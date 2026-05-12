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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de mayo

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13:00 hsHoy

Quiénes son Los Ardillos: historia, líderes y crímenes del grupo que desplaza comunidades indígenas en Guerrero

La historia del grupo, sus presuntos vínculos políticos y una década de violencia han quedado nuevamente bajo la lupa tras el exilio de familias de Chilapa

Ilustración editorial conceptual que retrata a Celso Ortega Rosas y los hermanos Ortega Jiménez, líderes de Los Ardillos, en un fondo dramático con símbolos de conflicto y sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Ilustración editorial conceptual que retrata a Celso Ortega Rosas y los hermanos Ortega Jiménez, líderes de Los Ardillos, en un fondo dramático con símbolos de conflicto y sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La guerra de Los Ardillos contra comunidades indígenas de Guerrero ha dejado escenas de terror: niños llorando mientras escuchaban denuncias, madres ocultas en el monte y pueblos enteros huyendo bajo ataques con drones y armas de alto calibre.

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13:00 hsHoy

“El Jando”, narcopiloto de Los Chapitos, llegó a acuerdo con EEUU para declararse culpable

En el acuerdo firmado en abril de 2026 ante una corte federal de Washington, Mauro Alberto Núñez Ojeda aceptó que conspiró para traficar cocaína hacia EEUU

Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias "El Jando", se encuentra ante un expediente judicial del Distrito de Columbia, con la bandera de EE.UU. y una avioneta de fondo, mientras detrás aparecen los rostros de "Los Chapitos", simbolizando su acuerdo con la justicia estadounidense. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias "El Jando", se encuentra ante un expediente judicial del Distrito de Columbia, con la bandera de EE.UU. y una avioneta de fondo, mientras detrás aparecen los rostros de "Los Chapitos", simbolizando su acuerdo con la justicia estadounidense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando” o “El Jondo”, piloto personal de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y operador de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, firmó el pasado 9 de abril de 2026 un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el que se declaró responsable de conspirar para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con intención de importarla ilegalmente a ese país.

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