México

Tras cover de Cazzu, resurge polémica donde Ángela Aguilar afirma que canción de Selena Quintanilla es suya

Un video donde la cantante habla sobre su EP de covers de “La Reina del Tex Mex” volvió a las redes tras el gesto de A.B. Quintanilla con Cazzu

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Ángela Aguilar
Un video donde la cantante habla sobre su EP de covers de “La Reina del Tex Mex” volvió a las redes tras el gesto de A.B. Quintanilla con Cazzu. (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

Un video donde Ángela Aguilar habla sobre su EP de covers de Selena Quintanilla volvió a circular en redes sociales y reavivó una controversia que arrastra desde 2020: la frase “mi canción Bidi Bidi Bom Bom”, pronunciada por la cantante en aquella grabación, concentró las críticas de usuarios que recordaron que el tema pertenece a la llamada “La Reina del Tex-Mex”.

El detonante del resurgimiento fue la participación de A.B. Quintanilla en el concierto de Cazzu en el Boeing Center de San Antonio, Texas, durante la gira de la artista argentina por Estados Unidos. El productor tocó el bajo en una interpretación de “Si Una Vez” y, al cierre de la noche, colocó una corona en la cabeza de Julieta Cazzuchelli frente al público reunido en el recinto.

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A.B. Quintanilla y su discurso sobre el legado de Selena

Ángela Aguilar bajo críticas por las comparaciones con Selena Quintanilla
Usuarios en redes revivieron una vieja polémica: el video donde Ángela Aguilar se refiere a "Bidi Bidi Bom Bom" como propia y asegura que Selena "era una señora más grande" volvió a concentrar críticas en su contra. (Ángela Aguilar/ Selena Quintanilla)

Antes de coronarla, el músico se dirigió directamente a la intérprete: “Todos sabemos que hay una reina que vive en los corazones de las personas y esa reina se llama Selena. Pero esta noche, con mucho respeto y cariño, tú también has logrado algo muy especial: llegar a los corazones de la gente, y por eso esta corona es para ti”, expresó. Ambos también interpretaron “Con Otra”, de la argentina.

Días después, Quintanilla publicó un video en sus redes sociales para responder a quienes cuestionaron su participación. “Yo estaba detrás de una de las mujeres más grandes de la industria de todos los tiempos, una leyenda: Selena. Pero es muy difícil en esta industria para una mujer. Es diez veces más difícil para una mujer conquistar y ser número uno o tener su espacio en el mercado. Y yo entiendo eso y vine a apoyarla”, señaló.

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“Imagínate que Selena intente ser yo”: las declaraciones que no olvidan los internautas

El gesto de Quintanilla hacia la cantante argentina reactivó en redes la memoria colectiva sobre el disco Baila Esta Cumbia, lanzado por Ángela Aguilar en el año de 2020 bajo el sello Machin Records y producido por Pepe Aguilar. El EP incluyó clásicos como “Como la Flor”, “La Carcacha” y “No Me Queda Más”.

Un video donde la cantante habla sobre su EP de covers de Selena Quintanilla y dice "mi canción Bidi Bidi Bom Bom" volvió a circular en redes tras el gesto de A.B. Quintanilla, quien coronó a Cazzu en pleno concierto en San Antonio, Texas. (YouTube Ángela Aguilar)

En el video que volvió a viralizarse, Aguilar describía así su motivación: “Les voy a platicar un poco de mi canción Bidi Bidi Bom Bom. Antes que nada tengo que aclarar que voy a sacar un EP, es básicamente tratando de honrar a Selena... hacerle un tributo, hacer que a más niñas de otras generaciones escuchen su música y sientan lo que es ser mexicoamericana... Siempre va a ser importante Selena porque es única y nos enseñó a niñas por todo el mundo cómo soñar y cómo ser orgullosamente bilingüe y mexicoamericana. Este es mi humilde homenaje", declaró en uno de sus vlogs en YouTube.

La frase “mi canción” aplicada a un tema de Selena fue suficiente para encender los comentarios. A eso se sumaron declaraciones de años atrás donde Aguilar afirmó que la fallecida artista “era una señora más grande” y llegó a decir: “Imagínate que Selena intente ser yo, bueno, no había nacido cuando ella estaba cantando”. Esas palabras, recuperadas por usuarios en TikTok y X, alimentaron una nueva ola de críticas hacia la cantante.

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