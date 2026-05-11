El expediente contra Los Chapitos y Rocha Moya: los 38 nombres en la red criminal señalada por EEUU

El expediente S9 23 Cr. 180 del Distrito Sur de Nueva York reúne a funcionarios, jefes de sicarios, operadores financieros y proveedores de precursores químicos ligados a la producción y tráfico de fentanilo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, se convirtió desde el pasado 29 de abril de 2026 en el primer mandatario estatal mexicano en funciones señalado formalmente en una corte federal de Estados Unidos por narcotráfico, al quedar incluido en el expediente S9 23 Cr. 180 del Distrito Sur de Nueva York junto a otras 37 personas: los líderes del Cártel de Sinaloa conocidos como Los Chapitos, sus operadores, jefes de seguridad, lavadores de dinero, proveedores de químicos en China y nueve funcionarios y exfuncionarios del gobierno y las policías de Sinaloa.

La acusación de reemplazo, firmada por el fiscal Jay Clayton y aprobada por un gran jurado, suma 38 acusados en total y cubre toda la cadena de suministro del narcotráfico: desde la compra de precursores químicos en China hasta la protección institucional que, según Estados Unidos, garantizó la impunidad del cártel en Sinaloa durante años.

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Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Los cargos incluyen asociación delictuosa para importar narcóticos, posesión y conspiración para usar ametralladoras y dispositivos destructivos, y, en el caso del comandante municipal Juan Valenzuela Millán, secuestro con resultado de muerte.

Los Chapitos y su red internacional: 28 acusados desde los líderes hasta los químicos chinos

El Cártel de Sinaloa es la organización de narcotráfico más poderosa de México y la principal fuente del fentanilo que llega a Estados Unidos. El fentanilo es un opioide sintético más de 50 veces más potente que la heroína: dos miligramos, una cantidad que cabe en la punta de un lápiz, constituyen una dosis potencialmente mortal. Durante la última década se convirtió en la primera causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 49 años.

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El cártel fue fundado por Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, El Chapo, e Ismael Zambada García, El Mayo, en los años noventa. El gobierno estadounidense sostiene que cuando El Chapo fue extraditado en enero de 2017, sus hijos tomaron el control de la facción más poderosa de la organización.

A ellos se les conoce como Los Chapitos: Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias “Alfredo”, y Ovidio Guzmán López, alias “Ratón”. Los tres encabezan la lista de acusados con los cargos más graves y enfrentan cadena perpetua obligatoria. El cuarto hijo, Joaquín Guzmán López, aún no figuraba en la acusación.

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El Chapo y sus hijos Los Chapitos. (Infobae México/Jesús Avilés)

Bajo el mando de Los Chapitos operaba un aparato de seguridad encabezado por tres hombres. Óscar Noé Medina González, alias “Panu”; Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”; y Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias “El 27”, dirigían a los sicarios encargados de secuestrar, torturar y asesinar a cualquiera que se opusiera al cártel. La acusación documenta que alrededor de 2022, Pérez Salas y Figueroa Benítez habrían experimentado con una mujer inyectándole dosis repetidas de fentanilo hasta causarle la muerte. Los tres enfrentan cadena perpetua obligatoria.

La red de tráfico incluía a una docena de operadores y lugartenientes encargados de mover la droga desde México hasta los mercados en todo Estados Unidos. Son Liborio Núñez Aguirre, alias “Karateca”; Noel Pérez López, alias “Tío”; Samuel León Alvarado; Luis Javier Benítez Espinoza, alias “El Catorce”; Alan Gabriel Núñez Herrera; Juan Pablo Lozano, alias “Camarón”; Carlos Limón; Jesús Tirado Andrade; Carlos Omar Félix Gutiérrez; Silvano Francisco Mariano, alias “Rayo”; Julio Marín González; Mario Alberto Jiménez Castro, alias “Kastor”; y Sergio Duarte Frías.

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Kastor y Duarte Frías son señalados específicamente por usar criptomonedas para lavar cientos de miles de dólares en ganancias del narcotráfico.

(Foto: DEA)

Para fabricar el fentanilo, Los Chapitos dependían de precursores químicos importados de China. La acusación señala a cuatro proveedores chinos: Kun Jiang, Yonghao Wu, alias “Tim”; Yaqin Wu, alias “Lily”; y Huatao Yao, alias “Yao”, dueños y operadores de empresas que enviaban los materiales a México. Como enlace entre los proveedores y el cártel actuaba Ana Gabriela Rubio Zea, empresaria guatemalteca que se declaró culpable y fue sentenciada a seis meses de prisión. Los cuatro chinos enfrentan hasta cadena perpetua con mínimos de 10 años.

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En un tercer expediente ligado al mismo caso, la acusación señala a cuatro operadores más: Leobardo García Corrales, alias “Leo”; Martín García Corrales, alias “Tano”; Humberto Beltrán Cuen, alias “Don Chino”; y Anastacio Soto Vega, alias “Tachin”.

Quién es Ana Gabriela Rubio Zea, quién abasteció de precursores a Los Chapitos. (Infobae)

El gobernador, el senador y las policías: los 10 funcionarios de Sinaloa en la nómina del cártel

La acusación de reemplazo aprobada el 29 de abril de 2026 incorporó a diez funcionarios y exfuncionarios mexicanos al mismo expediente. Todos son señalados como parte de un aparato institucional que, según Estados Unidos, garantizó la impunidad del cártel a cambio de millones de dólares en sobornos.

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Para administrar esos pagos, Los Chapitos enviaban mensualmente al jefe de plaza de Culiacán una caja con efectivo y una lista de nombres, montos y cargos. Varias de esas listas fueron obtenidas por la DEA en México durante la investigación.

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, es el acusado de mayor rango. Según el expediente, antes de las elecciones de junio de 2021 se reunió con Iván y Ovidio Guzmán en un encuentro custodiado por sicarios armados con ametralladoras. Los Chapitos prometieron asegurar su victoria; Rocha Moya prometió colocar funcionarios favorables al tráfico de drogas en puestos de autoridad en el gobierno estatal. El día de las elecciones, sicarios robaron papeletas, secuestraron e intimidaron a candidatos opositores, y la Policía Estatal recibió órdenes de no intervenir en los recintos electorales, incluso al recibir denuncias de robo de urnas en Culiacán, Mazatlán, Navolato y Elota.

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Rubén Rocha Moya pidió licencia a su cargo como gobernador hace unos días. (Infobae-Itzallana)

Enrique Inzunza Cázarez, senador en activo por Sinaloa desde agosto de 2024 y exsecretario general del gobierno estatal, supuestamente acompañó a Rocha Moya en una reunión con Los Chapitos tras la elección. Ahí acordaron que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal.

Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno estatal entre noviembre de 2021 y septiembre de 2024, habría entregado a los líderes del cártel una lista con nombres y domicilios de los opositores de Rocha Moya antes de los comicios, para que pudieran ser intimidados y obligados a retirarse.

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En la FGE Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general desde octubre de 2021, recibía aproximadamente 11,000 dólares mensuales en sobornos, se señala en el documento. A cambio, alertaba al cártel sobre operaciones de la DEA, incluyendo qué laboratorios y miembros eran objetivo de investigaciones. En las listas de pagos aparece bajo el nombre clave “Culiacán Regio”.

Marco Antonio Almanza Avilés, jefe de la Policía de Investigación de la FGE Sinaloa de 2017 a noviembre de 2022, y su sucesor Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, en el cargo de noviembre de 2022 a febrero de 2026, recibían cada uno aproximadamente 16,000 dólares mensuales. Almanza Avilés permitía que vehículos con precursores químicos para fentanilo cruzaran Culiacán sin interferencias, libraba órdenes de detención contra enemigos del cártel y ordenaba la liberación de miembros de Los Chapitos detenidos. Contreras Núñez fue designado por Rocha Moya con la aprobación explícita de Los Chapitos y ayudó al cártel a localizar y matar a sus enemigos, incluidos integrantes de organizaciones rivales. En las listas de pago, ambos aparecen bajo la clave “R1”.

(Foto: Coordinación de Comunicación Social de Sinaloa)

Gerardo Mérida Sánchez, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa de septiembre de 2023 a diciembre de 2024, supuestamente aceptó más de 100,000 dólares mensuales en sobornos. En 2023 advirtió a Los Chapitos con antelación sobre al menos 10 redadas a laboratorios de drogas, lo que permitió al cártel evacuar personal y droga antes de que la policía pudiera actuar.

José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, subdirector y comandante de la Policía Estatal de Sinaloa en distintos periodos entre 2012 y 2024, recibía aproximadamente 6,000 dólares mensuales. Colocó a agentes afines al cártel en puestos de poder dentro de la policía estatal, vendió munición y cargadores para rifles de asalto a miembros de Los Chapitos y modificó documentación de detenciones para que los arrestados parecieran no haber portado armas. Iván y Ovidio le entregaron personalmente una radio para mantenerse en comunicación directa con el cártel. En las listas de pago aparece bajo su propio alias: “Tornado”.

Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán desde junio de 2022, recibía más de 10,000 dólares mensuales. A cambio, permitió a Los Chapitos operar en la ciudad sin interferencia del gobierno municipal y protegió a los miembros del cártel de ser detenidos por la Policía Municipal.

Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, comandante de alto rango de la Policía Municipal de Culiacán de 2018 a 2024, es el único acusado del grupo de funcionarios que enfrenta además cargos por secuestro con resultado de muerte, lo que lo expone a cadena perpetua obligatoria. Recibía aproximadamente 41,000 dólares mensuales que repartía entre él y más de 40 agentes municipales. En octubre de 2023, bajo sus órdenes, agentes en una patrulla detuvieron a Alexander Meza León, fuente confidencial de la DEA, y a un familiar, los secuestraron y los entregaron a sicarios del cártel, quienes los torturaron y asesinaron. Entre las víctimas de esa operación había un menor de 13 años. En las listas de pago aparece bajo su propio nombre: “Juanito”.

Los 38 acusados en el expediente S9 23 Cr. 180 (SDNY) y sus cargos

La red de Los Chapitos es muy grande. (Foto: Infobae México)

1. Iván Archivaldo Guzmán Salazar — Líder de Los Chapitos. Empresa criminal continuada; conspiración para importar y distribuir fentanilo; posesión y conspiración para usar ametralladoras y dispositivos destructivos; conspiración para lavar dinero.

2. Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias “Alfredo” — Líder de Los Chapitos. Mismos cargos que Iván.

3. Ovidio Guzmán López, alias “Ratón” — Líder de Los Chapitos. Mismos cargos que sus hermanos.

4. Óscar Noé Medina González, alias “Panu” — Jefe de seguridad y sicarios de Los Chapitos. Empresa criminal continuada; conspiración para importar y distribuir fentanilo; posesión y conspiración para usar ametralladoras y dispositivos destructivos; conspiración para lavar dinero.

5. Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini” — Jefe de seguridad y sicarios de Los Chapitos. Mismos cargos que Panu.

6. Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias “El 27” — Jefe de seguridad y sicarios de Los Chapitos. Mismos cargos que Panu. Este personaje fue ejecutado en 2025.

7. Liborio Núñez Aguirre, alias “Karateca” — Operador y lugarteniente del cártel. Conspiración para importar y distribuir fentanilo; posesión y conspiración para usar ametralladoras y dispositivos destructivos; conspiración para lavar dinero.

8. Noel Pérez López, alias “Tío” — Operador y lugarteniente del cártel. Mismos cargos que Karateca.

9. Samuel León Alvarado — Operador y lugarteniente del cártel. Mismos cargos que Karateca.

10. Luis Javier Benítez Espinoza, alias “El Catorce” — Operador y lugarteniente del cártel. Mismos cargos que Karateca.

11. Alan Gabriel Núñez Herrera — Operador del cártel. Conspiración para importar y distribuir fentanilo; conspiración para lavar dinero.

12. Juan Pablo Lozano, alias “Camarón” — Operador y lugarteniente del cártel. Mismos cargos que Karateca.

13. Carlos Limón — Operador del cártel. Mismos cargos que Karateca.

14. Jesús Tirado Andrade — Operador del cártel. Mismos cargos que Karateca.

15. Carlos Omar Félix Gutiérrez — Operador del cártel. Mismos cargos que Karateca.

16. Silvano Francisco Mariano, alias “Rayo” — Operador del cártel. Mismos cargos que Karateca.

17. Julio Marín González — Operador del cártel. Mismos cargos que Karateca.

18. Mario Alberto Jiménez Castro, alias “Kastor” — Lavador de dinero del cártel; usó criptomonedas para transferir ganancias ilícitas. Mismos cargos que Karateca.

19. Sergio Duarte Frías — Lavador de dinero del cártel; usó criptomonedas para transferir ganancias ilícitas. Mismos cargos que Karateca.

20. Ana Gabriela Rubio Zea, alias “Gaby” — Intermediaria guatemalteca entre proveedores chinos y el cártel para el tráfico de precursores químicos. Se declaró culpable; sentenciada a 6 meses de prisión. Conspiración para importar y distribuir fentanilo; conspiración para lavar dinero.

21. Kun Jiang — Proveedor chino de precursores químicos para la producción de fentanilo. Conspiración para importar y distribuir fentanilo; conspiración para lavar dinero.

22. Yonghao Wu, alias “Tim” — Proveedor chino de precursores químicos. Mismos cargos que Kun Jiang.

23. Yaqin Wu, alias “Lily” — Proveedora china de precursores químicos. Mismos cargos que Kun Jiang.

24. Huatao Yao, alias “Yao” — Proveedor chino de precursores químicos. Mismos cargos que Kun Jiang.

25. Leobardo García Corrales, alias “Leo” — Operador del cártel. Conspiración para importar fentanilo; posesión y conspiración para usar ametralladoras y dispositivos destructivos.

26. Martín García Corrales, alias “Tano” / “Cachuchas” — Operador del cártel. Mismos cargos que Leo.

27. Humberto Beltrán Cuen, alias “Don Chino” — Operador del cártel. Mismos cargos que Leo.

28. Anastacio Soto Vega, alias “Tachin” — Operador del cártel. Mismos cargos que Leo.

Incorporados en abril de 2026

29. Rubén Rocha Moya — Gobernador con licencia de Sinaloa. Asociación delictuosa para importar narcóticos; posesión y conspiración para usar ametralladoras y dispositivos destructivos.

30. Enrique Inzunza Cázarez — Senador en activo por Sinaloa; exsecretario general del gobierno de Sinaloa. Mismos cargos que Rocha Moya.

31. Enrique Díaz Vega — Exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Sinaloa. Mismos cargos que Rocha Moya.

32. Dámaso Castro Zaavedra — Vicefiscal general de la FGE Sinaloa. Mismos cargos que Rocha Moya.

33. Marco Antonio Almanza Avilés — Exjefe de la Policía de Investigación de la FGE Sinaloa (2017–2022). Mismos cargos que Rocha Moya.

34. Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo” — Exjefe de la Policía de Investigación de la FGE Sinaloa (2022–2026). Mismos cargos que Rocha Moya.

35. Gerardo Mérida Sánchez — Exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa (2023–2024). Mismos cargos que Rocha Moya.

36. José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado” — Exsubdirector y excomandante de la Policía Estatal de Sinaloa (2012–2024). Mismos cargos que Rocha Moya.

37. Juan de Dios Gámez Mendívil — Alcalde con licencia de Culiacán. Mismos cargos que Rocha Moya.

38. Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito” — Excomandante de la Policía Municipal de Culiacán (2018–2024). Asociación delictuosa para importar narcóticos; posesión y conspiración para usar ametralladoras y dispositivos destructivos; secuestro con resultado de muerte; asociación delictuosa para cometer secuestro con resultado de muerte.