Artesanas de la Sierra de Puebla bordaron piezas textiles que forman parte del kit de la Selección Mexicana

Dos mujeres indígenas sonríen mientras una sostiene una camiseta de la Selección Mexicana de fútbol, simbolizando la unión entre la cultura tradicional y el deporte nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A veces el fútbol no solo se juega con los pies, también se teje con el alma. Para el Mundial 2026, la Selección Mexicana no solo llevará tecnología deportiva en el pecho; llevará la herencia viva de la Sierra Norte de Puebla.

Más allá del marketing y las grandes marcas, el alma de la tercera equipación del Tri reside en el talento de Petra y Catalina, dos maestras artesanas de la Sierra Norte de Puebla. Ellas son las responsables de bordar las piezas textiles que hoy elevan una simple camiseta a la categoría de tesoro cultural.

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De acuerdo con la Sectur, estas prendas ya no solo pertenecen a la cancha; ahora viven en Alemania, integradas oficialmente al archivo histórico del fútbol internacional. Es un hito sin precedentes: por primera vez, el arte textil mexicano comparte vitrina con balones legendarios y reliquias mundialistas, demostrando que nuestras tradiciones ya juegan en las “grandes ligas”.

Diseño del tercer uniforme de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

El color negro siempre ha tenido un aire de misticismo y elegancia (del latín elegantia, la capacidad de elegir bien). En esta ocasión, la propuesta de Adidas y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para la tercera equipación fusiona la modernidad con raíces prehispánicas:

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(Crédito: SECTUR)

Identidad en los detalles: El jersey negro presenta una trama inspirada en la riqueza artesanal, acompañada de las clásicas franjas de la marca y el escudo nacional.

La tercera camiseta de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 destaca por su diseño negro, que fusiona elegancia y raíces prehispánicas. | (Crédito: SECTUR)

Cosmovisión a flor de piel: Mientras el uniforme local (el verde intenso) evoca el Calendario Azteca —sí, ese mismo que llevas en tu moneda de 10 pesos—, el uniforme alternativo busca un equilibrio entre la vanguardia y el orgullo de ser anfitrión.

El kit completo: Para no perder la brújula visual, el conjunto se cierra con pantalón blanco y medias rojas, un guiño a la bandera que todos llevamos tatuada en el corazón.

Calendario del Tri: ¿Cuándo usará México el jersey negro en el Mundial?

La pregunta del millón para la afición es: ¿cuándo veremos esta joya en acción? Todo apunta a que la tercera indumentaria podría hacer su debut oficial durante la fase de grupos del Mundial 2026, específicamente en estos encuentros clave:

(Crédito: Gobierno de la Ciudad de México)

México vs. Corea del Sur: en la vibrante ciudad de Guadalajara, en Estadio Akrón. México vs. República Checa: en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

El arte no solo está en los museos, sino en las manos de quienes, como Petra y Catalina, mantienen vivo el hilo de nuestra historia y que ahora, en donde el nombre de México recibirá a la afición internacional, se busca que reconocer el talento mexicano dentro y fuera de la cancha sea reconocida.

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