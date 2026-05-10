Rubén Rocha Moya: familia y secretario de Finanzas habrían viajado en aeronaves privadas de Across con vuelos de más de 500 mil pesos

Un reportaje difundido en redes sociales expone presuntas contrataciones de aeronaves de una empresa privada, con costos elevados, por parte de allegados del titular del Ejecutivo estatal y un alto funcionario financiero. (Mejorada con IA)

Nuevos señalamientos apuntan a que integrantes de la familia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como su secretario de Finanzas, habrían utilizado aeronaves privadas de la empresa Across, cuyos vuelos habrían costado más de 500 mil pesos cada uno.

Los señalamientos

De acuerdo con información difundida por el periodista Jorge García Orozco a través de su cuenta en X, los hijos del mandatario sinaloense —identificados como Rubén, José y Ricardo Rocha Ruiz— habrían viajado en las aeronaves de Across en compañía del secretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega, quien habría hecho uso frecuente de la flota de dicha empresa.

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Los señalamientos no precisaron las fechas ni los destinos de los vuelos, ni tampoco el número total de desplazamientos realizados.

@jorgegogdl

Los costos

Según la misma fuente, cada vuelo privado en las aeronaves de Across habría tenido un costo superior a los 500 mil pesos, lo que elevaría de forma considerable el monto total si se confirmara un uso recurrente de esta flota por parte de los funcionarios y familiares mencionados.

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¿Qué es Across?

Across es una empresa de aviación privada que opera en México. Su nombre ha aparecido en diversas investigaciones periodísticas vinculadas a funcionarios públicos y personajes relacionados con el poder político en el país, aunque los vínculos específicos señalados en este caso aún no han sido confirmados de manera oficial.

@jorgegogdl

Sin respuesta oficial

Hasta el momento, ni el gobierno de Sinaloa ni los funcionarios mencionados han emitido un pronunciamiento público en respuesta a estos señalamientos. Latinus buscó una postura oficial, pero no obtuvo respuesta antes del cierre de esta nota.

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Los señalamientos se suman a una serie de cuestionamientos que han rodeado la administración de Rocha Moya en los últimos meses, en medio de un contexto de alta tensión política y de seguridad en la entidad.