Lolita Cortés estalla por críticas a influencers que quieren ser actores: lanza polémico dardo por el caso de Aarón Mercury

La actriz Lolita Cortés defendió el fichaje de influencers en la telenovela Corazón de Marruecos tras las críticas a Aaron Mercury.

En medio de las críticas hacia Aaron Mercury por su debut en la telenovela Corazón de Marruecos, Lolita Cortés defendió la presencia de influencers en televisión y teatro.

Considera que no es un error que los productores apuesten por figuras con impacto en redes sociales.

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Para Cortés, las plataformas digitales permiten descubrir nuevos talentos y representan una alternativa válida para quienes buscan abrirse camino en el espectáculo. Su postura generó un intenso debate en redes y la volvió tendencia en el ámbito del entretenimiento.

Lolita Cortés rompe el silencio sobre influencers en televisión

Lolita Cortés considera que los productores de televisión no se equivocan al apostar por figuras con alto impacto en redes sociales. (Captura: Programa Hoy)

Según Lolita Cortés, los influencers logran conectar con el público mediante internet, lo que les permite aportar elementos valiosos a las producciones. A su juicio, las plataformas digitales ofrecen la posibilidad de identificar perfiles con talento artístico que difícilmente accederían al mundo del espectáculo por otros medios.

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“Me parece que es una cosa maravillosa”, afirmó la actriz al referirse a las oportunidades que algunos creadores digitales encuentran en el teatro y la televisión.

Explicó que los productores suelen fijarse en el carisma, la seguridad y la forma de comunicarse de los aspirantes antes de integrarlos en un proyecto.

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“La gente está loca”, dice la actriz sobre las críticas

La intérprete destacó que las plataformas digitales ayudan a encontrar nuevos talentos con potencial para el espectáculo mexicano. - (@soylolacortes)

“Porque la gente está loca”, respondió Lolita Cortés cuando le preguntaron por el rechazo de algunos actores a trabajar con influencers. Remarcó que, si hay disciplina, preparación y entrega, todos merecen una oportunidad en el medio artístico.

Su declaración surgió en medio de la polémica por las críticas hacia Aaron Mercury, cuestionado por colegas que ven injusto que se priorice la popularidad digital frente a la formación profesional.

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Fiel a su estilo directo, Lolita Cortés no dudó en defender la inclusión de figuras de redes sociales en teatro y televisión.

La polémica sigue creciendo en el espectáculo

La actriz defiende la inclusión de influencers y reconoce el esfuerzo de los nuevos talentos digitales en la industria del espectáculo mexicano. - (@supernovaboxing)

Para Lolita Cortés, los influencers son colegas que luchan por mantenerse y avanzar en una industria competitiva.

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El debate sobre la presencia de creadores digitales en telenovelas divide a actores, productores y espectadores, entre quienes priorizan la formación académica y quienes ven en las plataformas digitales una evolución natural del entretenimiento.

La postura de Lolita Cortés es clara: reconoce el esfuerzo de los nuevos talentos digitales y los considera parte activa del espectáculo mexicano.

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