De ganarle al PSG a dirigir en Liga MX: este es el nuevo entrenador de Santos Laguna

Paiva vuelve a la Liga MX después de dirigir a León y Toluca. REUTERS/Ricardo Moraes

La situación actual de Santos Laguna es crítica tras un Clausura 2026 que dejó al equipo en el último puesto de la tabla general, con solo 12 puntos.

El club, obligado a pagar una multa por la baja productividad, vive un periodo de autocrítica y exige respuestas urgentes para evitar repetir resultados decepcionantes en el próximo torneo.

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Renato Paiva, de ganarle al PSG a tomar el mando de Santos Laguna

La elección de Renato Paiva como entrenador marca el inicio de una nueva etapa. El portugués, que recientemente dirigió a Fortaleza en Brasil y que vivió el descenso con ese club, regresa a la Liga MX tras pasos previos por León y Toluca.

En su carrera, Paiva también dirigió a Independiente del Valle (Ecuador), EC Bahía y Botafogo, donde fue parte de la sorprendente victoria ante el PSG en el Mundial de Clubes.

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La llegada de Paiva representa el octavo cambio de entrenador en Santos Laguna en seis años. Desde la salida de Guillermo Almada, ningún técnico ha conseguido estabilidad ni resultados sobresalientes.

El ciclo más largo en este periodo fue el de Eduardo Fentanes, con 46 partidos, pero el equipo nunca logró consolidarse como aspirante al título.

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La directiva espera que la experiencia internacional de Paiva y su conocimiento de la Liga MX permitan recuperar la competitividad.

Aunque el técnico portugués solo consiguió un título de liga en Ecuador y no ha permanecido más de un año en sus últimos equipos, la apuesta es que pueda instalar una nueva mentalidad en el vestuario y elevar el nivel de juego de los Guerreros.

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El acuerdo entre Santos Laguna y Paiva incluye un contrato por dos años, según adelantó el periodista César Luis Merlo.

El club y el entrenador intercambian documentos para oficializar la firma, mientras la expectativa de la afición crece ante la posibilidad de un cambio profundo en la dinámica del equipo.

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Paiva venció al PSG en el mundial de Clubes. REUTERS/Agustin Marcarian

Santos Laguna apuesta por una reconstrucción tras una de sus peores campañas

Luego del reciente torneo, la directiva de Santos Laguna decidió acelerar los cambios.

El equipo sumó apenas tres triunfos, tres empates y once derrotas, lo que derivó en sanciones económicas y un ambiente de presión sobre cada decisión.

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La prioridad del club es dejar atrás la etiqueta de sotanero y recuperar el protagonismo perdido en la Primera División de México.

Para revertir este escenario, la dirigencia ya habría concretado movimientos clave: incorporando a dos futbolistas provenientes de Atlas y llegó a un acuerdo verbal con un nuevo director técnico.

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Así, el conjunto de la Comarca Lagunera busca renovar su plantel y su mentalidad competitiva en tiempo récord, con la mirada puesta en el Apertura 2026.

La incorporación de Diego González y Eduardo Aguirre, ambos procedentes de Atlas, completa el paquete de refuerzos. El Grupo Orlegui, propietario de ambos clubes, facilitó la llegada de los futbolistas, señalando una apuesta integral por la reestructuración deportiva.

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El reto inmediato para Paiva será imprimir su sello en un plantel golpeado y con urgencia de resultados, mientras la directiva y la afición esperan que los cambios realizados permitan dejar atrás los torneos de frustración y volver a soñar con la parte alta de la clasificación.