México

Los Pericos anuncian shows en México: ciudades y preventa para la banda de reggae latino con ‘Inmortal’

La banda argentina confirma presentaciones exclusivas en el país. El show ofrecerá un recorrido por sus éxitos clásicos y las 10 canciones inéditas de su nuevo disco Inmortal

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Los Pericos anuncian dos conciertos en México en 2026 para presentar su álbum Inmortal y fortalecer su conexión histórica con el público local (Ocesa)
Los Pericos anuncian dos conciertos en México en 2026 para presentar su álbum Inmortal y fortalecer su conexión histórica con el público local (Ocesa)

La banda argentina Los Pericos anuncia dos conciertos en México este 2026, reforzando la relación que han construido durante décadas con su público local y acompañando la presentación de su más reciente álbum, Inmortal.

La gira contempla un formato íntimo en el Foro Puebla de Ciudad de México el próximo 3 de junio y un espectáculo celebratorio en el Teatro Estudio Cavaret de Guadalajara el 29 de octubre, donde se prevé un repaso tanto por sus temas clásicos como por sus nuevas composiciones.

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La venta de boletos inicia con la preventa Banamex el 15 de mayo exclusivamente para Guadalajara a partir de las 11:00 horas. La venta general para ambas ciudades comenzará el 16 de mayo a la misma hora.

Los Pericos ofrecerán un show íntimo en el Sheraton Pilar
La audiencia más fuerte de Los Pericos proviene de México, Colombia, Argentina, Chile y Perú, demostrando su influencia en América Latina

Según cifras de Chartmetric, Los Pericos superan los 3.5 millones de escuchas activos en Spotify y mantienen una base de más de 2 millones de seguidores en redes sociales y plataformas digitales.

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Su popularidad abarca varias generaciones: cuentan con escuchas de todas las edades y, aparte de Argentina, tienen una audiencia fiel especialmente en México, así como en Chile, Perú y Colombia.

Colombia, México y Argentina dominan la audiencia de Los Pericos

Formada en Buenos Aires en 1986, Los Pericos es reconocida como una de las agrupaciones pioneras del reggae en español en América Latina. A lo largo de más de cuatro décadas, el grupo ha ganado influencia de manera constante, consolidándose como referencia regional y como factor clave en la difusión del reggae y el ska en el continente.

En México, la respuesta del público ha sido determinante. La banda siempre encuentra una conexión especial en sus conciertos y giras por el país, donde los aficionados llenan recintos y participan activamente, consolidando a México como su segunda casa artística.

Los Pericos
Los temas “Pupilas Lejanas”, “Runaway” y “Mucha Experiencia” lideran las reproducciones digitales de la agrupación en plataformas de audio

Las canciones “Pupilas Lejanas”,Runaway”, “Párate y Mira”, “Sin Cadenas” y “Mucha Experiencia” concentran el mayor número de reproducciones en plataformas de audio digitales, según datos oficiales.

La experiencia de su próximo concierto en el Foro Puebla promete ser diferente, con un formato pensado para la cercanía y la interacción directa con el público. Durante la jornada se presentarán en vivo temas de Inmortal, un disco compuesto y producido colectivamente en Buenos Aires en el estudio Robledo Sound Machine.

El álbum integra 10 canciones inéditas, con la colaboración del cantante tapatío Sabino en el tema principal, además de invitados como Abel Pintos y Denny Denan, y la producción de Ale Sergi, integrante de Miranda!

La banda argentina ofrecerá un show íntimo en el Foro Puebla de Ciudad de México el 3 de junio y uno celebratorio en Guadalajara el 29 de octubre (Ocesa)
La banda argentina ofrecerá un show íntimo en el Foro Puebla de Ciudad de México el 3 de junio y uno celebratorio en Guadalajara el 29 de octubre (Ocesa)

Inmortal: el regreso a las canciones inéditas

Inmortal representa para Los Pericos el retorno a un disco de obras completamente nuevas. El material incluye letras creadas antes, durante y después de la pandemia, con el objetivo de actualizar el mensaje de la banda y mantener su vigencia en la escena contemporánea. La propuesta explora diferentes estilos pero conserva la esencia reggae rock que caracteriza a la agrupación.

La alineación de sencillos en este lanzamiento incluye “Inmortal” (con Sabino), “Soledad” y “Amor Bonsai” (con El Plan de la Mariposa), además de reafirmar lo que el grupo define como un presente construido sobre su historia y orientado al futuro. “Este disco es profundamente perico, con letras actuales y un mensaje que atraviesa el amor y el crecimiento”, confirman desde la banda.

El álbum Inmortal marca el regreso de Los Pericos a las composiciones originales, explorando nuevas temáticas y estilos sin perder su esencia reggae rock
El álbum Inmortal marca el regreso de Los Pericos a las composiciones originales, explorando nuevas temáticas y estilos sin perder su esencia reggae rock

Las dos fechas de Los Pericos en México se suman a su historial de presentaciones memorables en el territorio nacional y a su capacidad para atraer una audiencia intergeneracional, sustentada por la fuerza de temas que han superado barreras generacionales y geográficas.

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