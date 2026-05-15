Cachirula y Loojan anuncian intercambio de estampas Panini con sus fans: cuándo y dónde será (Instagram/ @cachirulaa)

La fiebre por el álbum Panini ya está en México, desde que salió a la venta las estampas coleccionables, los fanáticos iniciaron con la carrera de completar uno de los artículos más emblemáticos de cada Copa Mundial, y para la edición 2026, en la Ciudad de México se estarán realizando una serie de actividades y puntos de reunión para esta dinámica de intercambiar.

Este jueves 14 de mayo se inauguró la Experiencia Panini 2026 en la Ciudad de México, un lugar donde los aficionados podrán reunirse para llenar su álbum e intercambiar las estampillas; además, el lugar será una experiencia inmersiva del Mundial 2026 con dinámicas, juegos y mucho futbol.

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Infobae México acudió a la inauguración del evento y conversó con el reguetonero Loojan —del duo Cachirula y Loojan— y reveló que están organizando una reunión con sus fans para fusionar su música con el futbol.

El reguetonero Loojan invitó a sus fans a participar en el intercambio de estampas Panini del Mundial 2026, Loojan acudió a la presentación de la Experiencia Panini CDMX la cual será del 14 de mayo al 14 de junio (César Márquez/ Infobae México)

Loojan invita a sus fans a intercambiar estampas del álbum Panini

Loojan compartió a Infobae México en un mensaje dirigido a sus seguidores que organizará una convivencia centrada en el intercambio de estampas del álbum Panini. En sus palabras, expresó: “Hola amigos, yo soy Loojancito. Güey, me siento muy feliz, soy como un niño grandote, güey. Muchas gracias a Panini por invitarme. La neta es que tengo el álbum, no lo he terminado de llenar”.

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El intérprete comentó que aún le faltan aproximadamente ciento cincuenta estampas para completar su colección, por lo que organizó una dinámica con todos sus seguidores.

Con la intención de avanzar en el llenado de su álbum, Loojan informó que realizará una convivencia con sus fans la siguiente semana. El evento tendrá lugar en el Kiosco de la Alameda del Centro, a las tres de la tarde. Invitó a sus seguidores a asistir y participar en el intercambio de estampas.

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La Experiencia Panini 2026 en México ofrece a los fanáticos una inmersión en el próximo Mundial, destacando cromos de jugadores estrellas y el icónico trofeo. (César Márquez/ Infobae México)

“Me faltan como ciento cincuenta estampas, pero pues en esas estoy. Voy a hacer, de hecho, una convivencia con todos mis fans para poder cambiar tarjetas la siguiente semana. Entonces, para que le caigan, güey, es ahí en el Kiosco de la Alameda del Centro, a las tres de la tarde. La neta es que se va a poner ve**a. Nos vamos a conocer todos, nos vamos a besar nuestras bocas y vamos a cambiar estampitas del mundial”.

¿Dónde intercambiar estampas del Panini?

Una multitud asiste a la presentación de la Experiencia Panini 2026 en México, un evento interactivo que celebra la Copa Mundial de la FIFA en un vibrante salón. (César Márquez/ Infobae México)

El centro comercial Manacar de la Ciudad de México organiza una jornada gratuita de intercambio de estampas Panini para el álbum oficial del Mundial 2026 este jueves 14 de mayo. A partir de las 14:00 horas, los asistentes podrán llevar sus tarjetas repetidas.

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Entre las actividades previstas, el taller de perfumes personalizados iniciará a las 14:00 horas, mientras que la sesión para diseñar tazas se realizará a las 16:00 horas, ambas en el centro comercial ubicado en Av. Insurgentes Sur 1457, colonia Insurgentes Mixcoac, alcaldía Benito Juárez.