Liberan boletos de último minuto para el concierto de J Balvin en el Palacio de los Deportes: fecha y hora

Los fans mexicanos tienen una última oportunidad para adquirir sus entradas. (Crédito @jbalvin/IG)

El “Niño de Medellín” está de vuelta y la euforia por su presencia en la capital mexicana ha alcanzado un nuevo punto máximo. Esta semana se anunció la liberación de un número limitado de boletos para las presentaciones de J Balvin en el emblemático Palacio de los Deportes, programadas para este jueves 14 y viernes 15 de mayo de 2026.

La expectativa por estos conciertos no es para menos. Tras su exitosa participación como headliner en el Coca-Cola Flow Fest a finales de 2025, J Balvin prometió un regreso triunfal a México con una producción de primer nivel.

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El Palacio de los Deportes, conocido cariñosamente como el “Domo de Cobre”, será el escenario donde miles de fanáticos podrán disfrutar de su gira “Back To The Rayo Tour”, la cual celebra tanto sus éxitos globales como su más reciente material discográfico.

El cantante llega a México luego de su pasada presentación en el Flow Fest 2025. (@jbalvin/Instagram)

Un setlist lleno de hits

Se espera que el espectáculo sea una experiencia sensorial completa. Basado en sus presentaciones recientes, el repertorio para estas noches incluirá himnos que han definido la última década de la música urbana, tales como:

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Mi Gente y Ginza

Reggaetón y Amarillo

In Da Getto

Colaboraciones icónicas como Con Altura y la reciente y comentada +57.

Además, la producción destaca por un despliegue tecnológico que incluye pantallas de alta definición, pirotecnia y un cuerpo de baile que promete transformar el Palacio en una auténtica fiesta colombiana.

J Balvin entra a la lista de los líderes más influyentes de Forbes Colombia para 2026 - crédito cortesía equipo de prensa J Balvin

Cuándo y a qué hora será la venta

La Ciudad de México es solo el inicio de esta mini-gira por territorio azteca. Tras concluir sus dos compromisos en la capital, el colombiano se trasladará al occidente y norte del país para cumplir con las siguientes fechas:

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17 de mayo: Arena VFG en Guadalajara (Tlajomulco de Zúñiga).

20 de mayo: Arena Monterrey en Nuevo León.

Para los fans que no lograron conseguir boletos en la venta inicial de noviembre, esta liberación de último minuto representa la “última llamada” para presenciar uno de los eventos más energéticos del año. Las autoridades recomiendan a los asistentes llegar con anticipación, ya que el acceso al recinto suele complicarse debido al intenso tráfico de la zona en días de evento.

De acuerdo con la promotora, esta disponibilidad inesperada responde a ajustes por “motivos de producción”, una práctica común en la industria cuando, tras el montaje del escenario y el equipo técnico, se liberan espacios que previamente estaban bloqueados por cuestiones de visibilidad o logística. Las entradas estarán disponibles a partir de las 3:00 p.m. de hoy exclusivamente a través del sistema Ticketmaster.

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Los precios para estas fechas han oscilado entre los $1,066 MXN en las zonas más elevadas (Nivel E) hasta los $2,827 MXN en secciones preferentes, reflejando el estatus de Balvin como uno de los pilares del reggaetón mundial.