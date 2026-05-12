Peso Pluma sorprende a la mamá de Kenia Os con impresionante regalo por Día de las Madres

Peso Pluma envió un arreglo floral a la madre de Kenia Os, Mireya Osuna, por el Día de las Madres el domingo 10 de mayo, acompañado de una dedicatoria manuscrita:
“¡Feliz Día de las Madres, suegra! Gracias por haber traído al mundo a la mujer más hermosa del planeta. Le mando un fuerte abrazo, nos vemos pronto. Disfrute su día. H”, según imágenes difundidas por Mireya Osuna en sus historias de Instagram, quien agregó: “Gracias a mi yerno por el detalle”.
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El obsequio entregado a Mireya Osuna está compuesto por rosas rojas, blancas y carmín, flores asociadas a los obsequios que Hassan Emilio Kabande Laija -nombre completo del intérprete de corridos tumbados y reggaetón- le ha brindado a su novia después de presentaciones musicales importantes y en su aniversario.
Breve historia de un romance musical
En enero de 2025, la artista Kenia Os y Peso Pluma confirmaron su relación como pareja durante la Pegasus World Cup en Estados Unidos, después del inicio de los rumores en 2024 y tras colaborar en el tema “Tommy & Pamela”.
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Desde entonces, se presentan juntos de manera pública en ciudades como Nueva York, realizan actividades benéficas y comparten momentos personales en redes sociales.
Ante especulaciones sobre una ruptura, Kenia Os aclara en abril de 2026 que la relación permanece estable pese a las ausencias forzadas por trabajo. También expresa en entrevistas que extraña al cantante y revela planes de reencuentro.
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Durante su primer aniversario, la intérprete califica como “una sensación inexplicable” su experiencia junto a Peso Pluma, mientras el cantante la sorprende con un reloj Audemars Piguet valuado en más de un millón de pesos.
Una buena relación madre e hija, reflejada en las redes sociales
La relación entre Kenia Os y su mamá, Mireya Osuna, es cercana y visible en redes sociales. Mireya suele compartir fotos y mensajes dedicados a su hija, mostrando apoyo constante en sus proyectos.
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En varios momentos ha expresado públicamente el orgullo que siente por Kenia y por su otra hija, Eloísa. Tras la separación de sus padres, Kenia relató en una entrevista que asumió un rol protector y de ejemplo dentro de su familia para apoyar a su mamá y a su hermana.
Mireya Osuna es activa en redes sociales, especialmente en Instagram bajo el usuario @lamamaoss, donde comparte momentos familiares y celebra los logros de Kenia. La relación madre-hija se percibe como cercana y sólida, marcada por muestras públicas de cariño y respaldo mutuo.
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Kenia ha señalado que, tras el divorcio de sus padres, sintió la responsabilidad de ser un soporte para su mamá y su hermana, tomando decisiones para protegerlas y mantener la unidad familiar.
El entorno familiar y la relación entre Kenia y su mamá se mantiene en el interés del público, especialmente cuando se comparten mensajes y gestos de apoyo entre ambas.
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