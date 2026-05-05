Así está la educación en México: ¿Cuántos años de escuela tiene en promedio un adulto?

La escolaridad promedio en México es de 9.7 años, equivalente a secundaria terminada, según datos del INEGI.
Este indicador varía por entidad, edad y género, y refleja tanto las brechas históricas como el impacto directo en el salario mensual y el acceso a oportunidades laborales.
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En el país, la Ciudad de México registra el nivel más alto, con 11.5 años de escolaridad entre personas de 15 años y más, cifra que equivale a preparatoria concluida.
Chiapas reporta un promedio cercano a los 8 años, lo que implica que gran parte de su población termina solo la primaria.
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Entre 2000 y 2020, el grado promedio de escolaridad nacional subió de 7.5 a 9.7 años, lo que representa un avance de 2.2 años en dos décadas.
La diferencia educativa también se expresa por sexo y edad.
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Entre quienes tienen 85 años y más, las mujeres alcanzan apenas 3.4 años de estudios, es decir, hasta cuarto de primaria.
En el grupo de 40 a 44 años, hombres y mujeres promedian 10 años, equivalente al primer año de preparatoria.
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En el segmento de 15 a 34 años, las mujeres ya superan a los hombres en años de estudio, lo que revela una reducción de la brecha de género en la escolaridad reciente.
El rezago y la desigualdad educativa persisten en México y el mundo
Más de 57 millones de niños en el mundo continúan fuera de la escuela, pese a que el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el derecho universal a la instrucción.
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En México, el acceso desigual comienza desde la primera infancia. Solo 7 de cada 100 niñas y niños reciben atención educativa en sus primeros tres años de vida, según la Encuesta Nacional de Acceso y Percepción Educativa del INEGI.
En el nivel preescolar, pese a dos décadas de obligatoriedad, 33 de cada 100 menores siguen sin cursar este nivel.
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El INEGI advierte que el nivel educativo alcanzado determina el ingreso mensual y las oportunidades laborales.
La proporción de personas con estudios superiores también depende del campo académico elegido; el 23.1% de quienes tienen nivel universitario estudió en el área de Administración y Negocios.
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Las estadísticas muestran que el rezago escolar y la deserción temprana exponen a las personas a riesgos concretos, como desempleo, pobreza o embarazo adolescente.
Desigualdades educativas en México: infraestructura y tecnología
El sistema educativo mexicano enfrenta desafíos adicionales en materia de infraestructura y acceso a tecnología.
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De acuerdo con el proyecto Aprender Parejo del Tecnológico de Monterrey y México Evalúa, el 40% de las escuelas públicas carece de servicios básicos como electricidad, agua potable y sanitarios adecuados, lo que afecta directamente el bienestar y el rendimiento de los estudiantes.
La brecha tecnológica es evidente: 65% de las escuelas públicas no tiene acceso a computadoras o internet, mientras que en las privadas la cifra baja al 19%. Esta diferencia de 46 puntos porcentuales refuerza las desigualdades educativas entre los sectores público y privado.
Deserción escolar en México
Para el ciclo 2022-2023, el país tuvo 713 mil estudiantes menos en primaria y secundaria en comparación con el ciclo anterior, equivalente a un descenso del 2%.
En educación media superior, la matrícula se redujo en 7%.
Entre las principales causas del abandono escolar reportadas destaca la carencia de recursos económicos.
Cómo se calcula el grado promedio de escolaridad y por qué importa
El grado promedio de escolaridad se determina al sumar los años aprobados desde primero de primaria de cada persona y dividir el resultado entre el total del grupo analizado.
Este dato permite evaluar el acceso y permanencia en el sistema educativo mexicano y aporta datos para hacer visibles las diferencias regionales, de género y generación, así como sus efectos en las oportunidades de empleo.
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