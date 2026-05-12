México

Cuidado: Si excedes el tiempo permitido con visa de turista en México podrías enfrentar una sanción

Los visitantes deben cumplir requisitos económicos y documentales, así como respetar el plazo de 180 días para no arriesgar sanciones migratorias

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Ilustración de un oficial de inmigración mexicano escoltando a un hombre con sudadera y maleta en un aeropuerto. Un cartel digital muestra "180 días" y un calendario con fechas marcadas en rojo al fondo.
La entrevista consular es obligatoria y quienes no presenten todos los documentos requeridos pueden ver diferida la resolución de su trámite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Personas extranjeras que desean viajar a México por turismo, negocios, estudios o visitas de corta duración pueden solicitar la visa de visitante sin permiso para actividades remuneradas, un documento que permite la estancia hasta por 180 días y que exige cumplir condiciones de solvencia económica, requisitos documentales específicos y un procedimiento personal ante el consulado mexicano correspondiente.

Malestar de pasajeros que viajaban a México y no pudieron abordar su vuelo por un retraso de alrededor de 24 horas | Visual IA
No se aceptan informes bancarios globales para el trámite; únicamente se consideran válidos los estados de cuenta mensuales individuales. (Imagen Ilustrativa Infobae).

La visa mexicana permite hacer distintas entradas al país

La visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas está dirigida a quienes, por su nacionalidad, requieren este documento para entrar a México.

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Autoriza estadías de hasta 180 días y concede la posibilidad de realizar múltiples entradas dentro de la vigencia otorgada.

Las actividades permitidas incluyen viajes de turismo, tránsito, negocios —como asistencia a juntas o capacitaciones—, trabajos técnicos no remunerados, actividades filantrópicas, deportivas o artísticas, tratamientos médicos, asistencia a ferias o conferencias, transporte de mercancías sin recibir pago en México y estudios menores al plazo fijado.

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El proceso para obtener esta visa inicia con la solicitud de cita previa a través del sistema electrónico MiConsulado.

Oficial de inmigración mexicano en uniforme levanta la mano en señal de alto. Un círculo rojo con una "X" blanca cubre una visa y documentos de viaje.
La autoridad consular puede negar la visa a quienes se encuentren en supuestos del Artículo 43 de la Ley de Migración, sin devolución de documentos entregados. (Imagen Ilustrativa Infobae).

La persona interesada debe acudir personalmente con toda la documentación requerida y someterse a una entrevista consular.

El pago por la recepción y estudio de la solicitud se realiza el día de la cita. La autoridad consular dispone de hasta 10 días hábiles para resolver la solicitud, siempre que los documentos estén completos.

Si hay documentación faltante o dudas, se informará al solicitante sobre los pasos a seguir. La visa se estampa en el pasaporte, el cual será el documento válido para presentarse ante migración al llegar a México.

Requisitos económicos y documentales para obtener la visa

Para obtener la visa, es indispensable presentar un pasaporte vigente (original y copia de la hoja de datos y la siguiente), una fotografía reciente a color tamaño pasaporte, el formato de solicitud llenado y, si corresponde, documento que acredite estancia legal en el país de residencia para quienes no tienen la nacionalidad local.

Respecto a la solvencia económica, es necesario acreditar al menos uno de los siguientes supuestos: ingresos mensuales libres de gravámenes superiores a 220 días UMA (Unidad de Medida y Actualización) (alrededor de 1,499 dólares estadounidenses) durante los últimos tres meses junto con constancia de empleo estable de al menos un año.

Hombre con camiseta de Colombia y mochila azul sonríe tomando foto con su celular en calle empedrada de México, con edificios y bandera mexicana.
El vínculo familiar para casos de dependencia económica debe acreditarse con acta de nacimiento, acta de matrimonio o certificado de registro de pareja de hecho. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Saldo promedio mensual en inversiones o cuentas bancarias equivalente a 680 días UMA (aproximadamente 4,630 dólares estadounidenses) en los últimos tres meses.

Para estudiantes en educación superior, comprobante de estudios y constancia de ingreso mensual equivalente a 130 días UMA en los últimos tres meses. Todos los montos están sujetos al tipo de cambio vigente.

Si la documentación es de un país distinto a donde se tramita la visa, debe estar legalizada o apostillada y presentada en español o con traducción simple.

Vista horizontal panorámica del skyline de la Ciudad de México con múltiples rascacielos de vidrio y acero, tráfico en una avenida arbolada y cielo con nubes.
Para menores de edad, la solicitud de visa debe ser firmada por ambos padres o tutor legal en presencia del funcionario consular.(Imagen Ilustrativa Infobae)

No se requiere presentar boletos de avión ni paquetes turísticos. Estos documentos no condicionan ni la aprobación ni el plazo de expedición de la visa.

La visa no garantiza el ingreso automático. La autoridad migratoria en el puerto de entrada decide sobre la admisión al país, con base en los requisitos generales de ingreso estipulados por el gobierno mexicano.

Consecuencias de exceder el tiempo autorizado

La estancia máxima que permite la visa de visitante es de 180 días. Si la persona extranjera permanece por un periodo mayor sin cambiar su condición migratoria, su estancia se considera irregular conforme a la legislación mexicana y puede enfrentar sanciones administrativas, negativas de trámites migratorios futuros y posibles restricciones para regresar al país.

La regularización sólo es posible tramitando una residencia temporal, de estudiante o permanente antes de que venza el plazo autorizado.

Cumplir con la normatividad y entregar la documentación completa puede asegurar una estancia legal en México y evita complicaciones migratorias.

Persona sentada usando un computador portátil con pantalla encendida y taza de café sobre la mesa
No existen citas de emergencia ni atención telefónica para este trámite; todas las comunicaciones y seguimientos se realizan exclusivamente por correo electrónico institucional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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