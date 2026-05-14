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Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026: cuánto dinero recibirán los beneficiarios en el mes de junio

Los depósitos comenzarán a distribuirse a partir del próximo mes de manera ordenada según la primera letra de la CURP de cada beneficiario

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Los beneficiarios de las becas Rita Cetina y Benito Juárez recibirán su siguiente pago durante el mes de junio. El depósito corresponderá al bimestre mayo-junio y será el tercero que se entregue este año.
Los beneficiarios de las becas Rita Cetina y Benito Juárez recibirán su siguiente pago durante el mes de junio. El depósito corresponderá al bimestre mayo-junio y será el tercero que se entregue este año.

Los beneficiarios de las becas Rita Cetina y Benito Juárez recibirán su siguiente pago durante el mes de junio. El depósito corresponderá al bimestre mayo-junio y será el tercero que se entregue este año.

Ambos programas son impulsados por el gobierno de México a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y entregan un apoyo económico bimestral con el objetivo de evitar la deserción escolar para que estos beneficiarios puedan continuar y concluir sus estudios.

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La beca Rita Cetina tiene como destinatarios a estudiantes de secundaria que asisten a escuelas públicas en México, con el propósito de que, en el futuro, pueda beneficiar a todo el alumnado de nivel básico. En cambio, la beca Benito Juárez está reservada para quienes cursan la preparatoria en instituciones públicas.

La Coordinación Nacional de Becas confirmó el inicio de pagos para beneficiarios de continuidad. El calendario aplica solo a quienes ya han recibido depósitos previos y cuentan con tarjeta activa. (Becas del Bienestar)

¿Cuánto dinero recibirán los beneficiarios de las becas Rita Cetina y Benito Juárez?

Las autoridades no han informado cambios en los pagos, por lo que los beneficiarios de ambas becas recibirán la misma cantidad de dinero en sus depósitos de junio, es decir, 1,900 pesos. Sin embargo, cabe recordar que los padres de familia que tienen a más de un alumno registrado a la Beca Rita Cetina reciben 700 pesos adicionales por cada uno de ellos.

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Beca Rita Cetina

  • 1 alumno | 1,900 pesos
  • 2 alumnos | 2,600 pesos
  • 3 alumnos | 3,300

Beca Benito Juárez

  • 1,900 pesos

Para asegurar que los recursos lleguen seguros, se entregan de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco Bienestar.

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Calendario tentativo de pagos del bimestre mayo-junio

Aunque las autoridades oficiales no han dado a conocer la fecha exacta de los depósitos, se ha revelado un calendario tentativo de pagos. Según esta agenda, la distribución de los recursos se llevaría a cabo del lunes 1 al viernes 12 de junio.

Calendario tentativo de pagos

  • Lunes 1 de junio: apellidos con iniciales A, B.
  • Martes 2 de junio: apellidos con iniciales C.
  • Miércoles 3 de junio: apellidos con iniciales D, E, F.
  • Jueves 4 de junio apellidos con iniciales G.
  • Viernes 5 de junio: apellidos con iniciales H, I, J, K, L.
  • Lunes 8 de junio: apellidos con iniciales M.
  • Martes 9 de junio: apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q.
  • Miércoles 10 de junio: apellidos con iniciales R.
  • Jueves 11 de junio: apellidos con iniciales S.
  • Viernes 12 de junio: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z.
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Formas de saber si ya llegó el pago de las becas

El acceso al saldo de las becas correspondiente al mes de junio puede confirmarse por distintos medios. Quienes cuentan con una tarjeta del Banco Bienestar tienen la opción de acudir a cualquier cajero automático de la institución para verificar si ya recibieron el depósito.

Otra vía consiste en ingresar a la aplicación móvil oficial del banco, donde al seleccionar la cuenta asociada a la beca, el saldo puede revisarse de inmediato, sin necesidad de acudir presencialmente. También está disponible el Buscador de Estatus en la página web buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/, que permite a los beneficiarios consultar el estado de su pago introduciendo la CURP.

Por último, quienes prefieran la atención telefónica pueden comunicarse al 800 900 2000; al ingresar los 16 dígitos de la tarjeta, recibirán información detallada sobre el depósito.

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