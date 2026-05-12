A un mes del Mundial 2026 y con estaciones del Metro cerradas: CDMX aún no termina obras en las líneas que lleva al Azteca

Una ilustración de acuarela digital muestra la Calzada Flotante de Tlalpan con columnas y tramos suspendidos, un vagón naranja del Metro CDMX y maquinaria, reflejando los preparativos para el Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ciudad de México está a solo 30 días de que empiece la Copa Mundial 2026, el próximo 11 de junio la Selección Mexicana estará inaugurando el campeonato ante Sudáfrica en la cancha del Estadio Ciudad de México, antes conocido como Estadio Azteca. Y en medio de la fiebre mundialista que poco a poco ha empezado a movilizado a los fanáticos, la capital enfrenta un panorama de incertidumbre.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, emprendió una serie de obras de infraestructura para mejorar los espacios de la ciudad, principalmente en el tema de movilidad y brindar de una red mejorada en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC); pero a un mes del inicio del campeonato, el transporte y las calles de la CDMX lucen en medio de la incertidumbre y el caos por los retrasos evidentes en los trabajos.

PUBLICIDAD

Con una inversión pública de mil 500 millones de pesos mexicanos destinados exclusivamente a obras de infraestructura y movilidad en las tres entidades anfitrionas dentro del territorio nacional, la CDMX aún no concluye todos los proyectos que visualizó para la inauguración del Mundial 2026.

Estaciones del Metro CDMX cerradas, líneas del Trolebús inconclusas e incertidumbre de obras en Tlalpan

El Gobierno de la CDMX mantiene trabajos de remodelación en la Línea 2, dos estaciones más cerrarán hasta nuevo aviso, por lo que los usuarios tendrán que prevenir sus viajes (X/ @MetroCDMX)

La Línea 2 del Metro CDMX es la principal ruta que transportará a miles de fanáticos al sur de la ciudad, zona donde se localiza el Estadio Azteca. Pero hasta este 11 de mayo los trabajos continúan, y los pasajeros diarios tienen que lidiar con los retrasos en el servicio, cierre de estaciones, escombros en los pasillos y falta de señalización dentro de las instalaciones del STC durante este proceso; otra obra como en Bellas Artes de a Línea 8 también están con trabajos y escombros por remodelación.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad (Semovi), estiman que para el 31 de mayo concluyan los trabajos en la línea azul, será a tan solo días del Mundial 2026 para que el Metro CDMX reestablezca su operación en todas sus estaciones.

Por otra parte, en la estación Universidad de la Línea 3 siguen los trabajos para la construcción de un paradero que facilitará la conexión de transportes como con el nuevo Trolebús Línea 0, que irá de Universidad y llegará hasta Chapultepec, también será punto de conexión con la Línea 14 del Trolebús, que llegará al Estadio Azteca.

PUBLICIDAD

El paradero de Universidad y la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México muestran el progreso de las obras de infraestructura, afectando el flujo vehicular y peatonal. (Luz Coello/ Infobae México)

En el paradero de Universidad se están realizando una serie de obras de movilidad (Infobae México/ Jaqueline Viedma)

Esta es la propuesta visual del nuevo paradero del Metro CDMX en Universidad (Gobierno CDMX)

Ambas líneas del Trolebús presentan evidentes contratiempos, las autoridades no han compartido detalles sobre los avances de estos trabajos; la idea inicial de Clara Brugada de brindar múltiples opciones de transporte para el sur de la capital se ha limitado a una serie de obras inconclusas que solo han causado afectaciones a los vecinos de la zona. Se desconoce, hasta el momento, si operarán estas dos rutas de Trolebús para el Mundial.

Calzada flotante, obras de turismo y más sin concluir

Si no bastara las afectaciones viales en las alcaldías Coyoacán y Tlalpan por las obras de Trolebús, repavimentación e iluminación, en la avenida Tlalpan y San Antonio Abad también se presentan afectaciones por la construcción de la Calzada Flotante. Lo que pretendía ser un corredor peatonal iluminado para turistas, se ha transformado en una obra millonaria que solo ha generado debate en la población; hasta la fecha se desconoce la fecha de conclusión de los trabajos y la inversión que ha realizado el gobierno capitalino.

PUBLICIDAD

Trabajadores y maquinaria pesada realizan excavaciones como parte de las obras en la Calzada Flotante Tlalpan cerca de la Línea 2 del Metro CDMX (Luz Coello/ Infobae)

Aún están pendientes las rehabilitaciones de los bajopuentes de Tlalpan, así como obras para el turismo, cultura, seguridad y más como:

Turismo y cultura: creación de rutas turísticas renovadas, mejoramiento de los embarcaderos de Xochimilco, instalación de sistemas de orientación espacial (wayfinding) y organización de festivales futboleros y actividades gratuitas en el Zócalo y otras zonas emblemáticas. Se prevé la realización de exposiciones culturales como “El Juego Eterno” y “Mis Mundiales”.

Infraestructura deportiva: rehabilitación y construcción de 500 canchas de futbol comunitarias en toda la ciudad, con enfoque en niñas, niños y jóvenes. Se construirán desde cero 60 canchas, y se rehabilitarán 440 más repartidas en 232 colonias de las 16 alcaldías.