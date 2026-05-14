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Estrella japonesa Kaoru Mitoma enciende las alarmas en Japón: podría perderse el Mundial 2026

El conjunto nipón abrirá su participación en la Copa del Mundo 2026 enfrentando a Países Bajos el próximo 14 de junio

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(Reuters/Paul Childs)
(Reuters/Paul Childs)

La Selección de Japón y el Brighton mantienen la incertidumbre sobre el estado físico de Kaoru Mitoma, luego de la lesión que sufrió el extremo japonés durante el partido ante Wolverhampton en la Premier League.

A poco más de un mes del arranque de la Copa del Mundo 2026, el futbolista asiático sigue sin una fecha definida para volver a las canchas.

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Mitoma abandonó el terreno de juego el pasado 9 de mayo tras resentirse del isquiotibial izquierdo durante la victoria 3-0 del Brighton sobre Wolves, situación que ha puesto en duda su presencia con los “Samuráis” para el torneo internacional.

Brighton mantiene incertidumbre sobre la recuperación de Mitoma

(REUTERS)
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La lesión ocurrió al minuto 56 en el Amex Stadium, cuando el atacante cayó al césped tras una arrancada a velocidad. El jugador mostró señales de dolor de inmediato y salió del campo cojeando mientras recibía atención médica.

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Recientemente, el entrenador del Brighton, Fabian Hurzeler, reconoció que el panorama todavía no es claro y explicó que el club continúa evaluando la gravedad del problema muscular.

“Todavía no sabemos si Mitoma podrá participar en el Mundial o no, y no se puede determinar un momento exacto para su regreso en esta etapa”, señaló el técnico alemán.

Hurzeler también confirmó que el club inglés mantiene comunicación constante con el cuerpo técnico de la selección japonesa mientras el jugador continúa en recuperación.

Japón espera recuperar a una de sus principales figuras

(REUTERS/Isabel Infantes)
(REUTERS/Isabel Infantes)

En Japón, la preocupación aumentó luego de que medios locales reportaran que las posibilidades de que Mitoma quede fuera de la convocatoria mundialista son altas debido a las dudas sobre su estado físico.

A pesar de ello, el seleccionador Hajime Moriyasu mantiene la esperanza de contar con el futbolista, incluso si su recuperación se extiende hasta los primeros días de la Copa del Mundo.

Mitoma ha sido una pieza importante tanto para Brighton como para la selección japonesa gracias a su desequilibrio y capacidad ofensiva. Sin embargo, las lesiones han marcado gran parte de su temporada, especialmente por molestias recurrentes en el tobillo que lo alejaron de la actividad durante varios partidos entre octubre y diciembre de 2025.

Hasta ahora, el atacante suma tres goles y una asistencia en 27 encuentros con el conjunto inglés en la presente campaña. Uno de sus momentos más destacados fue el gol que anotó frente al Tottenham en abril, resultado que ayudó a su equipo a rescatar un empate 2-2 como visitante.

Japón debutará en el Mundial 2026 el próximo 14 de junio frente a Países Bajos, antes de medirse a Túnez y Suecia en la fase de grupos.

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