México

MEMES circulan a alta velocidad tras el lanzamiento de “Olinia”, el auto eléctrico del gobierno

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación anunció que la primera unidad será presentada durante el Mundial 2026

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Olinia, primer auto eléctrico mexicano, será presentado durante el Mundial 2026. (Presidencia)

Tras 16 meses marcados por una alta expectativa, este miércoles 13 de mayo se presentó oficialmente la versión final de “Olinia”, el primer automóvil eléctrico producido por el gobierno de México.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, informó que una versión final del automóvil será presentada en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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El anuncio posicionó a “Onilia” como un término popular en plataformas digitales, especialmente en X —antes Twitter—, donde la reacción de internautas se dividió en entusiasmo, escepticismo, críticas y memes.

Más de 80 académicos y técnicos participan en “Olinia”

Al compartir detalles del proyecto, Ruiz Gutiérrez destacó a “Olinia” como la consolidación de una iniciativa de movilidad ecológica y a bajo costo, que surgió durante la administración de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de la Ciudad de México.

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“Es un trabajo muy intenso de más de 80 académicos y técnicos mexicanos que trabajaron intensamente, muchos de ellos de distintos lugares del país. Se concentraron en Puebla, en la sede del Tecnológico Nacional de México, y ahí estuvieron trabajando meses para tener el diseño. Ahora ya está listo el prototipo, y este se va a presentar el 7 de junio; se van a dar muchos más detalles”.
(X/@SEDEMA_CDMX)
(X/@SEDEMA_CDMX)

Características clave de “Olinia”

Coordinado por Roberto Capuano Tripp, el proyecto busca posicionar a México no solo como ensamblador para marcas extranjeras, sino como creador de su propia tecnología nacional.

Características:

  • Velocidad máxima: Limitado a 50 km/h por razones de seguridad urbana.
  • Carga: Capacidad de conectarse a cualquier enchufe doméstico convencional.
  • Operación: Costo operativo inferior al de una motocicleta.
  • Precio estimado: Alrededor de 150 mil pesos, ajustado de la meta inicial de 90 mil pesos por factores de mercado.

Modelos en desarrollo

La plataforma tecnológica de Olinia contempla tres modalidades básicas de minivehículos.

  • Movilidad personal: Destinado al uso diario individual o familiar.
  • Movilidad de barrio: Pensado para trayectos comunitarios y vecinales cortos.
  • Reparto de última milla: Diseñado para el transporte y entrega local de mercancías.
Captura de pantalla de un tuit de Melissa Bely (@Melissa_Bely) criticando el auto eléctrico 'Olinia' por su baja velocidad
Una publicación de Melissa Bely en X critica al auto eléctrico del gobierno, 'Olinia', por su baja velocidad y lo califica como una burla. (X)

Reacciones en redes sociales

Mientras el proyecto era presentado, “Olinia” se posicionaba en tiempo real entre las principales tendencias hasta ser el tema de conversación más relevante en la plataforma.

Decenas de miles de publicaciones en torno al tópico se dividían en respaldo al proyecto, críticas centradas en su diseño, operatividad y costo, así como memes que anticipaban un nuevo fracaso de un proyecto del Estado.

Algunas reacciones en X:

  • “¡Una burla! Hasta Claudia Sheinbaum y los paleros se empezaron a reír. Así el minicarrito, que más bien es una moto. Su velocidad máxima será de. ¡50 kms por hora! Corre más rápido un carro de camotes".
  • ¿Por qué será que todo está hecho con IA y no hay un modelo, un demo o un vehículo muestra real? No me digan que el dinero... No vayan a pensar que los involucrados se están”.
  • “Todos los criticones se creen de mundo para criticar, salgan más seguido que se note el dinero que dicen tener. En Ámsterdam, este tipo de autos hay por toda la ciudad; hasta a las banquetas se suben. Al final, será una opción más para quien le funcione; no es de a huevo comprar 1″.
Primer plano del rostro de un hombre con cabello oscuro y expresión de asombro, ojos muy abiertos y boca abierta, sobreimpreso con la palabra "NOOO"
Un meme viral de una persona con expresión de asombro y la palabra "NOOO" se difunde en X, reaccionando a las dudas sobre la existencia real del auto eléctrico "Olinia" del gobierno. (X)
Un meme muestra una cabeza humana photoshopeada en un coche de juguete Little Tikes rojo y amarillo. Se ve sobre una superficie oscura que simula una carretera
Un meme de la plataforma X muestra una cabeza humana photoshopeada en un coche de juguete Little Tikes, satirizando al auto eléctrico gubernamental "Olinia". (X)
Una captura de pantalla de un meme en X que muestra el coche "Cangrejo Andante" de Bob Esponja, con forma de hamburguesa, ruedas y una bandera "KK"
El vehículo eléctrico gubernamental “Olinia” ha generado una ola de memes en redes sociales, con usuarios comparándolo humorísticamente con el “Cangrejo Andante” de Bob Esponja. (X)
Homero Simpson conduciendo su extravagante auto amarillo con burbuja, en una alfombra roja, siendo presentado por un hombre de traje
Usuarios en X reaccionan con humor al nuevo auto eléctrico del gobierno 'Olinia', comparándolo con el diseño automotriz único de Homero Simpson. (X)
Captura de tuit con meme de Sirenoman y Chico Percebe de Bob Esponja, sentados en un fondo marino. El tuit dice 'Ya me vi manejando mi minivehículo eléctrico Olinia'
Un popular meme de Bob Esponja, que representa a Sirenoman y Chico Percebe 'manejando', es compartido en X para satirizar el lanzamiento del minivehículo eléctrico Olinia del gobierno. (X)
Una persona se inclina sobre una camioneta de juguete roja en una calle adoquinada, con tiendas como Adidas y Nike y transeúntes al fondo
Un hombre se inclina sobre una pequeña camioneta roja de juguete en una calle concurrida, en un meme que ironiza sobre el auto eléctrico del gobierno, "Olinia". (X)

Las dudas que deja la presentación

A pesar del entusiasmo, el proyecto “Olinia” enfrenta dudas importantes debido a la falta de detalles técnicos, regulaciones e historial de manufactura estatal.

Los reportes oficiales indican que el auto ofrecerá una autonomía de 150 kilómetros por carga. Su tiempo estimado de recarga completa tomará entre 6 y 8 horas conectado a un enchufe doméstico convencional (110V/220V), lo que requiere planeación nocturna por parte del usuario.

Infraestructura y tecnología de las baterías

  • Incertidumbre en la red local: La carga doméstica masiva despierta dudas sobre si las redes eléctricas residenciales de colonias populares soportarán la demanda simultánea.
  • Producción del componente: Aunque se anunció una planta nacional financiada por la Secretaría de Energía, existe escepticismo sobre la velocidad para refinar litio y producir celdas a gran escala.
  • Costo de reemplazo: Al estimarse que la batería representa el 40% del valor total del vehículo, los usuarios temen un costo excesivo cuando concluya su vida útil.
  • Falta de categoría vial: México no cuenta actualmente con un marco legal claro para “minivehículos urbanos”. El equipo del proyecto debate con las autoridades una nueva normativa para que no sea catalogado ni como auto convencional ni como cuatrimoto.
  • Restricción de vías: Su velocidad máxima de 50 km/h le prohibirá circular en autopistas, carreteras federales y carriles centrales de vías rápidas, limitando su uso exclusivamente a calles secundarias o de barrio.

Finalmente, el costo anunciado se elevó de 90 mil a 150 mil pesos antes de fabricar la primera unidad. Esto redujo el margen de accesibilidad para los sectores de menores ingresos.

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