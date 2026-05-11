Resultados Sorteo Magno 391 Lotería Nacional domingo 10 de mayo: premio mayor y números ganadores

El Sorteo Magno de la Lotería Nacional, siendo uno de los más emblemáticos de la institución que cuenta con más de 250 años de historia y destina sus ganancias a causas sociales y de asistencia pública, dio a conocer los números ganadores del sorteo emblemático del Día de las Madres, celebrado este domingo 10 de mayo de 2026.
El Sorteo Magno del Día de las Madres involucra 60 mil números, desde el 00001 hasta el 60,000, lo que lo sitúa entre los sorteos de mayor relevancia y expectativa en la Lotería Nacional. Este evento especial tiene lugar en fechas señaladas a lo largo del año y destaca por su envergadura.
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Cada 10 de mayo, México celebra el Día de las Madres, una jornada dedicada a exaltar el amor, la entrega y la fortaleza de las madres, así como su papel esencial tanto en la familia como en la sociedad. El Sorteo Magno del Día de las Madres, consolidado como homenaje central, reconoce públicamente el valor y el esfuerzo de las madres mexicanas.
Resultados del Sorteo Magno del domingo 10 de mayo de 2026
- Premio mayor de 78 millones de pesos: 44404
- Premio de 7.5 millones de pesos: 23362
- Premio de 1.2 millones de pesos: 34114
- Premio de 1.2 millones de pesos: 58204
- Premio de 1.2 millones de pesos: 41114
- Premio de 1.2 millones de pesos: 43116
- Premio de 600 mil pesos: 55413
- Premio de 600 mil pesos: 10893
- Premio de 600 mil pesos: 34285
- Premio de 600 mil pesos: 44320
¿Cómo funciona el Sorteo Magno?
Billetes y cachitos: Cada billete está dividido en 20 cachitos. Un billete completo representa una serie (o varias, dependiendo del sorteo). Por ejemplo:
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Costo por cachito: Aproximadamente 120 pesos.
Costo por billete completo: 2,400 pesos (por 20 cachitos).
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Series: El sorteo suele emitir varias series (por ejemplo, 4 series para un total de 60,000 billetes). Cada serie tiene su propio premio mayor.
Números: Cada billete tiene un número único de 5 dígitos (del 00000 al 19999, por ejemplo), asignado aleatoriamente.
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¿Cómo se cobra un premio de lotería?
Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.
- Los premios menores de hasta 10 mil pesos pueden cambiarse en expendios oficiales o puntos de venta autorizados.
- Premios mayores: En las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.
- Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.
- Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.
Los recursos de la Lotería Nacional
La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.
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Generalmente la recaudación es destinada a la asistencia pública, es decir, captar dinero para el gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.
La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza
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