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Javier Ceriani reveló que Christian Nodal pidió llevarse a Inti varios días a Disneyland

Una mediación fallida y una aparición sin aviso en un hotel de Houston marcaron el intento del cantante de acercarse a su hija

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(Especial Infobae: Jovani Pérez)
Una mediación fallida y una aparición sin aviso en un hotel de Houston marcaron el intento del cantante de acercarse a su hija. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Christian Nodal habría buscado llevarse a su hija Inti durante tres días para visitar Disneylandia en medio de la gira de Cazzu por EEUU, pero la solicitud fue rechazada en una mediación legal, según reveló el periodista Javier Ceriani en su programa de espectáculos.

La propuesta surgió cuando Nodal y su equipo legal solicitaron un permiso para que la menor, quien acompaña a Julieta Cazzuchelli en su tour, pudiera convivir con él fuera del entorno materno. Ceriani relató: “Nodal había exigido con sus abogados, una abogada mujer y un abogado hombre, habían pedido tres días para estar con Inti y llevarla a Disney. Sacar a Inti de las manos de su madre para llevarla al estrés”.

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En septiembre de 2023, Nodal y Cazzu dieron la bienvenida a su hija, un año después de que ambos hicieron oficial su noviazgo.
El periodista reveló que Christian Nodal y su equipo legal solicitaron en una mediación llevarse a Inti tres días a Disneylandia, propuesta que fue rechazada por una jueza. Foto: @cazzu

No obstante, durante la mediación, la jueza rechazó la petición. El presentador detalló: “Obviamente, en la mediación, supuesta y alegadamente, la jueza le dijo: ‘No, vos no podés hacer eso. Vos no podés llevarte a Inti tres días a Disney, porque venís de sorpresa, y la niña necesita un proceso de adaptación psicológico’”.

Cabe señalar que la situación se da en el marco de un proceso legal que involucra una demanda por manutención entablada por Christian Nodal en Argentina. Ceriani expuso: “Voy a contarte lo que realmente es lo que nadie se enteró y nadie sabía. Nodal mete una demanda por manutención. Ponen el nombre de Cazzu, de Inti completo en Ventaneando, que es un delito. Van a la Argentina, avanzan con la demanda. Viene el permiso de viaje. Nodal, no se opone”.

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(Captura de pantalla // Telemundo: Hoy Día // IG: @cazzu)
El periodista Javier Ceriani reveló los detalles de la negociación legal y del encuentro entre padre e hija, que habría durado aproximadamente dos horas. (Captura de pantalla // Telemundo: Hoy Día // IG: @cazzu)

El periodista también relató cómo, tras el fallo de la mediación, la seguridad de Cazzu fue reforzada durante su paso por Houston. “Por eso ayer Cazzu se acostó angustiada, porque desde que salió de Nueva York y llegó a San Antonio, le dijeron: ‘Hay que reforzar la seguridad en Houston’”.

Finalmente el cantante tomó una decisión sorpresiva y sin un acuerdo, Nodal apareció inesperadamente en el hotel donde se hospedaba Cazzu en Houston. Javier Ceriani afirmó: “Nodal se apareció en el lobby del hotel de Cazzu y quiso ver a Inti”. El personal del hotel notificó a la cantante, quien optó por permitir el encuentro. “Estoy en condiciones de confirmar que Julieta Cazzu dejó pasar a Christian a la habitación para que vea a su hija Inti”, aseguró el periodista. El reencuentro habría durado aproximadamente dos horas, con la presencia de la cantante en todo momento, y el cantante mexicano se retiró sin llevarse a la menor.

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