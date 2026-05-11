México

Resultados Sorteo Magno 391 Lotería Nacional domingo 10 de mayo: premio mayor y números ganadores

Quienes resulten ganadores cuentan con un plazo de 60 días a partir de la publicación de los resultados para reclamar su premio

Guardar
Google icon
Conoce cuáles fueron los números ganadores del Sorteo Magno del domingo 10 de mayo del 2026. (Lotería Nacional)
Conoce cuáles fueron los números ganadores del Sorteo Magno del domingo 10 de mayo del 2026. (Lotería Nacional)

El Sorteo Magno de la Lotería Nacional, siendo uno de los más emblemáticos de la institución que cuenta con más de 250 años de historia y destina sus ganancias a causas sociales y de asistencia pública, dio a conocer los números ganadores del sorteo emblemático del Día de las Madres, celebrado este domingo 10 de mayo de 2026.

El Sorteo Magno del Día de las Madres involucra 60 mil números, desde el 00001 hasta el 60,000, lo que lo sitúa entre los sorteos de mayor relevancia y expectativa en la Lotería Nacional. Este evento especial tiene lugar en fechas señaladas a lo largo del año y destaca por su envergadura.

PUBLICIDAD

Cada 10 de mayo, México celebra el Día de las Madres, una jornada dedicada a exaltar el amor, la entrega y la fortaleza de las madres, así como su papel esencial tanto en la familia como en la sociedad. El Sorteo Magno del Día de las Madres, consolidado como homenaje central, reconoce públicamente el valor y el esfuerzo de las madres mexicanas.

Resultados del Sorteo Magno del domingo 10 de mayo de 2026

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)
  • Premio mayor de 78 millones de pesos: 44404
  • Premio de 7.5 millones de pesos: 23362
  • Premio de 1.2 millones de pesos: 34114
  • Premio de 1.2 millones de pesos: 58204
  • Premio de 1.2 millones de pesos: 41114
  • Premio de 1.2 millones de pesos: 43116
  • Premio de 600 mil pesos: 55413
  • Premio de 600 mil pesos: 10893
  • Premio de 600 mil pesos: 34285
  • Premio de 600 mil pesos: 44320

¿Cómo funciona el Sorteo Magno?

Billetes y cachitos: Cada billete está dividido en 20 cachitos. Un billete completo representa una serie (o varias, dependiendo del sorteo). Por ejemplo:

PUBLICIDAD

Costo por cachito: Aproximadamente 120 pesos.

Costo por billete completo: 2,400 pesos (por 20 cachitos).

Series: El sorteo suele emitir varias series (por ejemplo, 4 series para un total de 60,000 billetes). Cada serie tiene su propio premio mayor.

Números: Cada billete tiene un número único de 5 dígitos (del 00000 al 19999, por ejemplo), asignado aleatoriamente.

¿Cómo se cobra un premio de lotería?

FOTO: CORTESÍA LORERÍA NACIONAL/CUARTOSCURO.COM
FOTO: CORTESÍA LORERÍA NACIONAL/CUARTOSCURO.COM

Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

  • Los premios menores de hasta 10 mil pesos pueden cambiarse en expendios oficiales o puntos de venta autorizados.
  • Premios mayores: En las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.
  • Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.
  • Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.

Los recursos de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Generalmente la recaudación es destinada a la asistencia pública, es decir, captar dinero para el gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza

Temas Relacionados

Sorteo MagnoLotería Nacionalmexico-loteriasmexico-noticiasLoterías de MéxicoÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pumas vs América EN VIVO: Zendejas anota de penal y pone el 3-2 para las Águilas

Gracias a los goles de Duarte, Nathan y Carrillo, los auriazules ganan encuentro en el Olímpico Universitario

Pumas vs América EN VIVO: Zendejas anota de penal y pone el 3-2 para las Águilas

Temblor hoy 10 de mayo en México: sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este domingo

Temblor hoy 10 de mayo en México: sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

BTS en México en vivo hoy 10 de mayo: comienza el concierto y miles de ARMY se reúnen afuera

La tercera noche del grupo surcoreano es la última en el año, aunque prometieron volver en 2027

BTS en México en vivo hoy 10 de mayo: comienza el concierto y miles de ARMY se reúnen afuera

Maribel Guardia comparte conmovedor video de Julián Figueroa en el Día de las Madres: “Tratar de ser mejor hijo”

A tres años de la muerte del joven cantante, la actriz compartió un mensaje lleno de nostalgia, amor y reflexiones

Maribel Guardia comparte conmovedor video de Julián Figueroa en el Día de las Madres: “Tratar de ser mejor hijo”

¿Hay clases mañana 11 de mayo? SEP aclara si suspende actividades tras ajuste en calendario escolar

El ciclo terminará con anticipación debido a la ola de calor y el Mundial de Futbol

¿Hay clases mañana 11 de mayo? SEP aclara si suspende actividades tras ajuste en calendario escolar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Nacha Jasso, la primera gran narcotraficante y pionera de los cárteles

Nacha Jasso, la primera gran narcotraficante y pionera de los cárteles

Balacera en reunión familiar deja 3 muertos y 9 heridos en vivienda de la alcaldía Iztapalapa

Detienen y procesan a encargada de una casa de citas donde se explotaba sexualmente a mujeres en CDMX

“Los Ardillos” atacan la Montaña Baja de Guerrero: pobladores denuncian agresiones con drones y más de 800 desplazados

Así fue el ataque a la vivienda de Rubén Rocha Moya en Culiacán: agresor llevaba un sobrero y armas largas

ENTRETENIMIENTO

BTS en México en vivo hoy 10 de mayo: comienza el concierto y miles de ARMY se reúnen afuera

BTS en México en vivo hoy 10 de mayo: comienza el concierto y miles de ARMY se reúnen afuera

Maribel Guardia comparte conmovedor video de Julián Figueroa en el Día de las Madres: “Tratar de ser mejor hijo”

Así fue la relación de Denisse de Kalafe, la voz de 'Señora Señora', con su mamá

Día de las Madres: con rosas y baile, Chayanne, ‘el papá de los mexicanos’, felicita a las mamás

Cazzu manda emotivo mensaje a las mamás que crían solas: "Les deseo amor y contención"

DEPORTES

Pumas vs América EN VIVO: Zendejas anota de penal y pone el 3-2 para las Águilas

Pumas vs América EN VIVO: Zendejas anota de penal y pone el 3-2 para las Águilas

Pachuca derrota 3-0 a Toluca y se convierte en el tercer semifinalista: así fueron los goles

Fans del FC Barcelona celebran victoria sobre el Real Madrid en el Fan Fest de LaLiga en CDMX

Javier Mascherano abre la puerta para dirigir en México rumbo al Mundial 2026

Javier Mascherano ve al Barcelona bicampeón y sueña con otro Mundial para Argentina