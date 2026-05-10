Cómo cuidan los animales a sus crías: el vínculo que define la supervivencia en la naturaleza

El cuidado parental en especies animales representa una de las estrategias más complejas y efectivas para garantizar la supervivencia y el bienestar de la descendencia.
De acuerdo con especialistas de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el cuidado materno en mamíferos implica conductas como alimentar, proteger y mantener el calor de las crías, acciones que aseguran su integridad y favorecen su desarrollo físico y psicológico desde los primeros días de vida.
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El cuidado parental no solo asegura la supervivencia inmediata de las crías, sino que modifica la forma en que las especies perpetúan sus linajes y determina la estructura social y ecológica de las poblaciones.
Según el artículo publicado en Revista Endémico, bacterias, reptiles arcaicos, aves y mamíferos exhiben diversas formas de inversión parental y cooperación, lo que refleja la diversidad y complejidad de estas estrategias en la naturaleza.
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Un fósil revela cuidado parental desde hace 309 millones de años
Un hallazgo fósil de Dendromaia unamakiensis, reptil que vivió hace 309 millones de años, constituye una de las evidencias más antiguas de cuidado parental directo.
De acuerdo con la Revista Endémico, el fósil muestra a un ejemplar adulto junto a su cría, lo que contradice la creencia de que los animales prehistóricos solo priorizaban la cantidad de descendientes esperando la supervivencia al azar.
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Este descubrimiento amplía la perspectiva sobre la evolución de los cuidados parentales y su papel en la historia de la vida.
Vínculo madre-cría
La impronta materna, proceso en donde la carga genética de cada progenitor se modifica por separado, considerada el primer vínculo afectivo entre madre y cría, involucra mecanismos sensoriales, hormonales y neuronales complejos.
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Según la UAM, este proceso permite que las madres identifiquen a sus crías y eviten cuidados mal dirigidos.
Niveles hormonales como los de oxitocina, resultan fundamentales en la expresión del comportamiento maternal y en la formación del lazo madre-cría.
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Por ejemplo, la oxitocina, conocida como la ’'hormona del amor’' facilita el reconocimiento y apego mutuo, así como la expulsión de leche y la respuesta protectora.
El entorno influye de manera decisiva en el éxito del vínculo materno. Factores como la temperatura, la luz y el hacinamiento afectan tanto a madres como a crías.
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El calor extremo o la falta de sombra y agua, por ejemplo, incrementan el estrés y la mortalidad en especies como el búfalo de agua y la vaca.
Además, la intervención humana durante el periodo de impresión puede alterar el desarrollo emocional y la nutrición de las crías; un manejo inadecuado aumenta la agresividad y puede llevar al abandono o al canibalismo, especialmente en roedores.
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Madres y padres en acción: cómo cuidan a sus crías mamíferos y aves
Las diferencias entre especies determinan el tipo y la intensidad del cuidado parental.
Los mamíferos se dividen en especies precociales, cuyas crías pueden moverse y seguir a la madre poco después del nacimiento, y especies altriciales, como perros, gatos y roedores, que requieren un cuidado continuo durante semanas.
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El reconocimiento entre madre e hijo ocurre mediante señales sensoriales como el olfato y el tacto; en ovejas, el olor es esencial en las primeras horas de vida, mientras que en roedores el acicalamiento genera feromonas que refuerzan el vínculo.
En el caso de las aves, el cuidado parental biparental es la norma: cerca del 90% de las especies conocidas practican la protección y alimentación conjunta de la descendencia.
De acuerdo con la Revista Endémico, con más de 10,000 especies, las aves suelen construir nidos que ambos padres vigilan y atienden.
Mientras uno busca alimento, el otro permanece en el nido para proteger y regular la temperatura de los huevos.
En muchas especies, la formación de colonias reproductivas permite la defensa colectiva y eleva la tasa de supervivencia de los polluelos.
La participación paterna también se observa en ciertos mamíferos biparentales, donde el macho asiste en el parto, protege y contribuye al desarrollo social y cognitivo de las crías. Esta colaboración mejora las probabilidades de supervivencia y desarrollo exitoso de los recién nacidos.
Cuidar más allá de la familia: cooperación y apoyo entre especies en la naturaleza
La biología contemporánea reconoce que el cuidado parental y el apoyo mutuo abarcan no solo la relación madre-cría, sino también a miembros de una misma especie o de diferentes especies, influyendo en la dinámica de comunidades y ecosistemas completos.
Especialistas de la UAM subrayan que la calidad del cuidado parental determina la salud física, emocional y social de los animales adultos, y que la cooperación y el aprendizaje parental continuo son esenciales para la supervivencia y adaptación en todos los niveles del mundo viviente.
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