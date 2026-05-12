Christian Nodal se reencontró con Inti: Cazzu lo habría permitido pese a restricciones legales, según Javier Ceriani

La artista argentina le abrió la puerta y el reencuentro se extendió aproximadamente dos horas. (Captura de pantalla @nodal / @speedynodal)

Christian Nodal se habría presentado de forma inesperada en el hotel donde se hospeda Cazzu en Houston, Texas, para supuestamente exigir ver a su hija Inti, según reveló el periodista Javier Ceriani en una transmisión en vivo por su canal de YouTube durante la tarde del lunes 11 de mayo. Pese a que el cantante no contaba con respaldo legal para la visita, la cantante argentina le abrió la puerta y padre e hija presuntamente se reencontraron por primera vez en meses.

De acuerdo con Ceriani, Nodal aprovechó que Cazzu se encuentra de gira por EEUU para acercarse al hotel sin previo aviso, en un día de descanso de la artista tras sus presentaciones en Dallas y Houston. “Nodal se apareció en el lobby del hotel de Cazzu y quiso ver a Inti”, afirmó el periodista, quien detalló que el personal de recepción alertó de inmediato a la cantante ante la llegada del intérprete.

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Nodal llegó sin permiso legal ni acuerdo de visitas pautado

El reencuentro entre padre e hija se habría extendido aproximadamente dos horas. (@speedynodal, Instagram).

Javier Ceriani precisó que los abogados del sonorense no lograron obtener autorización de la mediadora en Argentina para que el cantante se llevara a la niña por unos días. Pues Nodal habría solicitado pasar tres días completos con su hija y llevarla a Disney,lo que proponía sacar a la niña del entorno de su madre para un viaje de varios días.

“No tenía derecho legal de ver a Inti, no tenía permiso de la mediadora, no tenía cita como padre legal que le corresponde”, sostuvo el periodista.

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Cazzu le permitió el acceso y el encuentro habría durado dos horas

Christian Nodal con su hija Inti durante la visita de Cazzu a México en 2025. (Fotos: RS)

Pese al contexto de tensión, Julieta Cazzuchelli decidió dejar pasar a Nodal. “Estoy en condiciones de confirmar que Julieta Cazzu dejó pasar a Christian a la habitación para que vea a su hija Inti”, afirmó Ceriani. El encuentro se extendió aproximadamente dos horas, con la cantante presente en todo momento, y el cantante se retiró sin llevarse a la niña.

“Compartió con la niña. Fue todo tranquilo, no hubo mucha conversación ni mucha agresión. Y finalmente Nodal se tuvo que ir porque no estuvo a solas con la niña, estuvo con Julieta”, explicó el periodista.

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Ceriani señaló además que Inti ya asiste a terapia psicológica a raíz de la ausencia paterna, y que durante la visita no se abordaron temas legales entre los ex, dado que Cazzu enfrenta una demanda activa de Nodal y ambas partes tienen prohibido tratar asuntos judiciales de forma directa.

La relación entre Nodal y su hija ha permanecido bajo atención pública desde la separación de la pareja. El cantante mantiene su base en Texas, mientras Cazzu ejerce la custodia desde Argentina. En una entrevista de 2025 con Adela Micha, Nodal reconoció que la distancia geográfica y su agenda dificultan la convivencia regular con la niña.

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