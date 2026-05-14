Revelan primeras imágenes del regreso de Aislinn Derbez con Mauricio Ochmann: “Hay amores que no se olvidan”

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann revolucionan las redes con su reencuentro en la película Hasta el Fin del Mundo, tras su divorcio en 2020. - (Instagram)

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann volvieron a convertirse en tendencia tras compartir las primeras imágenes oficiales de Hasta el Fin del Mundo, película con la que regresan a trabajar juntos después de su divorcio en 2020. El anuncio fue realizado a través de redes sociales y rápidamente provocó miles de reacciones.

La noticia llamó la atención no solo por el estreno cinematográfico, sino también por el significado emocional que representa para ambos actores, quienes han mantenido una relación cercana. El proyecto marca una nueva etapa profesional para la expareja más comentada del espectáculo mexicano.

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Junto al avance oficial, los actores compartieron un mensaje que despertó nostalgia entre sus seguidores: “Hay amores que no se olvidan, que siguen viviendo en alguna parte de nosotros, aunque todo cambie”. La frase se convirtió en uno de los momentos más comentados del lanzamiento.

El emotivo mensaje que acompañó el tráiler

Tráiler de la nueva película titulada "Hasta el fin del mundo", protagonizada por Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann.

La publicación de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann estuvo acompañada de una reflexión sobre los vínculos que permanecen a pesar del paso del tiempo. Ambos promocionaron la cinta que llegará a los cines el próximo 23 de julio.

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“Hay historias que no terminan donde crees que van a terminar. Algunos vínculos te marcan para siempre”, escribieron junto al video oficial de Hasta el Fin del Mundo, despertando especulaciones y mensajes de apoyo entre sus seguidores.

También habían adelantado días antes la importancia especial que tiene este proyecto en su vida personal y profesional, dejando claro que la película surgió en una etapa completamente distinta a la actual.

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Aislinn Derbez reflexiona sobre las etapas de la vida

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se reencuentran en la pantalla con la película ‘Hasta el Fin del Mundo’, anunciada oficialmente en redes sociales. - (Instagram)

Al presentar oficialmente la película, Aislinn compartió un mensaje que muchos interpretaron como una referencia a la historia que vivió junto a Mauricio Ochmann.

“Hay películas que se escriben en un momento de la vida y se terminan contando en otro completamente distinto”, expresó la actriz al hablar de la producción dirigida por Emiliano Castro Vizcarra.

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La publicación generó conversación inmediata en redes sociales, especialmente por la naturalidad con la que ambos actores han manejado su relación después del divorcio, mostrando cercanía y madurez frente al público.

El regreso de la expareja emociona a sus seguidores

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se reencuentran en la pantalla con la película ‘Hasta el Fin del Mundo’, anunciada oficialmente en redes sociales. - (Instagram)

El lanzamiento del tráiler confirmó que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann compartirán nuevamente créditos en la pantalla grande, algo que muchos fans esperaban desde hace tiempo.

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La frase final de Aislinn también llamó la atención por el tono cercano con el que presentó el proyecto: “Nos vemos en el cine (Y no, no es IA)”, escribió, provocando aún más reacciones entre sus seguidores.

Con el estreno programado para el 23 de julio, Hasta el Fin del Mundo ya se perfila como una de las películas mexicanas más comentadas del verano gracias al inesperado reencuentro artístico de ambos actores.

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