Cortisol: cómo afecta la hormona del estrés a la población mexicana

El exceso de cortisol por estrés causa fatiga, insomnio y presión alta, de acuerdo con el IMSS. (Imagen Ilustrativa Infobae).

El cortisol es una hormona con múltiples funciones en el organismo. Responde ante situaciones de estrés fisiológico y psicológico, regula la forma en que el cuerpo procesa grasas, proteínas y carbohidratos.

También aumenta los niveles de azúcar en la sangre para proporcionar energía rápida, contribuye a mantener la tensión arterial en niveles adecuados e interviene en el ciclo sueño-vigilia, de acuerdo con la doctora Lourdes Balcázar Hernández, encargada de la Jefatura de Endocrinología de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

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El cortisol cumple una función adaptativa: permite al organismo responder ante situaciones consideradas amenazantes, movilizando energía y recursos necesarios para la reacción de alarma o defensa. Es necesaria para procesos metabólicos y para mantener el equilibrio ante retos del entorno.

Esta hormona funciona bajo un ritmo circadiano, proceso biológico que se repite cada 24 horas e integra el reloj biológico del cuerpo. Este ritmo incluye el ciclo vigilia-sueño y responde a factores como la luz y la oscuridad.

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Los estímulos de luz favorecen el aumento de la actividad biológica, mientras que la oscuridad la reduce, lo que provoca la secreción de diferentes hormonas según el momento del día.

Entre los síntomas que pueden alertar sobre un exceso de cortisol se encuentran el aumento de peso abdominal, debilidad muscular y acné, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). (Imagen ilustrativa Infobae).

El cortisol no permanece elevado durante toda la jornada. Presenta un pico máximo por la mañana, lo que permite al organismo prepararse ante situaciones de estrés diarias. Medir el nivel de cortisol resulta relevante porque permite analizar el impacto del estrés en la salud, indicó la doctora Lourdes Balcázar Hernández.

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Riesgos del cortisol elevado

El exceso de cortisol genera efectos negativos en la salud. Cuando los niveles de esta hormona permanecen altos, el sistema inmune se deprime, lo que vuelve al cuerpo más vulnerable a infecciones, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, depresión, insomnio, colitis, migraña y disfunciones sexuales.

Especialistas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), parte del Sistema Universitario Jesuita, advierten que el entorno urbano, el tráfico, la falta de sueño y las condiciones de movilidad estresantes aumentan el riesgo de estrés crónico, es decir, niveles elevados y sostenidos de cortisol, especialmente entre jóvenes mexicanos.

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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 280 millones de personas sufren depresión en el mundo y, en México, el INEGI estima que aproximadamente 35 millones han vivido algún episodio depresivo. (Imagen ilustrativa Infobae).

Quienes presentan mayor riesgo de cortisol elevado en México

La doctora Lourdes Balcázar Hernández indica que las personas con mayor riesgo de romper el ciclo circadiano y elevar el cortisol son quienes laboran por las noches o cambian de turno entre mañana y noche, quienes practican ejercicio de alto rendimiento, quienes enfrentan altos niveles de estrés laboral o cursan algún trastorno del estado de ánimo, como ansiedad y depresión.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a través de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) aplicada en 2021, reporta que el 19.3% de la población adulta presenta síntomas de ansiedad severa y otro 31.3% revela síntomas mínimos o en algún grado.

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Según el INEGI, haber perdido el empleo incide de manera significativa en la vida de las personas que presentan síntomas de ansiedad severa, así como haber solicitado dinero prestado para cubrir gastos en los doce meses previos a la encuesta.

Cómo detectar niveles altos de cortisol

Algunos síntomas pueden alertar sobre la presencia de niveles elevados de cortisol en el organismo. Entre las señales que requieren atención médica están el aumento de peso, especialmente en la zona abdominal, reducción de masa muscular con debilidad, enrojecimiento del rostro, aparición de acné, incremento de vello facial en mujeres y estrías violetas en el abdomen.

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También se consideran signos de alerta la dificultad para controlar diabetes o hipertensión.

La especialista del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), indica que el desequilibrio del cortisol puede causar afectaciones graves a la salud, por lo que recomienda que, ante estos síntomas, las personas sean evaluadas por personal médico de manera oportuna. Añade que es necesario adoptar hábitos saludables para evitar que los niveles se mantengan elevados de forma crónica.

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El 75% de los mexicanos sufre fatiga por estrés laboral y cortisol elevado, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). (Imagen ilustrativa Infobae).

“El cortisol no es un villano, tampoco es una hormona mala; es muy importante para nuestro metabolismo y esencial para responder a las exigencias de la vida. El problema es el desequilibrio en su producción…”, expresó la especialista.

Hábitos que ayudan a reducir el cortisol

Dormir lo suficiente, mantener una alimentación saludable, realizar actividad física frecuente, participar en actividades recreativas y contar con una red de apoyo emocional son factores que ayudan a controlar el cortisol, según un estudio del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente.

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El sueño profundo favorece la regulación hormonal y disminuye los efectos del estrés. La actividad física cotidiana, como caminar al destino, también contribuye a reducir el cortisol.

La doctora Lourdes Balcázar Hernández, encargada de la Jefatura de Endocrinología del IMSS, señala que los niveles de cortisol disminuyen en la tarde y noche para facilitar el descanso. Recomienda dormir entre 7 y 8 horas diarias para mantener el equilibrio del ritmo circadiano y evitar el exceso de esta hormona.

También sugiere reducir el estrés mediante meditación, ejercicios de respiración o pausas activas, y evitar el consumo excesivo de cafeína, cigarro y bebidas energéticas.

Observar a personas estresadas también puede aumentar el cortisol propio, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). (Imagen ilustrativa Infobae).