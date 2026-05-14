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Incremento de inflación no está ligado con al aumento del salario mínimo: Sheinbaum justifica subida de precios en alimentos

Destacó que lo que se busca con un mayor salario es el bienestar del país

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Ilustración: Mujer en podio con bandera de México, mesa con alimentos básicos (maíz, frijol, huevos, aceite, verduras) y símbolo de dólar. Público observa.
Claudia Sheinbaum, rodeada de la bandera de México y una variedad de alimentos esenciales, aborda las preocupaciones económicas de una audiencia atenta sobre el aumento de precios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que el aumento al salario mínimo haya causado una mayor inflación en México y explicó que la subida de precios en algunos productos básicos como el jitomate, está ligada a factores externos.

“El incremento que tuvimos de los precios en ciertos productos no tiene nada que ver con el aumento al salario mínimo, nada”, enfatizó la mandataria desde Palacio Nacional durante su conferencia de prensa matutina.

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Sheinbaum explicó que, en el caso del jitomate, el encarecimiento se debió a una combinación de fenómenos climáticos tanto en México como en Estados Unidos. “¿Por qué el jitomate está caro? Número uno, porque el jitomate que se consume en Estados Unidos viene de dos fuentes principales: de Florida y de México. Hubo una helada a fin de año y afectó la producción del tomate en Florida. Entonces, aumentó el precio en Estados Unidos”, explicó, descartando que sea un problema de la economía mexicana.

Como otra fuente externa que hizo que el precio en este producto aumentara, señaló que una plaga en los cultivos de Sinaloa redujo la oferta nacional, lo que también impactó los precios en el mercado mexicano. Con ello, la explicación rápida para el aumento de precios que dio la presidenta fue: “No hay suficiente jitomate en el país”.

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La presidenta precisó que la exportación de jitomate mexicano hacia Estados Unidos se mantiene elevada, a pesar de un arancel del 17% impuesto el año pasado, lo que contribuye a la presión sobre la oferta local y, en consecuencia, sobre los precios internos.

Con esta explicación, Claudia Sheinbaum descartó que el aumento del salario mínimo haya tenido que ver con la inflación en México. En cuanto al limón, indicó que la situación responde a condiciones similares de oferta y demanda, sin relación directa con los salarios.

¿Aumentar el salario mínimo puede aumentar la inflación?

Sobre el impacto del aumento al salario mínimo, Sheinbaum destacó que lejos de afectar a los mexicanos, esta política ha permitido una mejor distribución de la riqueza y ha elevado el nivel de vida de los trabajadores.

“Si los trabajadores tienen mejores salarios, pues se llevan gran parte de la riqueza que produjeron. Entonces, permite un mejor nivel de vida”, señaló. Rechazó la idea de que el mayor poder adquisitivo de la población sea un factor que propicie la inflación.

“Imagínense pensar que como la gente gana más y consume más, eso está provocando inflación. Pues no, lo que queremos es un buen nivel de vida. Más bien, queremos bienestar, esa es la palabra. Bienestar para todas las familias mexicanas”, concluyó.

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