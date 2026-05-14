Chivas vs Cruz Azul: qué necesitan celestes y rojiblancos para avanzar a la Final del Clausura 2026

Cruz Azul y Chivas empataron 2 a 2 en la ida de los Cuartos de Final (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El empate en el primer duelo de Cuartos de Final entre Cruz Azul y Chivas, celebrado en el Estadio Banorte, dejó la serie completamente abierta y elevó la tensión de cara al partido de vuelta.

El marcador se movió en cuatro ocasiones, con goles de Santiago Sandoval, Charly Rodríguez, Ángel Sepúlveda y Ebere, quien convirtió un penal tras una jugada discutida por ambos equipos.

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¿Qué necesitan Cruz Azul y Chivas para avanzar a la gran final del Clausura 2026?

Con la igualdad en el marcador global, la clasificación a la gran final depende estrictamente del rendimiento en el próximo partido. El conjunto dirigido por Gabriel Milito, que finalizó en el segundo puesto de la tabla general, cuenta con la ventaja del criterio de desempate: en caso de un nuevo empate, será Guadalajara quien avance, ya que la posición en la fase regular es el primer criterio en caso de igualdad en el global.

Carlos Rodríguez, del Cruz Azul, festeja tars anotar ante Chivas en la ida de las semifinales de la Liga MX, el miércoles 13 de mayo de 2026 (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Por el contrario, Cruz Azul está obligado a buscar la victoria en el Estadio Jalisco para asegurar su presencia en la final del torneo. Un empate de cualquier tipo favorece a los rojiblancos, por lo que los cementeros solo tienen un camino: ganar como visitantes.

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Cabe señalar que el reglamento del Clausura 2026 establece que, si en la serie de semifinales el marcador global termina igualado tras los 180 minutos, el equipo mejor ubicado en la fase regular avanza automáticamente. Este sistema elimina la posibilidad de tiempos extra o penaltis, lo que añade presión para los equipos que finalizaron en posiciones inferiores.

Soccer Football - Liga MX - Semi Final - First leg - Cruz Azul v Guadalajara - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - May 13, 2026 Guadalajara's Santiago Sandoval celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Eloisa Sanchez

¿Cuándo y a qué hora es el partido de vuelta entre Celestes y Rojiblancos?

El enfrentamiento definitivo entre celestes y rojiblancos se disputará el sábado 16 de mayo en el Estadio Jalisco, con inicio programado a las 19:07 horas (tiempo del centro de México). La transmisión exclusiva del encuentro estará a cargo de Prime Video, por lo que los aficionados deberán contar con acceso a esa plataforma para seguir el desenlace de la eliminatoria.

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Cabe recordar que el cruce más reciente entre Chivas y Cruz Azul en eliminación directa ocurrió en la temporada anterior, cuando disputaron los Cuartos de Final. El primer duelo, celebrado en el Estadio Akron, concluyó sin goles, mientras que la definición en el Olímpico Universitario favoreció a los capitalinos por tres tantos contra dos.

En esa serie, el avance de Cruz Azul se resolvió en el segundo partido, luego de un empate que dejó abierta la eliminatoria tras los primeros noventa minutos. El equipo cementero capitalizó las oportunidades en el encuentro de vuelta, asegurando el pase a la siguiente ronda y dejando fuera a los rojiblancos de manera ajustada.

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