“El Jando”, narcopiloto de Los Chapitos, llegó a acuerdo con EEUU para declararse culpable

Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias "El Jando", se encuentra ante un expediente judicial del Distrito de Columbia, con la bandera de EE.UU. y una avioneta de fondo, mientras detrás aparecen los rostros de "Los Chapitos", simbolizando su acuerdo con la justicia estadounidense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando” o “El Jondo”, piloto personal de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y operador de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, firmó el pasado 9 de abril de 2026 un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el que se declaró responsable de conspirar para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con intención de importarla ilegalmente a ese país.

El documento, obtenido por Infobae México, establece que enfrenta una sentencia mínima de 10 años y un máximo de cadena perpetua, con una multa de hasta 10,000,000 de dólares, además de un periodo de libertad supervisada de al menos cinco años tras cumplir su condena.

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En el documento, Núñez Ojeda aparece identificado también con el alias “Alejandro Ojeda Ávila”, identidad que presuntamente utilizó para moverse con el pasaporte de un primo.

(Corte Federal del Distrito de Columbia)

El acuerdo fue firmado ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, en Washington, pero la información no trascendió hasta la publicación de una nota firmada el periodista Keegan Hamilton en Los Ángeles Times, donde afirma que Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar estarían buscando un acuerdo para entregarse a las autoridades estadounidenses.

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La fiscalía que negoció el acuerdo es la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso de la División Criminal del Departamento de Justicia, encabezada por Margaret A. Moeser.

¿Cuáles fueron los cargos que reconoció El Jando?

En la Declaración de Hechos anexada al acuerdo, Núñez Ojeda aceptó responsabilidad por el tráfico de más de 450 kilos de cocaína, uno de los factores que incrementaron el rango de sentencia recomendado por las autoridades estadounidenses.

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(Corte Federal del Distrito de Columbia)

El documento detalla cuatro agravantes: fue gerente o supervisor de una actividad criminal con cinco o más participantes; utilizó aeronaves distintas a transportistas comerciales regulares para importar sustancias controladas; poseyó armas peligrosas; su conducta lo hace inelegible para la “válvula de seguridad” que permite reducciones en casos menores.

Con esos agravantes, el rango de sentencia es de 360 meses —30 años— a cadena perpetua. El Gobierno acordó una reducción de cuatro niveles por aceptación de responsabilidad y por haber notificado oportunamente su intención de declararse culpable, lo que permitió al Gobierno evitar prepararse para un juicio.

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El acuerdo establece además que Núñez Ojeda debe decomisar todos los activos rastreables a su actividad criminal y cooperar con entrevistas ante autoridades nacionales o extranjeras. El documento aclara que el acuerdo solo vincula a la Sección de Lavado de Dinero del Departamento de Justicia, y que cualquier otra fiscalía o agencia estatal queda libre de procesarlo por otros delitos.

Núñez Ojeda firmó el acuerdo con asistencia de un intérprete inglés-español y estuvo representado por el abogado Jonathan Savella.

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El Jando, el piloto personal de Iván Archivaldo

‘El Jando’, piloto de confianza de Iván Archivaldo Guzmán, fue detenido en Sinaloa. Su captura representa un golpe estratégico para ‘Los Chapitos’. (Anayeli Tapia/Infobae)

De acuerdo con la información disponible, Mauro Alberto Núñez Ojeda comenzó dentro del Cártel de Sinaloa alrededor de enero de 2014 como secretario y guardia de seguridad armado de Óscar Medina Noé González, alias “Panu”, un mando del grupo criminal.

Posteriormente pasó a trabajar directamente bajo las órdenes de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de Los Chapitos. Además de actuar como sicario, asumió el manejo de las comunicaciones por radio del líder de Los Chapitos y comenzó a formarse como piloto a finales de 2014.

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Con el tiempo se convirtió en su piloto personal y en supervisor de una flota de aviones, helicópteros, mecánicos y pilotos vinculados a la organización.

Bajo órdenes de la cúpula del cártel, coordinó y piloteó el transporte de drogas y armamento a través de pistas de aterrizaje privadas en Sinaloa y otros puntos del país.

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Según se ha documentado, en 2017 voló desde México hasta una pista en Costa Rica para recoger aproximadamente 400 kilogramos de cocaína y regresar a Culiacán. Por ese viaje cobró alrededor de 200,000 dólares.

Su detención en Culiacán y extradición a EEUU

Se le identifica como hombre de confianza de Iván Archivaldo, líder de Los Chapitos. |Crédito: SSPC

Antes de llegar a ese acuerdo con la justicia estadounidense, Núñez Ojeda fue detenido en México el 8 de febrero de 2025, cuando elementos de la Sedena, la Guardia Nacional, la Semar, la FGR y la SSPC lo aprehendieron en el poblado Jesús María, en Culiacán, Sinaloa, tras un operativo de vigilancia en el que agentes fueron agredidos con disparos de arma de fuego. En el enfrentamiento murió un militar.

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Al momento de su detención se le aseguró un arma de fuego de uso exclusivo con guardamanos de madera y portafusil, dos cargadores y 59 cartuchos. En su mochila se encontraron dos bolsas transparentes con 1,000 tabletas de fentanilo y una bolsa con 990.2 gramos de clorhidrato de metanfetamina.

Trasladado a la Ciudad de México, la FGR, a través de la FEMDO, obtuvo vinculación a proceso en su contra por portación de arma de uso exclusivo del Ejército y por posesión con fines de comercio de fentanilo y clorhidrato de metanfetamina. Un juez le dictó prisión preventiva oficiosa y fue recluido en el penal del Altiplano.

A Núñez Ojeda también se le señala como el responsable de los ataques con artefactos explosivos lanzados desde una avioneta el 28 de octubre y el 6 de noviembre de 2024 en las localidades de Vascogil y Tamazula, en Durango, consideradas zonas de refugio de la familia Zambada.

Además, el 5 de enero de 2023, durante la detención de Ovidio Guzmán López, un episodio llamado Culiacanazo, habría enviado un grupo armado a Jesús María para intentar rescatarlo.

En agosto de 2025, el gobierno de Claudia Sheinbaum lo incluyó en un envío de 26 narcos presos a Estados Unidos.

Cuál fue su papel en la captura de El Mayo Zambada

"El Jando", aviador clave del Cártel de Sinaloa, fue detenido en un operativo militar en Jesús María, Sinaloa; su captura podría aportar información sobre el secuestro de Ismael "El Mayo" Zambada. (SSPC/Gobierno de México)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó en agosto de 2025 que Núñez Ojeda era piloto privado y persona de confianza de Iván Archivaldo.

Semanas antes se había señalado que el piloto había participado en el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos el 25 de julio de 2024, sin embargo, en esa misma conferencia García Harfuch sostuvo que no había participado directamente en ese vuelo.

Según el diario Los Angeles Times, con base en fuentes que conocen el caso, Núñez Ojeda sí piloteó el vuelo del 25 de julio de 2024 en el que Zambada fue llevado desde las afueras de Culiacán hasta un aeropuerto en Nuevo México. El mismo reportaje señala que el avión utilizado pertenecía a Iván Archivaldo, y que tras aterrizar en Nuevo México el piloto fue liberado y regresó a México antes de ser detenido.

El abogado de Núñez Ojeda no respondió las preguntas del Los Angeles Times sobre el papel de su cliente en ese operativo, y un portavoz del Departamento de Justicia también declinó comentar.

El acuerdo de culpabilidad firmado el 9 de abril de 2026 tampoco contiene ninguna referencia a ese vuelo ni a Joaquín Guzmán López, quien según la versión de Zambada organizó su secuestro.

Las únicas conductas que Núñez Ojeda admite formalmente son las relacionadas con tráfico de cocaína, posesión de armas y su rol como supervisor dentro de la estructura de Los Chapitos.