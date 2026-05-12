EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de mayo

Mauro Alberto Núñez Ojeda , alias “El Jando” o “El Jondo” , piloto personal de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y operador de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa , firmó el pasado 9 de abril de 2026 un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el que se declaró responsable de conspirar para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con intención de importarla ilegalmente a ese país.

La guerra de Los Ardillos contra comunidades indígenas de Guerrero ha dejado escenas de terror: niños llorando mientras escuchaban denuncias, madres ocultas en el monte y pueblos enteros huyendo bajo ataques con drones y armas de alto calibre.

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