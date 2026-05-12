Osasuna vs Atlético de Madrid, EN VIVO: dónde y cuándo ver en México el partido de LaLiga

(X/ @obed.vargas)

La jornada de LaLiga continúa este martes con un duelo de alta exigencia para el Atlético de Madrid, que visitará a Osasuna en el Estadio El Sadar, una de las plazas más complicadas del futbol español.

El conjunto dirigido por Diego Simeone llega con la necesidad de mantenerse en la pelea por los primeros puestos del campeonato, mientras que el cuadro rojillo intentará aprovechar el apoyo de su afición para sumar en casa y complicarle el panorama a uno de los equipos más competitivos del torneo.

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Cómo llegan los equipos

(Europa Press)

Osasuna afronta el encuentro con la intención de hacerse fuerte en Pamplona. El equipo dirigido por Vicente Moreno ha mostrado un estilo de juego ordenado y directo, características con las que buscará frenar el poder ofensivo del Atlético de Madrid.

Por su parte, el conjunto colchonero llega en un momento importante de la temporada. El equipo de Simeone ha mantenido regularidad en las últimas jornadas y necesita una victoria para no perder terreno frente al Barcelona y al Real Madrid en la parte alta de la clasificación.

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Además, los antecedentes recientes favorecen al Atlético. Aunque El Sadar suele representar una visita complicada para varios clubes de España, el equipo madrileño ha conseguido resultados positivos frente a Osasuna en los últimos enfrentamientos.

Dónde y cuándo ver el partido

(REUTERS/Marcelo Del Pozo)

El encuentro entre Osasuna y Atlético de Madrid se disputará este martes 12 de mayo en el Estadio El Sadar, en Pamplona.

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Hora: 13:30 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: Sky Sports e Izzi Go