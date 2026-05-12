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Funan a Franco Escamilla por decir que los pobres existen para “asustar a la clase media”

El standupero es blanco de críticas por hablar sobre la lucha de clases en el episodio más reciente del pódcast ‘Creativo’

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Franco Escamilla es blanco de críticas en X —antes Twitter— por hablar sobre la lucha de clases en el episodio más reciente del pódcast Creativo.

La “funa” es un parámetro de popularidad y Franco Escamilla reafirma su vigencia en la industria del entretenimiento siendo blanco de este fenómeno digital al menos dos veces al año.

El standupero es blanco de críticas en X —antes Twitter— por hablar sobre la lucha de clases en el episodio más reciente del pódcast Creativo.

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Según Escamilla, bajo ciertas teorías sobre el capitalismo, los pobres tienen una función clave en el engranaje de una economía: asustar a la clase media.

Captura de pantalla de una conversación de Twitter mostrando un tuit con la imagen de Franco Escamilla y texto sobre impuestos, y su respuesta
Franco Escamilla respondió a algunos usuarios e incluso bloqueó a creadores digitales que lo acusaron de clasismo. (X)

Esto dijo Franco Escamilla en ‘Creativo’

Franco Escamilla habló sobre pobreza, riqueza y clase media desde una perspectiva inspirada —según explicó— en ideas del comediante estadounidense George Carlin.

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El clip, difundido por cuentas ligadas al pódcast, generó fuertes reacciones por varias de las frases pronunciadas por Escamilla sobre estratificación social y salud mental.

Durante la conversación, el comediante afirmó que “los pobres no pagan impuestos, los ricos no pagan impuestos. Está la clase media, que paga todos los impuestos, obedece y se parte la madre”.

La declaración que más críticas provocó fue cuando aseguró que la “única función” de los pobres es “asustar a la clase media”.

“Estamos batallando, pero hay gente que no tiene casa, que no tiene luz, que no tiene drenaje… Estamos bien. Para eso sirven”, expresó.
Franco Escamilla, un hombre con barba de chivo, gafas y auriculares negros, mira directamente a la cámara. Un micrófono Shure está en primer plano y una cámara Canon desenfocada se ve al fondo
Franco Escamilla ha sido acusado de clasismo tras expresar que los pobres existen para asustar a la clase media. (Creatrivo: YouTube)

Escamilla también habló sobre patrones que, según él, se repiten entre familias ricas y pobres, mientras colocó a la clase media como el sector que vive bajo mayor presión emocional y económica.

“El drama, la psicosis, la neurosis, está en la clase media”, comentó. Más adelante añadió: “El pobre no tiene trastornos de ansiedad ni depresión. Está muy ocupado tratando de salir adelante”.

Historiador responde a Escamilla

Las declaraciones provocaron una ola de respuestas en redes sociales, entre ellas la del creador de contenido e historiador Luis Fernando, quien publicó un video cuestionando los argumentos del comediante.

El tiktoker aseguró que los comentarios reproducen una visión clasista y desinformada sobre la pobreza y el trabajo en México.

“La realidad es diametralmente opuesta porque las grandes riquezas de este país están sustentadas en la profunda explotación que vive la clase obrera”, señaló.

También rechazó la idea de que las personas en situación vulnerable no enfrenten problemas de salud mental. Tras viralizarse la respuesta, usuarios detectaron que Franco Escamilla bloqueó al historiador en X.

De acuerdo con Luis Fernando, el comediante argumentó que su postura había sido sacada de contexto.

Reafirmó su argumento al responder el comentario de una tuitera: “Ya quítenle el micrófono a este viejo rancio que se cree el sabelotodo. El que se hizo rico por decir cuanta pendeja** en sus standups”.

Franco Escamilla reviró su argumento: “El comentario es una referencia a un monólogo de George Carlin (en la descripción del video dice). Los viejos rancios nos fijamos en eso antes de decirle ‘sabelotodo’ a los demás”.

A unos días del estreno del episodio, la controversia se mantiene como tema de conversación en plataformas digitales.

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