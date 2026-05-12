México

Estados Unidos advierte sobre riesgos legales por portar armas y vapeadores en México durante el Mundial 2026

El Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez pidió a los aficionados que viajarán a México para la Copa Mundial 2026 revisar sus pasaportes, conocer las leyes mexicanas y evitar introducir artículos prohibidos como vapeadores

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Estadio Banorte
El Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, albergará el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica. (FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

A un mes del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez emitió una serie de recomendaciones dirigidas a los ciudadanos estadounidenses que planean viajar a México para asistir a los partidos del torneo internacional.

La representación diplomática pidió a los aficionados organizar con anticipación toda su documentación migratoria, revisar la vigencia de sus pasaportes y familiarizarse con las leyes mexicanas, particularmente en temas relacionados con armas, drogas y artículos restringidos.

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En el aviso difundido por el Gobierno estadounidense, se recordó que las leyes mexicanas son distintas a las de Estados Unidos y que cualquier visitante queda sujeto a la legislación nacional mientras permanezca en territorio mexicano.

“Las leyes mexicanas son diferentes a las de Estados Unidos. Mientras estés en México estás sujeto a la ley mexicana con respecto a drogas, armas y municiones”, señaló el consulado.

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La advertencia incluyó un recordatorio específico sobre los cigarrillos electrónicos y líquidos para vapear, cuya introducción a México está prohibida. Las autoridades estadounidenses alertaron que infringir las leyes mexicanas, incluso por desconocimiento o error, podría traer consecuencias legales severas.

crédito archivo Colprensa / Camila Díaz
Autoridades estadounidenses advirtieron que portar vapeadores en México puede derivar en sanciones legales. crédito archivo Colprensa / Camila Díaz

“Si infringes las leyes en otro país, incluso por error, podrías ser deportado, multado o encarcelado”, indicó el comunicado dirigido a quienes viajarán a territorio mexicano durante la Copa del Mundo.

México albergará partidos clave del Mundial

Aunque la Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebrará de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá, México será sede de algunos de los encuentros más importantes del torneo, incluido el partido inaugural.

El encuentro de apertura entre las selecciones de México y Sudáfrica está programado para el próximo 11 de junio en el nuevo Estadio Banorte, anteriormente conocido como Estadio Azteca, en la Ciudad de México.

Además del duelo inaugural, el país albergará otros 12 partidos distribuidos entre la capital mexicana, Guadalajara y Monterrey, lo que prevé la llegada de miles de turistas internacionales y aficionados estadounidenses a territorio nacional.

Ante este flujo de visitantes, el Gobierno de Estados Unidos insistió en la importancia de revisar previamente qué artículos pueden introducirse legalmente a México para evitar incidentes en aduanas o problemas con autoridades locales.

Aficionados llegan al Estadio Azteca para el partido amistodo entre las selecciones de México y Portugal, el sábado 28 de marzo de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Fernando Llano)
El Gobierno de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos revisar sus documentos antes de viajar a México por el Mundial 2026. (AP Foto/Fernando Llano)

Recomiendan revisar pasaportes y registrarse en STEP

Otra de las recomendaciones emitidas por el Consulado estadounidense fue verificar la vigencia de los documentos de viaje antes de iniciar cualquier traslado.

Las autoridades explicaron que la tarjeta de pasaporte estadounidense únicamente es válida para cruces fronterizos terrestres, mientras que para vuelos internacionales se requiere una libreta de pasaporte vigente.

“Tu pasaporte estadounidense debe estar vigente al ingresar a México”, recordó el consulado.

Asimismo, el Gobierno estadounidense sugirió a sus ciudadanos mantenerse comunicados y guardar en sus teléfonos los números de emergencia de la Embajada de Estados Unidos y de los consulados más cercanos.

Como parte de las medidas preventivas, también invitó a los viajeros a registrarse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP, por sus siglas en inglés), un sistema gratuito que permite recibir alertas de seguridad y facilita el contacto con ciudadanos estadounidenses en caso de emergencias o contingencias durante su estancia en el extranjero.

La recomendación ocurre en medio de los preparativos internacionales para el Mundial 2026, considerado uno de los eventos deportivos con mayor movilidad turística y presencia de aficionados extranjeros en América del Norte.

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