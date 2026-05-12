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Atacan a balazos a excandidato del PRI a la alcaldía de Chicontepec, Veracruz

Noé Torres Martínez resultó herido en un hombro como resultado de la agresión

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Atacan excandadato a la alcaldía de Chicontepec por el PRI
Foto: Facebook / Noé Torres

Noé Torres Martínez, excandidato por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía de Chicontepec en Veracruz, fue atacado a balazos cuando se encontraba en el centro del municipio.

De acuerdo con reportes, los hechos ocurrieron la mañana de este lunes 11 de mayo cuando el excandidato se encontraba en la avenida Adolfo López Mateos y, de manera inesperada, sujetos armados lo interceptaron y le dispararon en varias ocasiones.

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En el sitio se implementó un operativo de seguridad en el que participaron elementos de diversas corporaciones con el objetivo de localizar a los agresores; sin embargo, hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Torres Martínez resultó herido en un hombro, por lo que fue trasladado al hospital del IMSS Bienestar para recibir atención médica, donde se reportó fuera de peligro.

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Cabe señalar que reportes periodísticos refieren que no se trata de la primera ocasión en la que Noé Torres Martínez sufre un atentado, ya que el primero ocurrió cuando contendía por la alcaldía de Chicontepec en el año 2025.

PRI Veracruz condenó el atentado y exigió atender inseguridad en el estado

Excandidato a la alcaldía de Chicontepec en Veracruz
Foto: PRI Veracruz

La dirigencia estatal del PRI condenó el ataque armado en el que resultó lesionado Noé Torres Martínez, excandidato por la alcaldía de Chicontepec.

El presidente del Comité Directivo Estatal, Adolfo Ramírez Arana, expresó su indignación por la agresión y lamentó la violencia e inseguridad que se registra en varias regiones de Veracruz.

“Exigimos a los tres niveles de gobierno atender de manera inmediata la situación de inseguridad que se vive en Veracruz, particularmente en la zona norte del estado. Es urgente redoblar esfuerzos para garantizar la tranquilidad y la integridad de las y los ciudadanos”, afirmó.

Carolina Gudiño Corro, secretaria general del PRI Veracruz, hizo un llamado a las autoridades estatales para que la agresión armada sea investigada a fondo y se detenga a los responsables.

“El clima de violencia no puede normalizarse. Las autoridades tienen la obligación de actuar con firmeza y garantizar condiciones de seguridad para todas y todos los veracruzanos”, dijo.

Localizan a exalcalde de Tlaquilpa con vida: familiares informaron que regresó a su domicilio

Nabor Sánchez Salas
Nabor Sánchez Salas (Especial)

Luego de permanecer en calidad de desaparecido por casi 48 horas, la madrugada de este lunes fue localizado con vida el exalcalde de Tlaquilpa, Nabor Sánchez Salas.

Su regreso fue informado por los propios familiares del exfuncionario, luego de que perdieron comunicación con él alrededor de las 19:30 horas del sábado, cuando circulaba sobre la carretera federal Orizaba-Zongolica.

La falta de noticias sobre su paradero alarmó tanto a su familia como a los habitantes de la región, quienes manifestaron inquietud por el hermetismo que rodeó el caso durante todo el fin de semana.

De acuerdo con los familiares, Sánchez Salas permanece bajo resguardo en su casa, sin que hasta ahora existan declaraciones oficiales que aclaren las condiciones en las que fue localizado o el sitio donde se encontraba durante su ausencia.

Ninguna autoridad estatal ha informado sobre detalles específicos de la desaparición ni sobre las circunstancias de su retorno, por lo que se espera sea en las próximas horas cuando se brinden mayores datos.

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