Elementos de Protección Civil Municipal y la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco acudieron a la zona para realizar labores de atención, aseguramiento del área y evaluación de daños.

El área permanece bajo resguardo, y las autoridades exhortan a la población a evitar acercarse para facilitar el trabajo de los cuerpos de auxilio. Los heridos más graves fueron trasladados de urgencia a hospitales cercanos para recibir atención médica especializada.

Hasta el cierre de la noche, las autoridades no habían emitido un saldo oficial definitivo sobre el número de víctimas, ya que la información sigue en desarrollo.

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