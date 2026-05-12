Peso Pluma sorprende a la mamá de Kenia Os con impresionante regalo por Día de las Madres

La relación entre Peso Pluma y Kenia Os se hace pública en enero de 2025 durante la Pegasus World Cup en Estados Unidos (keniaos)

Peso Pluma envió un arreglo floral a la madre de Kenia Os, Mireya Osuna, por el Día de las Madres el domingo 10 de mayo, acompañado de una dedicatoria manuscrita:

“¡Feliz Día de las Madres, suegra! Gracias por haber traído al mundo a la mujer más hermosa del planeta. Le mando un fuerte abrazo, nos vemos pronto. Disfrute su día. H”, según imágenes difundidas por Mireya Osuna en sus historias de Instagram, quien agregó: “Gracias a mi yerno por el detalle”.

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El obsequio entregado a Mireya Osuna está compuesto por rosas rojas, blancas y carmín, flores asociadas a los obsequios que Hassan Emilio Kabande Laija -nombre completo del intérprete de corridos tumbados y reggaetón- le ha brindado a su novia después de presentaciones musicales importantes y en su aniversario.

Peso Pluma envía un arreglo floral a la madre de Kenia Os por el Día de las Madres con una dedicatoria especial (IG)

Breve historia de un romance musical

En enero de 2025, la artista Kenia Os y Peso Pluma confirmaron su relación como pareja durante la Pegasus World Cup en Estados Unidos, después del inicio de los rumores en 2024 y tras colaborar en el tema “Tommy & Pamela”.

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Desde entonces, se presentan juntos de manera pública en ciudades como Nueva York, realizan actividades benéficas y comparten momentos personales en redes sociales.

Ante especulaciones sobre una ruptura, Kenia Os aclara en abril de 2026 que la relación permanece estable pese a las ausencias forzadas por trabajo. También expresa en entrevistas que extraña al cantante y revela planes de reencuentro.

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Durante su primer aniversario, la intérprete califica como “una sensación inexplicable” su experiencia junto a Peso Pluma, mientras el cantante la sorprende con un reloj Audemars Piguet valuado en más de un millón de pesos.

Kenia Os desmiente los rumores de ruptura en abril de 2026 y confirma la estabilidad de su relación con Peso Pluma (Foto AP/Marta Lavandier)

Una buena relación madre e hija, reflejada en las redes sociales

La relación entre Kenia Os y su mamá, Mireya Osuna, es cercana y visible en redes sociales. Mireya suele compartir fotos y mensajes dedicados a su hija, mostrando apoyo constante en sus proyectos.

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En varios momentos ha expresado públicamente el orgullo que siente por Kenia y por su otra hija, Eloísa. Tras la separación de sus padres, Kenia relató en una entrevista que asumió un rol protector y de ejemplo dentro de su familia para apoyar a su mamá y a su hermana.

Mireya Osuna es activa en redes sociales, especialmente en Instagram bajo el usuario @lamamaoss, donde comparte momentos familiares y celebra los logros de Kenia. La relación madre-hija se percibe como cercana y sólida, marcada por muestras públicas de cariño y respaldo mutuo.

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Kenia Os y su mamá sostienen una cercana relación que queda retratada en las redes (IG)

Kenia ha señalado que, tras el divorcio de sus padres, sintió la responsabilidad de ser un soporte para su mamá y su hermana, tomando decisiones para protegerlas y mantener la unidad familiar.

El entorno familiar y la relación entre Kenia y su mamá se mantiene en el interés del público, especialmente cuando se comparten mensajes y gestos de apoyo entre ambas.

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