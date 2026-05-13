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Lengua de suegra: el mejor abono casero para hacer crecer tu planta

Descubre cómo algunos ingredientes simples pueden transformar el crecimiento de esta planta sin complicaciones ni grandes gastos

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Planta de interior, sansevieria, lengua de suegra, purificadora, resistente. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce por qué unos cuidados caseros y sostenibles logran que el follaje luzca espectacular durante todo el año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lengua de suegra, conocida por su resistencia y facilidad de cuidado, se ha convertido en una de las plantas favoritas en hogares y oficinas.

A pesar de su fama como especie poco exigente, el uso de abonos naturales puede marcar la diferencia para que crezca más fuerte y luzca un follaje saludable.

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Existen varias alternativas caseras que aportan los nutrientes necesarios sin recurrir a productos químicos, ideales para quienes buscan mantener su sansevieria en óptimas condiciones de manera sencilla y ecológica.

Una planta de lengua de suegra en una maceta de terracota sobre una mesa de madera, junto a un sofá blanco con cojines coloridos en una sala de estar iluminada.
Aprende a aprovechar restos cotidianos para nutrir tus plantas y mantenerlas saludables sin necesidad de fertilizantes industriales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mejor abono casero para dar amor y hacer crecer a tu lengua de suegra

El mejor abono casero para la lengua de suegra (Sansevieria o “sansevieria”) es aquel que aporta nutrientes esenciales sin saturar la planta, ya que es una especie resistente que no requiere fertilización frecuente. Las opciones más recomendadas son:

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1. Cáscara de huevo molida

Proporciona calcio y ayuda a mantener el sustrato aireado. Tritura las cáscaras y espárcelas sobre la tierra cada dos meses.

2. Agua de cocción de verduras

Cuando prepares verduras (sin sal ni aceites), guarda el agua de cocción, deja que enfríe y riega la planta una vez al mes. Aporta micronutrientes.

3. Café usado (en poca cantidad)

El café aporta nitrógeno, pero debe usarse moderadamente. Espolvorea una pequeña cantidad sobre la tierra cada dos meses y mezcla suavemente. No abuses, ya que el exceso puede acidificar demasiado el sustrato.

4. Cáscara de plátano

Rica en potasio. Trocea una cáscara, entiérrala en el sustrato y riega normalmente. Hazlo cada dos o tres meses.

5. Compost casero tamizado

Si tienes composta, usa una capa delgada en la superficie de la maceta. Esto mejora la retención de nutrientes y la salud de la planta.

La lengua de suegra prefiere poca agua y suelos que drenen bien. Abonar en exceso puede provocar pudrición de raíces.

Lo ideal es fertilizar cada dos o tres meses durante primavera y verano, y evitar abonar en invierno.

Manos esparciendo cáscaras de huevo trituradas sobre la tierra de una planta Lengua de Suegra en una maceta de terracota. Se observa un frasco con más cáscaras.
Los abonos caseros como cáscara de huevo molida o agua de cocción de verduras aportan nutrientes esenciales a la sansevieria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los cuidados extra que puedes dar a tu lengua de suegra para que crezca sana y fuerte

Estos son los cuidados básicos para que tu lengua de suegra (Sansevieria) crezca sana y fuerte:

Luz

  • Prefiere luz indirecta brillante, pero también tolera lugares con poca luz.
  • Evita el sol directo intenso, ya que puede quemar las hojas.

Riego

  • Riega solo cuando la tierra esté completamente seca. Por lo general, una vez cada 15 días es suficiente.
  • En invierno, reduce el riego a una vez al mes.
  • Evita encharcar el sustrato; el exceso de agua provoca pudrición de raíces.

Sustrato

  • Usa una mezcla que drene bien, como tierra para cactus o suculentas.
  • Asegúrate de que la maceta tenga orificios de drenaje.

Abono

  • Aplica abono casero o fertilizante líquido para plantas de interior cada dos o tres meses durante primavera y verano.
  • No fertilices en otoño e invierno.

Temperatura

  • Tolera temperaturas entre 15°C y 30°C.
  • Evita exponerla a corrientes de aire frío o temperaturas menores a 10°C.

Limpieza y poda

  • Limpia las hojas con un trapo húmedo para quitar polvo.
  • Retira hojas dañadas o secas con tijeras limpias.

Plagas y enfermedades

  • Es resistente, pero revisa regularmente para detectar cochinillas o pulgones.
  • Si aparecen, limpia las hojas con agua jabonosa o alcohol diluido.

Recomendación extra

  • Gira la maceta de vez en cuando para que crezca de forma pareja y no se incline hacia la luz.
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La Sansevieria trifasciata, conocida como lengua de suegra, es una planta resistente ideal para decorar interiores y purificar ambientes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque es considerada como una planta casi “inmortal” con estos cuidados lograrás que tu lengua de suegra luzca radiante y crezca más sana y fuerte.

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