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¿Qué probabilidad hay de que llegue el hantavirus a México?

Los expertos destacan la transmisión entre humanos en situaciones muy específicas y la gravedad de los síntomas en casos avanzados

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Una profesional de la salud, vestida con un traje azul y mascarilla, conversa con dos mujeres sentadas en una sala de espera. Un cartel de "ALERTA HANTAVIRUS" está detrás.
La transmisión entre humanos, aunque documentada en el reciente brote del crucero MV Hondius, ocurre solo en circunstancias muy específicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transmisión entre humanos del hantavirus, aunque documentada en el reciente brote del crucero MV Hondius, ocurre solo en circunstancias muy específicas, como la convivencia en espacios cerrados y el contacto prolongado con personas infectadas.

Actualmente, no se ha registrado transmisión comunitaria sostenida fuera de estos entornos.

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El riesgo de que llegue a México es considerado bajo por la OMS y las autoridades de salud del país; a pesar de esto, la movilidad internacional y el tránsito de viajeros provenientes de países con presencia del virus mantienen bajo observación el riesgo de importación de casos.

La importación de casos aislados no implica necesariamente el inicio de un brote, ya que para que la transmisión se mantenga se requieren condiciones muy particulares que, hasta ahora, no se han dado en México.

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Las autoridades insisten en que el monitoreo constante es esencial para actuar ante cualquier eventualidad.

¿Qué es y cómo se transmite en hantavirus?

Dibujo de un crucero Hondius rodeado de grandes partículas virales rojas, con roedores en la cubierta, la pasarela y el hielo, y personal en trajes EPI.
La variante Andes (ANDV) es la única identificada por la comunidad científica con capacidad de transmitirse entre personas, aunque solo ocurre en circunstancias de contacto estrecho y prolongado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hantavirus es un virus de origen zoonótico que afecta principalmente a seres humanos tras el contacto directo con fluidos de roedores infectados.

La variante Andes (ANDV) es la única identificada por la comunidad científica con capacidad de transmitirse entre personas, aunque solo ocurre en circunstancias de contacto estrecho y prolongado, como en espacios cerrados y durante convivencia continua.

Los síntomas iniciales suelen presentarse con fiebre, dolores musculares intensos y problemas digestivos, seguidos en los casos graves por una rápida progresión hacia insuficiencia respiratoria.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tasa de letalidad del hantavirus Andes puede alcanzar hasta 50% en América.

Alerta epidemiológica y medidas adoptadas en México

Personal sanitario con trajes protectores y máscaras atiende a pasajeros sentados en sofás azules en un salón de crucero de lujo, con equipos médicos visibles.
La alerta solicita a todas las unidades médicas y laboratorios del país activar protocolos de vigilancia y notificación inmediata ante la presencia de síntomas compatibles con el virus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 11 de mayo de 2026, el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE) emitió una alerta epidemiológica tras la confirmación de un brote internacional de hantavirus vinculado al crucero MV Hondius.

La alerta solicita a todas las unidades médicas y laboratorios del país activar protocolos de vigilancia y notificación inmediata ante la presencia de síntomas compatibles con el virus.

Las disposiciones incluyen el aislamiento clínico de los pacientes sospechosos, el uso estricto de equipo de protección para el personal de salud y el envío de muestras al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).

Además, se estableció el seguimiento de contactos cercanos durante 42 días, periodo en el que pueden desarrollarse síntomas.

El documento oficial señala que “la detección oportuna continúa siendo fundamental debido a la elevada letalidad de la enfermedad, su rápida progresión clínica y la dificultad diagnóstica en fases iniciales”.

Brote internacional y respuesta de organismos sanitarios

El brote más reciente tuvo lugar en el crucero MV Hondius, que partió desde Argentina y navegó por el Atlántico Sur. Durante el viaje, tres pasajeros fallecieron a causa de complicaciones respiratorias confirmadas como hantavirus Andes.

La OMS informó que la transmisión entre humanos se produjo únicamente por contacto íntimo y prolongado entre los afectados. Una vez detectada la situación, se implementó una cuarentena para los pasajeros y se coordinó la repatriación y seguimiento médico de los involucrados.

En 2025, se documentaron 229 casos y 59 muertes por hantavirus en ocho países de América, siendo la mayoría producto de exposición ambiental y no de transmisión entre personas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos y la OMS coinciden en que la capacidad del virus para originar brotes extensos es limitada. El riesgo para la salud pública fuera del entorno inmediato del brote sigue siendo bajo.

Perspectiva sobre el riesgo de pandemia global

Seis personas con trajes blancos de protección y máscaras faciales, algunos con guantes azules, en el interior de un crucero. Uno toma la temperatura con termómetro.
El riesgo para la población general permanece bajo, aunque las agencias de salud insisten en la importancia de la vigilancia y la notificación oportuna de cualquier caso sospechoso.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto la OMS como los CDC descartan, por ahora, la posibilidad de una pandemia global de hantavirus Andes.

La transmisión persona a persona requiere condiciones poco frecuentes en la vida cotidiana y, hasta la fecha, no existen pruebas de contagio masivo fuera de los casos aislados documentados.

El riesgo para la población general permanece bajo, aunque las agencias de salud insisten en la importancia de la vigilancia y la notificación oportuna de cualquier caso sospechoso.

Las recomendaciones internacionales están enfocadas en evitar el contacto con roedores y sus excretas, ventilar espacios cerrados antes de ingresar y reportar de inmediato síntomas compatibles tras viajes a regiones con casos recientes.

La OMS subraya que la movilidad internacional aumenta el potencial de diseminación, pero la evidencia demuestra que hasta ahora la transmisión sostenida no se ha presentado fuera de los ámbitos originales del virus.

Características y formas de transmisión del hantavirus

La transmisión directa entre humanos es excepcional y, hasta la fecha, solo se ha documentado de manera fehaciente con la variante Andes, localizada principalmente en el sur de América. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
La transmisión directa entre humanos es excepcional y, hasta la fecha, solo se ha documentado de manera fehaciente con la variante Andes, localizada principalmente en el sur de América. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El hantavirus pertenece a un grupo de virus transmitidos por roedores silvestres. La infección ocurre principalmente al inhalar partículas de orina, heces o saliva secas, o al tocar superficies contaminadas y luego llevarse las manos a la boca o la nariz.

La transmisión directa entre humanos es excepcional y, hasta la fecha, solo se ha documentado de manera fehaciente con la variante Andes, localizada principalmente en el sur de América.

Los síntomas aparecen entre una y seis semanas después de la exposición. Inicialmente, las personas pueden experimentar fiebre alta, dolores musculares, malestar general, náuseas, vómitos y dolor abdominal.

Conforme avanza la enfermedad, puede desarrollarse una insuficiencia respiratoria que requiere atención hospitalaria inmediata. La OMS señala que la detección temprana y el aislamiento clínico adecuado son fundamentales para la supervivencia de los pacientes y para contener la propagación en contextos de brote.

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