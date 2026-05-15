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FIFA transforma el Estadio Ciudad de México: inician obras para tapar los letreros de “Banorte”

Las obras de modernización y reconfiguración avanzan tras el traspaso del control operativo al organismo rector del futbol

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A través de redes sociales se viralizó un video que mostró el inicio de las obras para retirar y ocultar el letrero del "Estadio Banorte" y renombrar el inmueble como Estadio Ciudad de México rumbo al Mundial 2026 (Redes sociales)

La FIFA ha asumido el control operativo del Estadio Azteca con miras a la Copa Mundial 2026. Durante el torneo, el tradicional recinto adoptará oficialmente el nombre de Estadio Ciudad de México, conforme a una disposición directa de la federación internacional de futbol.

La modificación temporal del nombre responde a las políticas de neutralidad comercial de la FIFA. En consecuencia, el recinto será intervenido nuevamente; luego de las remodelaciones que realizó para cumplir con los estándares internacionales, la Federación Internacional volverá a modificar aspectos visuales del inmueble.

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Este jueves 14 de mayo empezaron las primeras intervenciones a la fachada del Estadio Banorte, en redes sociales se viralizaron videos e imágenes de cómo personal de obras empezó a desmontar el letrero del acceso principal, así como las letras que recién colocaron para renombrar al Estadio Azteca.

Iniciaron obras para cambiar el nombre del Estadio Banorte para la Copa Mundial 2026 (Captura X)
Iniciaron obras para cambiar el nombre del Estadio Banorte para la Copa Mundial 2026 (Captura X)

Estas modificaciones empezaron la tarde de este jueves para evitar la promoción de marcas o patrocinadores no autorizados y asegurar el control total del espacio durante la competencia.

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Desmontan letrero del “Estadio Banorte” por la FIFA

La FIFA recibió la administración y operación total del estadio, dando inicio al proceso de acondicionamiento para la Copa Mundial 2026. Esta transición se produjo después de un permiso especial que permitió a los equipos locales disputar partidos de la liguilla del Clausura 2026 antes de entregar el inmueble.

El nombre Estadio Ciudad de México será utilizado exclusivamente durante el periodo de la Copa Mundial 2026. La implementación arrancó en cuestión de minutos tras la entrega formal, cuando personal de la FIFA comenzó a tapar los logotipos y letras del patrocinador anterior, Banorte, con mantas provisionales que anuncian el nuevo nombre.

Cambiaron las gradas del Estadio Banorte rumbo al Mundial 2026 ( REUTERS/Henry Romero)
Cambiaron las gradas del Estadio Banorte rumbo al Mundial 2026 ( REUTERS/Henry Romero)

La sustitución de la señalética inició en la puerta sur y en los torniquetes, y durante los días siguientes está programado cubrir toda la publicidad ajena a la Copa Mundial, cumpliendo así con la exigencia de neutralidad comercial y de imagen para todos los espacios del recinto.

La denominación temporal aparecerá en boletos, materiales promocionales y transmisiones oficiales de los cinco partidos que albergará el recinto, incluida la inauguración el 11 de junio de 2026, donde la selección de México enfrentará a Sudáfrica.

Con la federación al mando, todos los eventos, comunicaciones y logística relacionados con el estadio pasan a ser supervisados directamente por la FIFA. La medida forma parte de su política interna para uniformar la identidad visual y comercial de sus torneos globales, lo que implica asumir el control de los recintos seleccionados y eliminar cualquier referencia o letrero de patrocinadores que no cuenten con su aval.

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