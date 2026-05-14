Detienen en Guerrero a “El Junior”, segundo al mando de Los Viagras

Junto con el objetivo criminal fue asegurado Christopher “N” (FGE Guerrero)

Fue detenido en Guerrero Juan “N”, un sujeto apodado El Junior y quien es identificado por las autoridades como segundo al mando del grupo delictivo Los Viagras.

El arresto del hombre considerado objetivo prioritario para la Fiscalía General del Estado (FGE) fue dado a conocer el 14 de mayo. El Junior fue asegurado junto con Christopher “N”. Los dos hombres son señalados por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión agravada, acciones realizadas en contra de una persona de identidad reservada.

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Según las averiguaciones de la Fiscalía de Guerrero, desde febrero de 2026 la persona afectada comenzó a ser amenazada con que tenía que pagar cuotas a cambio de que no le hicieran daño.

El sujeto capturado (FGE Guerrero)

“Los imputados presuntamente acudían de manera presencial para exigir y recoger el dinero derivado de la extorsión”, es parte del reporte oficial.

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Posterior al arresto de los dos hombres, ambos fueron puestos a disposición del juez de control para que sea determinada su situación jurídica

La FGE de Guerrero cumplimentó la orden de aprehensión en contra de El Junior en un operativo en coordinación con el Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Estatal de Guerrero.

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En las imágenes compartidas por las autoridades muestran a los dos sujetos detenidos siendo custodiados por los diversos elementos de seguridad.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

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