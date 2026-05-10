Autoridades ambientales rescatan 11 aves silvestres en Puebla, algunas tienen estatus de protección especial

La Profepa aseguró once ejemplares de fauna silvestre en Cuetzalan, Puebla, durante un operativo contra el tráfico y posesión ilegal de especies silvestres. Crédito: X/@PROFEPA_Mx

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró 11 ejemplares de fauna silvestre en Cuetzalan, Puebla, durante un operativo implementado el pasado 7 de abril para combatir el tráfico y la posesión ilegal de especies.

Según un comunicado oficial de la Profepa difundido este 10 de mayo, la intervención ocurrió tras comprobar que los animales no contaban con documentos que acreditaran su origen legal, ni sistemas de marcaje para su identificación.

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Entre las aves resguardadas hay calandrias y clarines

El operativo del 7 de abril permitió detectar aves como clarines jilguero y calandrias de Baltimore sin documentos legales ni sistemas de identificación. Crédito: X/@PROFEPA_Mx

Algunos de los pájaros, como dos clarines jilguero (Myadestes occidentalis), están registrados en la NOM-059-SEMARNAT-2010 bajo protección especial.

Los animales fueron detectados en jaulas de madera dentro de un inmueble inspeccionado, donde se comercializaban dos calandrias de Baltimore (Icterus galbula), una calandria dorso negro mayor (Icterus gularis) y una tangara dorsirayada (Pingara bidentata), una clorofonia corona azul (Chlorophonia occipitalis) y dos ejemplares de clarín unicolor (Myadestes unicolor).

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Profepa, con apoyo de seguridad pública estatal y personal del Área Natural Protegida “Kowtahyolo”, desplegó filtros de revisión en las localidades de Octimal, Equitimia y Xocoyolo durante el operativo. Tras el aseguramiento, los ejemplares fueron trasladados a un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS), ubicado en la ciudad de Puebla, para su resguardo temporal y atención.

El organismo medioambiental afirmó que mantendrá los operativos en coordinación con autoridades, dependencias y ciudadanía, con el objetivo de prevenir el tráfico ilegal de especies silvestres.

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La Profepa clausura temporalmente tres áreas naturales protegidas en el Estado de México

Una red hidráulica no autorizada afecta 6 mil 920 metros cuadrados en San Mateo Almomoloa; el organismo decretó clausura total. (Profepa)

La Profepa realizó clausuras temporales en tres Áreas Naturales Protegidas del Estado de México durante la última semana de abril.

Dichas acciones buscan frenar la extracción ilegal de grava y la operación de una red hidráulica no autorizada, después de recibir denuncias ciudadanas sobre afectaciones al medio ambiente en los municipios de Toluca, Texcalyacac y Temascaltepec. El objetivo es preservar el equilibrio ecológico y exigir el cumplimiento de la normatividad ambiental en estos territorios.

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Las inspecciones de la Profepa abarcaron tres puntos críticos dentro de áreas protegidas. En la localidad de San Mateo Almomoloa, municipio de Temascaltepec, la autoridad detectó, el pasado 27 de abril, una zanja abierta ilegalmente con maquinaria pesada: tenía 1 mil 730 metros de longitud, 4 metros de ancho y 5 metros de profundidad. Se destinaba a instalar una red de agua para la comunidad, pero carecía de autorización en materia de impacto ambiental.

Esta obra modificó un total de 6 mil 920 metros cuadrados dentro del Área Natural Protegida, por lo que la Profepa impuso una clausura total temporal y abrió el procedimiento administrativo correspondiente.

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En Texcalyacac, el 28 de abril, los inspectores acudieron al Área de Protección de Flora y Fauna Ciénegas del Lerma tras recibir denuncias sociales. Verificaron la construcción de un paso rústico hecho con piedra, grava y tepojal, destinado al tránsito de ganado vacuno. Esto alteró el cauce natural del agua y tuvo un impacto directo sobre 27 metros cuadrados de la zona protegida

La intervención más reciente ocurrió en Toluca el pasado 30 de abril, donde personal de la Profepa acudió, tras una denuncia popular, al Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca, específicamente en Santiago Tlacotepec. En presencia de representantes de los Bienes Comunales, detectaron la extracción ilegal de materiales pétreos —rocas, grava y arena— en una superficie de aproximadamente 1 mil metros cuadrados. La autoridad clausuró de manera total y temporal el banco de extracción.

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