México Deportes

Osasuna vs Atlético de Madrid, EN VIVO: dónde y cuándo ver en México el partido de LaLiga

Osasuna buscará aprovechar la localía para frenar a uno de los equipos más sólidos de LaLiga

Guardar
Google icon
(X/ @obed.vargas)
(X/ @obed.vargas)

La jornada de LaLiga continúa este martes con un duelo de alta exigencia para el Atlético de Madrid, que visitará a Osasuna en el Estadio El Sadar, una de las plazas más complicadas del futbol español.

El conjunto dirigido por Diego Simeone llega con la necesidad de mantenerse en la pelea por los primeros puestos del campeonato, mientras que el cuadro rojillo intentará aprovechar el apoyo de su afición para sumar en casa y complicarle el panorama a uno de los equipos más competitivos del torneo.

PUBLICIDAD

Cómo llegan los equipos

(Europa Press)
(Europa Press)

Osasuna afronta el encuentro con la intención de hacerse fuerte en Pamplona. El equipo dirigido por Vicente Moreno ha mostrado un estilo de juego ordenado y directo, características con las que buscará frenar el poder ofensivo del Atlético de Madrid.

Por su parte, el conjunto colchonero llega en un momento importante de la temporada. El equipo de Simeone ha mantenido regularidad en las últimas jornadas y necesita una victoria para no perder terreno frente al Barcelona y al Real Madrid en la parte alta de la clasificación.

PUBLICIDAD

Además, los antecedentes recientes favorecen al Atlético. Aunque El Sadar suele representar una visita complicada para varios clubes de España, el equipo madrileño ha conseguido resultados positivos frente a Osasuna en los últimos enfrentamientos.

Dónde y cuándo ver el partido

(REUTERS/Marcelo Del Pozo)
(REUTERS/Marcelo Del Pozo)

El encuentro entre Osasuna y Atlético de Madrid se disputará este martes 12 de mayo en el Estadio El Sadar, en Pamplona.

  • Hora: 13:30 horas (tiempo del centro de México)
  • Transmisión: Sky Sports e Izzi Go

Temas Relacionados

Ca OsasunaAtlético de MadridLaLigamexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cruz Azul vs Chivas: estos son los precios para la semifinal en el Estadio Banorte

La Máquina Cementera publicó en sus canales oficiales detalles para que la afición no se pierda el partido y llene las gradas del Azteca

Cruz Azul vs Chivas: estos son los precios para la semifinal en el Estadio Banorte

Borran a Luis Enrique Santander de las semifinales del Clausura 2026: así quedaron las designaciones arbitrales Liga MX

La Comisión compartió los nombres de los encargados de impartir justicia en los duelos de ida, e incluyeron nombres controversiales

Borran a Luis Enrique Santander de las semifinales del Clausura 2026: así quedaron las designaciones arbitrales Liga MX

Así se ve el Estadio Azteca a un mes del Mundial 2026

Entre diversas manifestaciones y avances en infraestructura, el Coloso de Santa Úrsula se prepara para recibir la gran inauguración entre México y Sudáfrica

Así se ve el Estadio Azteca a un mes del Mundial 2026

Memo Ochoa confirma su sexto Mundial a los 40 años: el récord que ningún futbolista mexicano ha logrado antes

El arquero de 40 años estará en la lista de Javier Aguirre para el Mundial 2026 e impondrá un nuevo récord al ser el único jugador tricolor con seis mundiales

Memo Ochoa confirma su sexto Mundial a los 40 años: el récord que ningún futbolista mexicano ha logrado antes

Víctor Velázquez hace un llamado a la afición de Cruz Azul e ilusiona de nuevo con un estadio propio: “Muy pronto se confirmará”

A través de sus redes sociales, el dueño de la Cooperativa destacó la gran unión que hubo entre jugadores y afición en la vuelta de los Cuartos de Final

Víctor Velázquez hace un llamado a la afición de Cruz Azul e ilusiona de nuevo con un estadio propio: “Muy pronto se confirmará”
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de mayo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de mayo

Quién es Roberto Blanco Cantú, “El Señor de los Buques”, cerebro empresarial detrás de la trama de huachicol fiscal

“El Jando”, narcopiloto de Los Chapitos, llegó a acuerdo con EEUU para declararse culpable

Quiénes son Los Ardillos: historia, líderes y crímenes del grupo que desplaza comunidades indígenas en Guerrero

Imputan a dos menores de edad en Sonora por homicidio del adolescente Sergio Daniel en Sonora

ENTRETENIMIENTO

El mensaje de A.B. Quintanilla a Cazzu desata polémica: ¿indirecta a los Aguilar?

El mensaje de A.B. Quintanilla a Cazzu desata polémica: ¿indirecta a los Aguilar?

Javier Ceriani reveló que Christian Nodal pidió llevarse a Inti varios días a Disneyland

Christian Nodal se reencontró con Inti: Cazzu lo habría permitido pese a restricciones legales, según Javier Ceriani

Peso Pluma sorprende a la mamá de Kenia Os con impresionante regalo por Día de las Madres

Kenia Os revela qué le dio a cambio a Adela Micha para que participara en una canción

DEPORTES

Cuidado: Si excedes el tiempo permitido con visa de turista en México podrías enfrentar una sanción

Cuidado: Si excedes el tiempo permitido con visa de turista en México podrías enfrentar una sanción

Cruz Azul vs Chivas: estos son los precios para la semifinal en el Estadio Banorte

Borran a Luis Enrique Santander de las semifinales del Clausura 2026: así quedaron las designaciones arbitrales Liga MX

A un mes del Mundial 2026 y con estaciones del Metro cerradas: CDMX aún no termina obras en las líneas que lleva al Azteca

Así se ve el Estadio Azteca a un mes del Mundial 2026