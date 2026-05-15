Fan Fest Mundialista de Monterrey: Samuel García libera el cartel completo

El Fan Fest Mundial en Parque Fundidora se perfila como el evento público más grande de 2026 en Monterrey, con una serie de conciertos y actividades que acompañarán la fiesta del futbol.
El recinto, conocido por su capacidad y ubicación estratégica, será el epicentro de la experiencia mundialista para miles de personas que no cuentan con boleto para los partidos en el estadio.
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La programación del Fan Fest, que sigue el calendario oficial de la FIFA, inicia el 11 de junio y finaliza el 19 de julio.
Los asistentes podrán disfrutar de partidos transmitidos en pantallas gigantes, zonas interactivas y hospitalidad, junto a la actuación de artistas internacionales como Chayanne e Imagine Dragons, además de figuras nacionales y locales.
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El gobernador Samuel García anunció el cartel completo.
Cartel completo de Fan Fest Monterrey
- Imagine Dragons
- Grupo Firme
- Chayanne
- Enrique Iglesias
- La leyenda
- De parranda
- Caballo Dorado
- Genitallica
- La Costumbre
- El Gran Silencio
- Kots de Linares de Homero Guerrero Jr.
- The Clssx
- 3Ballmty
- Jumbo
- El Malilla
- Los payasónicos
- MC Davo
- La Sonora Dinamita
- Kevis G. Maykyy
Partidos del Mundial en Monterrey
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- Fase de grupos: Suecia vs Túnez — domingo 14 de junio
- Fase de grupos: Túnez vs Japón — sábado 20 de junio
- Fase de grupos: Corea del Sur vs Sudáfrica — miércoles 24 de junio
- Dieciseisavos de final: 1º Grupo F vs 2º Grupo C — lunes 29 de junio
Fan Zones en Monterrey y Guadalupe
Monterrey:
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- Plaza Zaragoza
- Barrio Antiguo
- Paseo Santa Lucía
- Parque España
Guadalupe:
- Avenida Eloy Cavazos
- Avenida Las Américas
- Parque del Agua
- Parque Río La Silla
- Plaza Principal de Guadalupe
- Corredor Verde de Zaragoza
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