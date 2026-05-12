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Cruz Azul vs Chivas: estos son los precios para la semifinal en el Estadio Banorte

La Máquina Cementera publicó en sus canales oficiales detalles para que la afición no se pierda el partido y llene las gradas del Azteca

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Cruz Azul vs Chivas: estos son los precios para la semifinal en el Estadio Banorte ( REUTERS/Eloisa Sanchez)
Cruz Azul vs Chivas: estos son los precios para la semifinal en el Estadio Banorte ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

Cruz Azul anunció este lunes el inicio de la preventa y los precios para los boletos de la semifinal ante Chivas en el Estadio Banorte, generando gran interés entre la afición cementera y la rojiblanca. Los precios de las entradas van desde 500 hasta 3 mil 250 pesos, según la zona seleccionada para este partido del torneo Clausura 2026.

La venta de boletos para la semifinal entre Cruz Azul y Chivas en el Estadio Banorte ya está activa para los aficionados que participaron en los Cuartos de Final, quienes tienen prioridad en la compra. Los precios varían de acuerdo con la zona: comienzan en 500 pesos para lugares generales y llegan hasta 3 mil 250 pesos en Palcos Club. La preventa inició este lunes a las 19:00 horas bajo el programa “Soy Celeste”.

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Precios de los boletos para Cruz Azul vs Chivas

El listado oficial de precios publicado por Cruz Azul abarca diversas áreas del estadio, adaptándose a diferentes preferencias y presupuestos. Estos son los precios disponibles para la semifinal del Clausura 2026:

La semifinal del Clausura 2026 entre Cruz Azul y Chivas representa uno de los choques más esperados de la temporada para la afición mexicana (REUTERS/Eloisa Sanchez)
La semifinal del Clausura 2026 entre Cruz Azul y Chivas representa uno de los choques más esperados de la temporada para la afición mexicana (REUTERS/Eloisa Sanchez)

  • Zona Alto Norte: 500 pesos
  • Alto Lateral y Alto Sur: 600 pesos
  • 300 Preferente y 300 Cabecera: 750 pesos
  • 300 Lateral: 850 pesos
  • 100 Cabecera: 950 pesos
  • 100 Plus Norte: 1 mil 250 pesos
  • 200 Platea: 1 mil 800 pesos
  • Palcos Club: 3 mil 250 pesos

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Esta variedad permite que los seguidores, tanto quienes buscan una alternativa económica como los que prefieren localidades exclusivas, encuentren opciones para acceder al partido.

Dónde y cómo comprar los boletos

La preventa exclusiva arrancó este lunes a las 19:00 horas para quienes forman parte de “Soy Celeste” o adquirieron boletos de Cuartos de Final. El proceso para conseguir entradas es completamente en línea a través de la plataforma oficial de Cruz Azul.

Para asegurar un lugar, los pasos son:

1. Confirmar participación en el programa “Soy Celeste” o haber comprado para Cuartos de Final.2. Acceder a la plataforma habilitada por el club.3. Seleccionar la zona y la cantidad de boletos deseados.4. Finalizar la compra en línea.

No se han anunciado puntos de venta presenciales ni restricciones adicionales para adquirir localidades; todo el trámite se realiza digitalmente.

Estadio lleno de espectadores con iluminación azul. Un gráfico superpuesto detalla precios de entradas y fechas de venta para la semifinal de Liga MX en el Estadio Banorte
Estos son los precios para la semifinal de Cruz Azul vs Chivas (X/ @CruzAzul)

Lo que está en juego en la semifinal

La semifinal del Clausura 2026 entre Cruz Azul y Chivas representa uno de los choques más esperados de la temporada para la afición mexicana. El Estadio Banorte busca un lleno total, impulsado por el ánimo de los seguidores cementeros que desean apoyar a su equipo hacia la final.

En redes sociales, el club compartió un mensaje invitando a que “el miércoles el estadio vuelva a ser una fiesta azul”, frase que conectó con cientos de aficionados entusiasmados por la posibilidad de ver a La Máquina en la disputa por el título.

Considerando la demanda y los precios de boletos en las zonas preferentes, los aficionados deben revisar cuidadosamente las tarifas y condiciones oficiales para adquirir entradas de forma legítima y evitar problemas con reventa.

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