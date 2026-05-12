El mensaje de A.B. Quintanilla a Cazzu desata polémica: ¿indirecta a los Aguilar?

El productor y hermano de Selena subió al escenario con la cantante argentina en San Antonio, Texas, le colocó una corona frente al público y después explicó en redes por qué decidió apoyarla. (Facebook A.B. Quintanilla / Facebook Ángela Aguilar)

A.B. Quintanilla se unió a Cazzu en el escenario del Boeing Center de San Antonio, Texas, durante la gira de la cantante argentina por EEUU. Tocó el bajo en una interpretación de “Si Una Vez” —canción del legado de Selena Quintanilla— y cerró la noche con un gesto que circuló de inmediato en redes: le colocó una corona en la cabeza a la artista frente al público reunido en el recinto.

Antes de coronarla, el productor se dirigió directamente a Julieta Cazzuchelli desde el escenario. “Todos sabemos que hay una reina que vive en los corazones de las personas y esa reina se llama Selena. Pero esta noche, con mucho respeto y cariño, tú también has logrado algo muy especial: llegar a los corazones de la gente, y por eso esta corona es para ti”, expresó. Juntos también interpretaron “Con Otra”, de la argentina.

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Quintanilla explicó por qué subió al escenario con Cazzu

A.B. Quintanilla tocó el bajo junto a Cazzu en el Boeing Center de San Antonio, le puso una corona en la cabeza y publicó un video donde comparó el camino de la argentina con el que vivió junto a Selena. (Captura de pantalla @cazzu / @cazzuglobal)

Días después del concierto, el músico publicó un video en sus redes sociales donde respondió a quienes cuestionaron su participación. En el mensaje evocó su experiencia junto a su hermana y la trasladó al presente. “Yo estaba detrás de una de las mujeres más grandes de la industria de todos los tiempos, una leyenda: Selena. Pero es muy difícil en esta industria para una mujer. Es diez veces más difícil para una mujer conquistar y ser número uno o tener su espacio en el mercado. Y yo entiendo eso y vine a apoyarla”, señaló.

Quintanilla destacó que la decisión no fue casual. Describió a Cazzu como alguien que opera “en la misma frecuencia” que él: “Ella es súper real. Lo que ves es lo que es”. También subrayó que la artista produjo su propio show. “En vez de agarrar a otro productor para montar su show, ella lo hizo, ella tuvo el concepto”, dijo.

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El productor también mencionó que todos los conciertos de la gira en EEUU se agotaron. “Venir de otro país y conquistar otro país que está relejos... eso es algo muy difícil”, afirmó.

En el mismo video, A.B. Quintanilla explicó por qué no asistió a la entrega del Grammy en la que el álbum Amor Prohibido fue incluido en el Salón de la Fama. “Yo me puse tristón, porque cómo quisiera con toda mi alma y con todo mi corazón que Selena estuviera aquí con nosotros para recibir ese premio. Yo pienso que ella es la única persona que debería recibir y tocar ese premio”, declaró.

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La carta de Ángela Aguilar a la familia Quintanilla

Sus declaraciones posteriores en redes reavivaron la vieja polémica entre la familia Quintanilla y los Aguilar. (Ángela Aguilar)

El gesto de Quintanilla hacia Cazzu reavivó en redes sociales una vieja polémica con Ángela Aguilar. Hace algunos años, la cantante lanzó un disco con canciones de Selena Quintanilla. Las declaraciones que dio en ese momento generaron una controversia que persiste: en una entrevista afirmó que Selena “era una señora más grande” y llegó a decir que la fallecida artista no podría imitarla. “Imagínate que Selena intente ser yo, bueno, no había nacido cuando ella estaba cantando; además, ella era ya una señora más grande”, declaró Aguilar en aquella ocasión.

Ángela dijo haber enviado una carta a la familia Quintanilla para comunicarles el “tributo”. Hasta donde se sabe, ni A.B. ni el resto de la familia respondieron. Incluso circularon rumores de que el productor no estuvo de acuerdo con el proyecto. Frente a ese antecedente, los internautas interpretaron el video de Quintanilla —y la corona entregada a Cazzu— como una respuesta implícita a la familia Aguilar.

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