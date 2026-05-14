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Kate del Castillo da detalles de su papel como narcotraficante, pero se burlan de ella por hablar como española

La actriz regresa este 2026 a la pantalla como Teresa Mendoza en la cuarta temporada de La Reina del Sur

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Kate del Castillo da detalles de su papel como narcotraficante, pero se burlan de ella por hablar como española (Foto: Instagram/ @telemundo)
Kate del Castillo da detalles de su papel como narcotraficante, pero se burlan de ella por hablar como española (Foto: Instagram/ @telemundo)

La actriz Kate del Castillo regresa este 2026 a la pantalla como Teresa Mendoza en la cuarta temporada de La Reina del Sur, producción que ha sido una de las más vistas en español en la última década.

El anuncio de su participación revive la expectativa entre la audiencia, pero la reciente entrevista de la mexicana en el programa Hoy Día también generó reacciones inesperadas en redes sociales.

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Controversia por el acento de Kate del Castillo

Durante la entrevista para Hoy DíaDel Castillo ofreció detalles sobre la nueva etapa de Teresa Mendoza: “De todo y que es una mujer protectora y que va a seguir protegiendo a los suyos, ¿no? Va a ser una temporada donde vas a ver una Teresa Mendoza desalmada, sin duda. De todo y que es una mujer…”, dijo la actriz. En redes sociales, los comentarios se centraron menos en el contenido y más en el acento de la protagonista.

Usuarios cuestionaron el modo en el que Del Castillo habla actualmente. Entre las frases más compartidas destacan: 

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“¿Y por qué habla como Luis Miguel?”“Hooo milagro ya se hizo española”“Vive en España? El acento”, y “Ya habla como el castor de Winnie Pooh”.

Controversia por el acento de Kate del Castillo
Controversia por el acento de Kate del Castillo

Otros señalaron la preferencia por novelas turcas, mostrando que parte de la audiencia rechaza tanto la continuidad del personaje como el cambio percibido en la forma de expresarse de la actriz.

El regreso de Teresa Mendoza en una serie de alto alcance

La nueva temporada de La Reina del Sur marca el retorno de personajes centrales y suma escenarios como la Ciudad de México y el Palacio Nacional. Kate del Castillo confirmó que las grabaciones ya comenzaron y que actores como Antonio Gil (Oleg Yosikov) e Isabella Sierra (Sofía Mendoza) retoman sus papeles. El guion lleva el subtítulo “El Origen”, y los primeros episodios exploran el pasado y las motivaciones de la protagonista.

La producción había sufrido un paro indeterminado, pero para este año se anunció que la historia vuelve a la programación de Telemundo. El primer capítulo, titulado “Nacer de Nuevo”, fue escrito por Pablo Illanes y recupera a figuras como Oleg, Sofía, Faustino y Genoveva. Desde su estreno en 2011, la serie —basada en la novela de Arturo Pérez-Reverte— narra la transformación de una joven sinaloense que huye a España y termina como una de las figuras criminales más poderosas del mundo.

La trayectoria de la serie y sus personajes clave

La serie ha presentado locaciones en México, España, Colombia, Italia y Rumania. Cada temporada marcó cambios importantes para la historia. La segunda parte mostró a Teresa Mendoza oculta en Italia y regresando tras el secuestro de su hija. La tercera temporada, estrenada en 2022, situó a la protagonista encarcelada, enfrentando amenazas políticas y criminales. En la cuarta entrega, las locaciones mexicanas, como el Palacio Nacional, tendrán un peso especial desde los primeros episodios.

La historia de La Reina del Sur está marcada por la continuidad de personajes clave y la salida de otros tras muertes relevantes en la trama. Para esta nueva temporada, el regreso de Oleg, Sofía y Genoveva asegura la presencia de los vínculos que han definido la narrativa central de la producción.

La trama sitúa a Teresa Mendoza (interpretada por Kate del Castillo) en Madrid antes de regresar a México tras un giro dramático que redefine su destino - crédito Telemundo
El regreso de Teresa Mendoza en una serie de alto alcance crédito Telemundo

Las razones detrás del regreso de Del Castillo

Kate del Castillo sostuvo que interpretar a Teresa Mendoza marcó un antes y un después en su carrera. Tras la tercera temporada, consideró dejar el personaje, pero la respuesta del público en México, América Latina y Estados Unidos influyó en su decisión de regresar. La actriz compartió en sus redes sociales el guion del primer capítulo y el reencuentro con el elenco original, reforzando la expectativa por la nueva entrega.

Desde su lanzamiento, La Reina del Sur se consolidó como una de las producciones más exitosas en español, con altos niveles de audiencia y una base de seguidores fieles. La tercera temporada enfrentó los retos de los protocolos sanitarios, pero mantuvo la preferencia del público y sumó escenarios en Italia y Rumania.

El futuro de la franquicia y la reacción de la audiencia

La cuarta temporada representa una nueva fase para La Reina del Sur, con la expansión de su universo y el regreso de personajes principales. El personaje de Teresa Mendoza vuelve a ser el eje central, mientras la polémica por el acento de Kate del Castillo refleja el escrutinio al que se enfrenta la actriz tras años de vivir y trabajar fuera de México.

Las reacciones en redes sociales muestran que tanto la figura de la protagonista como la franquicia seguirán generando debate mientras la serie se mantiene vigente en la televisión de habla hispana.

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