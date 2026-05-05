Así está la educación en México: ¿Cuántos años de escuela tiene en promedio un adulto?

El abandono escolar temprano expone a los jóvenes a riesgos como el matrimonio infantil y el embarazo adolescente, de acuerdo con la UNICEF. (Imagen Ilustrativa Infobae).

La escolaridad promedio en México es de 9.7 años, equivalente a secundaria terminada, según datos del INEGI.

Este indicador varía por entidad, edad y género, y refleja tanto las brechas históricas como el impacto directo en el salario mensual y el acceso a oportunidades laborales.

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En el país, la Ciudad de México registra el nivel más alto, con 11.5 años de escolaridad entre personas de 15 años y más, cifra que equivale a preparatoria concluida.

Chiapas reporta un promedio cercano a los 8 años, lo que implica que gran parte de su población termina solo la primaria.

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Entre 2000 y 2020, el grado promedio de escolaridad nacional subió de 7.5 a 9.7 años, lo que representa un avance de 2.2 años en dos décadas.

De acuerdo con el INEGI, Chiapas es la región de la república con menor grado promedio de escolaridad. (Imagen Ilustrativa Infobae).

La diferencia educativa también se expresa por sexo y edad.

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Entre quienes tienen 85 años y más, las mujeres alcanzan apenas 3.4 años de estudios, es decir, hasta cuarto de primaria.

En el grupo de 40 a 44 años, hombres y mujeres promedian 10 años, equivalente al primer año de preparatoria.

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En el segmento de 15 a 34 años, las mujeres ya superan a los hombres en años de estudio, lo que revela una reducción de la brecha de género en la escolaridad reciente.

El rezago y la desigualdad educativa persisten en México y el mundo

Más de 57 millones de niños en el mundo continúan fuera de la escuela, pese a que el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el derecho universal a la instrucción.

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En México, el acceso desigual comienza desde la primera infancia. Solo 7 de cada 100 niñas y niños reciben atención educativa en sus primeros tres años de vida, según la Encuesta Nacional de Acceso y Percepción Educativa del INEGI.

En México,aproximadamente 33 de cada 100 menores de edad no asisten al nivel preescolar pese a su obligatoriedad desde hace dos décadas. (Imagen Ilustrativa Infobae).

En el nivel preescolar, pese a dos décadas de obligatoriedad, 33 de cada 100 menores siguen sin cursar este nivel.

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El INEGI advierte que el nivel educativo alcanzado determina el ingreso mensual y las oportunidades laborales.

La proporción de personas con estudios superiores también depende del campo académico elegido; el 23.1% de quienes tienen nivel universitario estudió en el área de Administración y Negocios.

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Las estadísticas muestran que el rezago escolar y la deserción temprana exponen a las personas a riesgos concretos, como desempleo, pobreza o embarazo adolescente.

Barreras como la pobreza, género, discapacidad y conflictos familiares son factores del abandono escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Desigualdades educativas en México: infraestructura y tecnología

El sistema educativo mexicano enfrenta desafíos adicionales en materia de infraestructura y acceso a tecnología.

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De acuerdo con el proyecto Aprender Parejo del Tecnológico de Monterrey y México Evalúa, el 40% de las escuelas públicas carece de servicios básicos como electricidad, agua potable y sanitarios adecuados, lo que afecta directamente el bienestar y el rendimiento de los estudiantes.

La brecha tecnológica es evidente: 65% de las escuelas públicas no tiene acceso a computadoras o internet, mientras que en las privadas la cifra baja al 19%. Esta diferencia de 46 puntos porcentuales refuerza las desigualdades educativas entre los sectores público y privado.

La ausencia de servicios básicos es común en escuelas públicas mexicanas, de acuerdo con los estudios del Tecnológico de Monterrey. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Deserción escolar en México

Para el ciclo 2022-2023, el país tuvo 713 mil estudiantes menos en primaria y secundaria en comparación con el ciclo anterior, equivalente a un descenso del 2%.

En educación media superior, la matrícula se redujo en 7%.

Entre las principales causas del abandono escolar reportadas destaca la carencia de recursos económicos.

Cómo se calcula el grado promedio de escolaridad y por qué importa

El grado promedio de escolaridad se determina al sumar los años aprobados desde primero de primaria de cada persona y dividir el resultado entre el total del grupo analizado.

En México, en el grupo de 15 a 34 años, las mujeres registran un promedio de escolaridad mayor al de los hombres. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Este dato permite evaluar el acceso y permanencia en el sistema educativo mexicano y aporta datos para hacer visibles las diferencias regionales, de género y generación, así como sus efectos en las oportunidades de empleo.