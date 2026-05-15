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Cristian Castro y Victoria Kühne: la empresaria terminó la relación por infidelidad con fan, revelan

La productora decidió finalizar su noviazgo cuando se enteró de un encuentro entre el cantante y Celeste Rifai, mientras ella compartía su relación públicamente en México

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Victoria Kühne termina su relación con Cristian Castro tras descubrir una presunta infidelidad del cantante en Nueva York (IG)
Victoria Kühne termina su relación con Cristian Castro tras descubrir una presunta infidelidad del cantante en Nueva York (IG)

Victoria Kühne decidió poner fin a su relación con Cristian Castro tras enterarse de una presunta infidelidad del cantante, según reveló el programa Ventaneando. Durante su estancia en Nueva York, Castro habría tenido un encuentro con una fanática argentina identificada como Celeste Rifai, mientras Kühne anunciaba el noviazgo en redes sociales.

La separación surge luego de que Victoria Kühne hiciera público su romance en abril pasado compartiendo imágenes juntos durante un viaje en Nueva York. Ventaneando indica que el cantante habría negado el vínculo sentimental semanas después, insistiendo que sólo existía una relación profesional motivada por el estudio de grabación de la empresaria.

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Una presunta infidelidad habría puesto fin a la relación de Cristian y Victoria

El medio precisa que el presunto encuentro de Castro con la fanática ocurrió cuando Kühne confirmaba la relación en México. La periodista Rosario Murrieta informó en Ventaneando: "Se enteró de que mientras ella estaba confirmando aquí el romance Cristian estaba en Nueva York con ellas“, al destacar la supuesta infidelidad.

Vistoria Künhe, mujer de cabello rojizo, sonríe a Cristian Castro, quien también sonríe. La mano de ella, con uñas rojas, toca la mandíbula de él
El programa Ventaneando difunde que Cristian Castro habría tenido un encuentro con la fanática Celeste Rifai durante su estancia en Nueva York (Victoria Künhe: Instagram)

La actriz Verónica Castro, madre del cantante, reaccionó molesta por la actitud de su hijo, asegurando que la relación sí existió y atribuye a Cristian la responsabilidad de darle fin de manera repentina.

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En el programa, Verónica Castro agregó: "Yo creo que sí eran novios y este se echó para atrás. Yo creo que reaccionó, es tonto pero no tanto, sí es tonto (…) Yo lo regañó, alguien tiene que decirle las cosas de frente“.

La familia de Victoria Kühne también resulta afectada por la controversia, según expresó la actriz, quien elogió la trayectoria profesional de la productora y criticó al cantante por la forma en que manejó la ruptura del noviazgo.

Verónica Castro confrontó públicamente a Cristian Castro por declaraciones falsas sobre su relación sentimental. La actriz aseguró que su hijo no solo mintió respecto al tiempo que lleva con su pareja, sino que también omitió felicitarla el Día de las Madres.

Victoria Kühne, con cabello rojo y labios rojos, sonríe con los ojos cerrados mientras sostiene dos estatuillas Grammy. Un recuadro la muestra besando a Cristian Castro
Cristian Castro niega el noviazgo con Kühne semanas después de que la empresaria anunciara la relación en redes sociales (Victoria Künhe: Instagram)

La conductora de televisión manifestó que no tiene información ni contacto directo sobre el noviazgo de su hijo. De acuerdo con sus palabras: “No sé absolutamente nada, cuando vea la prensa me entero, pero yo no sé, no me comenta nada, ni idea tiene de lo que hace”.

A raíz del distanciamiento familiar, la actriz destacó: “No hay comunicación, no me buscó en el Día de las Madres ni para felicitarme”. Detalló que ha observado los acontecimientos personales de Cristian Castro a través de los medios, pero no ha recibido mensajes personales ni explicaciones directas sobre su relación sentimental.

Verónica Castro y Cristian Castro
Verónica Castro, madre del cantante, critica públicamente la actitud de su hijo y asume que él terminó la relación con Kühne (Foto: Twitter/@vrocastroficial)

Verónica Castro enfatizó su desconcierto frente a las versiones públicas de su hijo: “Si él dijo que llevaba mucho tiempo con esa muchacha, no, eso no es cierto”, afirmó la presentadora en la misma entrevista.

La artista reiteró que desconoce aspectos de la vida personal de Cristian Castro, subrayando el quiebre en la comunicación y su inconformidad ante las declaraciones recientes del cantante.

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