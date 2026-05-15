México

Fan Fest Mundialista de Monterrey: Samuel García libera el cartel completo

El gobernador de Nuevo León aclaró que aún faltan artistas por revelarse

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Multitud viendo un partido de fútbol en pantallas gigantes de un escenario monumental en Parque Fundidora, con logos de FIFA y Monterrey y banderas internacionales.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Fan Fest Mundial en Parque Fundidora se perfila como el evento público más grande de 2026 en Monterrey, con una serie de conciertos y actividades que acompañarán la fiesta del futbol.

El recinto, conocido por su capacidad y ubicación estratégica, será el epicentro de la experiencia mundialista para miles de personas que no cuentan con boleto para los partidos en el estadio.

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La programación del Fan Fest, que sigue el calendario oficial de la FIFA, inicia el 11 de junio y finaliza el 19 de julio.

Los asistentes podrán disfrutar de partidos transmitidos en pantallas gigantes, zonas interactivas y hospitalidad, junto a la actuación de artistas internacionales como Chayanne e Imagine Dragons, además de figuras nacionales y locales.

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El gobernador Samuel García anunció el cartel completo.

Cartel completo de Fan Fest Monterrey

(Samuel García)
(Samuel García)
  • Imagine Dragons
  • Grupo Firme
  • Chayanne
  • Enrique Iglesias
  • La leyenda
  • De parranda
  • Caballo Dorado
  • Genitallica
  • La Costumbre
  • El Gran Silencio
  • Kots de Linares de Homero Guerrero Jr.
  • The Clssx
  • 3Ballmty
  • Jumbo
  • El Malilla
  • Los payasónicos
  • MC Davo
  • La Sonora Dinamita
  • Kevis G. Maykyy

Partidos del Mundial en Monterrey

  • Fase de grupos: Suecia vs Túnez — domingo 14 de junio
  • Fase de grupos: Túnez vs Japón — sábado 20 de junio
  • Fase de grupos: Corea del Sur vs Sudáfrica — miércoles 24 de junio
  • Dieciseisavos de final: 1º Grupo F vs 2º Grupo C — lunes 29 de junio

Fan Zones en Monterrey y Guadalupe

Monterrey:

  • Plaza Zaragoza
  • Barrio Antiguo
  • Paseo Santa Lucía
  • Parque España

Guadalupe:

  • Avenida Eloy Cavazos
  • Avenida Las Américas
  • Parque del Agua
  • Parque Río La Silla
  • Plaza Principal de Guadalupe
  • Corredor Verde de Zaragoza

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