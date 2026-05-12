México

Christian Nodal se reencontró con Inti: Cazzu lo habría permitido pese a restricciones legales, según Javier Ceriani

El periodista reveló que el cantante se presentó sin aviso en el hotel de la argentina, exigiendo ver a su hija en medio de tensiones

Guardar
Google icon
Christian Nodal
La artista argentina le abrió la puerta y el reencuentro se extendió aproximadamente dos horas. (Captura de pantalla @nodal / @speedynodal)

Christian Nodal se habría presentado de forma inesperada en el hotel donde se hospeda Cazzu en Houston, Texas, para supuestamente exigir ver a su hija Inti, según reveló el periodista Javier Ceriani en una transmisión en vivo por su canal de YouTube durante la tarde del lunes 11 de mayo. Pese a que el cantante no contaba con respaldo legal para la visita, la cantante argentina le abrió la puerta y padre e hija presuntamente se reencontraron por primera vez en meses.

De acuerdo con Ceriani, Nodal aprovechó que Cazzu se encuentra de gira por EEUU para acercarse al hotel sin previo aviso, en un día de descanso de la artista tras sus presentaciones en Dallas y Houston. “Nodal se apareció en el lobby del hotel de Cazzu y quiso ver a Inti”, afirmó el periodista, quien detalló que el personal de recepción alertó de inmediato a la cantante ante la llegada del intérprete.

PUBLICIDAD

Nodal llegó sin permiso legal ni acuerdo de visitas pautado

Christian Nodal y su hija, fruto de la relación de casi dos años que tuvo con la rapera Cazzu
El reencuentro entre padre e hija se habría extendido aproximadamente dos horas. (@speedynodal, Instagram).

Javier Ceriani precisó que los abogados del sonorense no lograron obtener autorización de la mediadora en Argentina para que el cantante se llevara a la niña por unos días. Pues Nodal habría solicitado pasar tres días completos con su hija y llevarla a Disney,lo que proponía sacar a la niña del entorno de su madre para un viaje de varios días.

“No tenía derecho legal de ver a Inti, no tenía permiso de la mediadora, no tenía cita como padre legal que le corresponde”, sostuvo el periodista.

PUBLICIDAD

Cazzu le permitió el acceso y el encuentro habría durado dos horas

Christian Nodal con su hija Inti durante la visita de Cazzu a México en 2025. (Fotos: RS)
Christian Nodal con su hija Inti durante la visita de Cazzu a México en 2025. (Fotos: RS)

Pese al contexto de tensión, Julieta Cazzuchelli decidió dejar pasar a Nodal. “Estoy en condiciones de confirmar que Julieta Cazzu dejó pasar a Christian a la habitación para que vea a su hija Inti”, afirmó Ceriani. El encuentro se extendió aproximadamente dos horas, con la cantante presente en todo momento, y el cantante se retiró sin llevarse a la niña.

“Compartió con la niña. Fue todo tranquilo, no hubo mucha conversación ni mucha agresión. Y finalmente Nodal se tuvo que ir porque no estuvo a solas con la niña, estuvo con Julieta”, explicó el periodista.

Ceriani señaló además que Inti ya asiste a terapia psicológica a raíz de la ausencia paterna, y que durante la visita no se abordaron temas legales entre los ex, dado que Cazzu enfrenta una demanda activa de Nodal y ambas partes tienen prohibido tratar asuntos judiciales de forma directa.

La relación entre Nodal y su hija ha permanecido bajo atención pública desde la separación de la pareja. El cantante mantiene su base en Texas, mientras Cazzu ejerce la custodia desde Argentina. En una entrevista de 2025 con Adela Micha, Nodal reconoció que la distancia geográfica y su agenda dificultan la convivencia regular con la niña.

Temas Relacionados

Christian NodalCazzuIntimexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cómo la SEP anunció, defendió y luego canceló el cambio al calendario escolar 2026 en menos de una semana

La propuesta de Mario Delgado para recortar 40 días del ciclo escolar por el Mundial 2026 y las altas temperaturas duró menos de una semana

Cómo la SEP anunció, defendió y luego canceló el cambio al calendario escolar 2026 en menos de una semana

De verde a púrpura: así funcionan las alertas por lluvias en la Ciudad de México

Cada nivel de la escala oficial indica una intensidad distinta y exige una respuesta diferente de la población

De verde a púrpura: así funcionan las alertas por lluvias en la Ciudad de México

Lluvias intensas desbordan el Río Hondo en Naucalpan y provocan afectaciones en vialidades del Estado de México

Las inundaciones afectaron colonias y cortaron el paso vehicular en diversas calles principales

Lluvias intensas desbordan el Río Hondo en Naucalpan y provocan afectaciones en vialidades del Estado de México

Unión Nacional de Padres de Familia reconoce decisión de la SEP: no habrá modificación del calendario escolar 2026

El ciclo escolar 2025-2026 cerrará el 15 de junio, como estaba previsto

Unión Nacional de Padres de Familia reconoce decisión de la SEP: no habrá modificación del calendario escolar 2026

Carolyn Adams acusa clasismo y acoso tras fotos de José Ramón López Beltrán en boutique Cartier en Cancún

La empresaria y esposa de José Ramón López Beltrán dijo que analiza ver el tema con sus abogados tras la viralización de fotos de la pareja en la boutique

Carolyn Adams acusa clasismo y acoso tras fotos de José Ramón López Beltrán en boutique Cartier en Cancún
MÁS NOTICIAS

NARCO

Imputan a dos menores de edad en Sonora por homicidio del adolescente Sergio Daniel en Sonora

Imputan a dos menores de edad en Sonora por homicidio del adolescente Sergio Daniel en Sonora

Estos eran los municipios donde operaba el CJNG, la Familia Michoacana y los sindicatos criminales del Edomex

Detienen por extorsión agravada y tentativa de homicidio a Regino Gallardo, presidente municipal de Santa María Chilchotla, Oaxaca

Túnel, manguera y válvula de cierre rápido: así robaban gasolina de poliducto de Pemex en Nuevo León

Comunidades indígenas de Guerrero denuncian nuevos ataques de “Los Ardillos” pese a compromiso de Sheinbaum de atenderlos

ENTRETENIMIENTO

Peso Pluma sorprende a la mamá de Kenia Os con impresionante regalo por Día de las Madres

Peso Pluma sorprende a la mamá de Kenia Os con impresionante regalo por Día de las Madres

Kenia Os revela qué le dio a cambio a Adela Micha para que participara en una canción

Alex B revela que Daniel Bisogno no quería a su ex, Cristina Riva Palacio, ni en el hospital: “No la toleraba”

Conductor del Metro CDMX se vuelve viral por dejar que ARMY viera el último concierto de BTS

Laura León sale en defensa de Vadhir Derbez, señalado por presunto abuso: “No hagas caso de esas tonterías”

DEPORTES

Cruz Azul vs Chivas: estos son los precios para la semifinal en el Estadio Banorte

Cruz Azul vs Chivas: estos son los precios para la semifinal en el Estadio Banorte

Borran a Luis Enrique Santander de las semifinales del Clausura 2026: así quedaron las designaciones arbitrales Liga MX

A un mes del Mundial 2026 y con estaciones del Metro cerradas: CDMX aún no termina obras en las líneas que lleva al Azteca

Así se ve el Estadio Azteca a un mes del Mundial 2026

Memo Ochoa confirma su sexto Mundial a los 40 años: el récord que ningún futbolista mexicano ha logrado antes