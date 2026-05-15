Fan Fest Mundialista de Monterrey: Samuel García libera el cartel completo

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Fan Fest Mundial en Parque Fundidora se perfila como el evento público más grande de 2026 en Monterrey, con una serie de conciertos y actividades que acompañarán la fiesta del futbol.

El recinto, conocido por su capacidad y ubicación estratégica, será el epicentro de la experiencia mundialista para miles de personas que no cuentan con boleto para los partidos en el estadio.

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La programación del Fan Fest, que sigue el calendario oficial de la FIFA, inicia el 11 de junio y finaliza el 19 de julio.

Los asistentes podrán disfrutar de partidos transmitidos en pantallas gigantes, zonas interactivas y hospitalidad, junto a la actuación de artistas internacionales como Chayanne e Imagine Dragons, además de figuras nacionales y locales.

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El gobernador Samuel García anunció el cartel completo.

Cartel completo de Fan Fest Monterrey

(Samuel García)

Imagine Dragons

Grupo Firme

Chayanne

Enrique Iglesias

La leyenda

De parranda

Caballo Dorado

Genitallica

La Costumbre

El Gran Silencio

Kots de Linares de Homero Guerrero Jr.

The Clssx

3Ballmty

Jumbo

El Malilla

Los payasónicos

MC Davo

La Sonora Dinamita

Kevis G. Maykyy

Partidos del Mundial en Monterrey

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Fase de grupos: Suecia vs Túnez — domingo 14 de junio

Fase de grupos: Túnez vs Japón — sábado 20 de junio

Fase de grupos: Corea del Sur vs Sudáfrica — miércoles 24 de junio

Dieciseisavos de final: 1º Grupo F vs 2º Grupo C — lunes 29 de junio

Fan Zones en Monterrey y Guadalupe

Monterrey:

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Plaza Zaragoza

Barrio Antiguo

Paseo Santa Lucía

Parque España

Guadalupe:

Avenida Eloy Cavazos

Avenida Las Américas

Parque del Agua

Parque Río La Silla

Plaza Principal de Guadalupe

Corredor Verde de Zaragoza