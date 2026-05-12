Luis Enrique Santander a las semifinales del Clausura 2026: así quedaron las designaciones arbitrales Liga MX

Luis Enrique Santander a las semifinales del Clausura 2026 ( Cuartoscuro)

La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció este 11 de mayo las designaciones oficiales para los árbitros que estarán a cargo de los partidos de ida en las Semifinales del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Estos cruces, que definirán a los equipos que avanzarán a la final, contarán con equipos arbitrales designados específicamente para cada encuentro, lo que marca el inicio de una etapa decisiva para el fútbol mexicano.

Los encargados de arbitrar los encuentros de alto perfil entre Cruz Azul y Chivas, así como Pachuca frente a Pumas, son Luis Enrique Santander Aguirre y Maximiliano Quintero Hernández. Ambos árbitros se encuentran bajo el escrutinio público debido a su participación en el mayor escándalo reglamentario de la reciente liguilla.

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La primera semifinal está programada para el miércoles 13 de mayo en el Estadio Banorte. Para este duelo, la Comisión delegó la responsabilidad del arbitraje central en Maximiliano Quintero Hernández, respaldado en las bandas por José Ibrahim Martínez Chavarría y Jair de Jesús Sosa García. Como cuarto árbitro estará Vicente Jassiel Reynoso Arce, mientras que el control del videoarbitraje (VAR) recaerá en Salvador Pérez Villalobos, asistido en cabina por Manuel Alfonso Martínez Sánchez.

Soccer Football - Liga MX - Club America v Juarez - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico - March 4, 2026 Juarez's Jose Luis Rodriguez and Club America's Aaron Mejia clash as referee Maximiliano QUintero Hernandez intervenes REUTERS/Eloisa Sanchez

Luis Enrique Santander pitará el Pachuca vs Pumas

En el segundo encuentro, el jueves 14 de mayo en el Estadio Hidalgo, Pachuca recibirá a Pumas bajo la conducción de Luis Enrique Santander Aguirre como árbitro central. Las bandas estarán a cargo de Karen Díaz Medina y Jesús Lorenzo Soto Dávila, con Jorge Abraham Camacho Peregrina como cuarto árbitro en el campo. Para el monitoreo desde el VAR participarán Guillermo Pacheco Larios y Óscar Macías Romo como asistente.

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Estas designaciones llegan en un contexto donde el arbitraje mexicano ha protagonizado polémicas recientes, así como errores que han evidenciado la deficiencia de la comisión para impartir justicia, especialmente en instancias de alta presión como las semifinales.

Luis Enrique Santander pitará el Pachuca vs Pumas (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Con la distribución de funciones entre árbitros centrales, asistentes, cuartos árbitros, y dos figuras para el VAR en cada partido, la Federación Mexicana de Futbol busca garantizar el máximo rigor en las decisiones tomadas en estos encuentros claves.

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Ambos partidos abrirán la antesala de la gran final, en una etapa donde los errores arbitrales pueden ser determinantes tanto para los equipos como para la reputación del arbitraje nacional.

Polémica en el arbitraje mexicano por errores en la liguilla del Clausura 2026

La controversia se remonta al partido de ida entre América y la escuadra universitaria, donde Luis Enrique Santander actuó como árbitro central y Maximiliano Quintero desempeñó el rol de cuarto oficial.

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El momento exacto que encendió la polémica en el partido entre Club América y Pumas UNAM: el cambio de Miguel Vázquez que podría derivar en una alineación indebida en la Liga MX. Así se vivió la jugada que ya es tendencia. (Redes sociales)

Durante ese encuentro, ambos silbantes estuvieron involucrados directamente en la sustitución por conmoción de Sebastián Cáceres, que se produjo cuando Miguel Shocker Vázquez ya había abandonado el campo. Los árbitros permitieron el reingreso de Vázquez, lo que generó inquietud entre los analistas deportivos. La omisión de este incidente en la cédula oficial del partido agravó la situación, pues los árbitros pasaron por alto lo que se considera una potencial alineación indebida, capaz de alterar el desenlace de la eliminatoria.

El entorno del fútbol mexicano calificó como incomprensible y arriesgada la decisión de la FMF de asignar partidos de semifinal a estos jueces, en medio de una molestia generalizada de la afición.

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