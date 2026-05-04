El cuidado y las historias compartidas ofrecen a los más jóvenes un sentido de pertenencia único en su desarrollo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de los abuelos marca la infancia de millones de niñas y niños en México. Más allá de ser figuras entrañables, cuando la relación es saludable los abuelos pueden aportar estabilidad, afecto y sabiduría en la vida cotidiana.

Su acompañamiento suele convertirse en un pilar emocional que ayuda a forjar la identidad y los valores de las nuevas generaciones.

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En muchos hogares, la cercanía con los abuelos representa un lazo fundamental para el desarrollo emocional y social durante los primeros años de vida.

La presencia de los abuelos en México favorece el bienestar emocional y la estabilidad durante la infancia de millones de niñas y niños.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el impacto emocional y la importancia de los abuelos en la infancia

Desde una perspectiva psicológica los abuelos suelen tener un impacto emocional profundo y positivo en la infancia. Su presencia es fuente de afecto, estabilidad y apoyo emocional.

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Para muchas niñas y niños, los abuelos representan figuras de confianza y seguridad, distintas a la relación con los padres.

En este sentido, y de acuerdo con información de la Revista Alternativas de Psicología los siguientes son algunos de los aspectos más importantes de los abuelos en la infancia:

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Apego y seguridad emocional

Los abuelos suelen brindar un sentido de protección y contención. Su trato suele ser más paciente y menos exigente, lo que permite a los niños desarrollar confianza en sí mismos y en los demás. Este vínculo de apego refuerza la autoestima y la sensación de pertenencia.

Transmisión de valores y tradiciones

Los abuelos son transmisores de historias familiares, costumbres y valores culturales. A través de relatos, juegos y anécdotas, contribuyen a que niñas y niños construyan su identidad y se reconozcan como parte de una historia familiar y social más amplia.

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Apoyo en la crianza y en situaciones difíciles

Para muchas familias, los abuelos cumplen funciones de apoyo práctico, cuidando a los nietos cuando los padres trabajan o ante dificultades familiares. Su experiencia puede ser un recurso valioso en la resolución de conflictos y el acompañamiento emocional durante momentos complejos, como separaciones o duelos.

Generación de recuerdos positivos

La convivencia con los abuelos suele estar asociada a experiencias placenteras: juegos, paseos, historias, recetas, celebraciones. Estos recuerdos forman parte importante de la memoria afectiva de la infancia.

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Impacto en el desarrollo social y emocional

Diversos estudios señalan que niñas y niños que mantienen una relación cercana con sus abuelos presentan mejores habilidades sociales, menor incidencia de problemas emocionales y una mayor capacidad para enfrentar situaciones adversas.

El lazo entre abuelos y nietos en la infancia ayuda a forjar identidad, valores y autoestima en las nuevas generaciones mexicanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En resumen, la figura de los abuelos es clave en el bienestar emocional y el desarrollo integral durante la infancia. Su acompañamiento deja huellas duraderas en la vida de sus nietos.

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