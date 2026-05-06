Este es el jugador de América que el Piojo Herrera quiere sumar al Atlante

El club consideraría al defensor de las Águilas como una pieza clave en el nuevo proyecto de los Potros en su regreso a la Liga MX. (Ilustaración: Jesús Aviles - REUTERS/Eloisa Sanchez)

El regreso del Atlante a la Liga MX después de 12 años no sólo significa un nuevo proyecto deportivo, también abre la puerta a fichajes que podrían marcar diferencia desde el primer minuto.

Con Miguel Herrera al mando, los Potros buscarán reforzarse con jugadores de calidad y experiencia en el máximo circuito.

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El interés público de Miguel Herrera en Juárez fue expuesto en televisión, interpretándose como un mensaje claro hacia América. REUTERS/Henry Romero

En este contexto, el “Piojo” ya dejó ver públicamente su interés por un futbolista de las Águilas: Ramón Juárez, defensa central de 25 años que fue debutado por el propio Herrera en el cuadro azulcrema.

El interés público de Herrera

El deseo de Herrera se hizo evidente durante una transmisión televisiva de TUDN, cuando elogió a Juárez y lanzó la frase “¡Que me lo presten!”.

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Juárez entró de cambio por Cristian Borja en el encuentro contra Pumas y mostró gran solidez defensiva.

Herrera recordó que fue él quien lo debutó en América .

El comentario se interpretó como una indirecta hacia la directiva azulcrema.

Juárez, de 25 años, podría cambiar de club en busca de mayor continuidad y regularidad en el Atlante bajo las órdenes de Herrera. REUTERS/Eloisa Sanchez

Este episodio no fue casualidad: el Piojo busca sumar piezas de valor en su nuevo proyecto con Atlante, y con el defensor obtendría un jugador que conoce bien y que podría consolidarse con minutos regulares.

Ramón Juárez y su situación en América

Juárez ha tenido una participación intermitente bajo el mando de André Jardine. Aunque cuenta con calidad y experiencia, no ha logrado consolidarse como titular fijo y eso lo convertiría en un candidato para buscar continuidad en otro club.

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Ha sido relegado en ocasiones por otros defensores.

Su lugar en la Selección Mexicana también se ha visto afectado por la falta de minutos.

A sus 25 años, necesita un escenario donde pueda sumar regularidad.

Ramón Juárez ha tenido poca participación con América bajo la dirección de André Jardine. REUTERS/Eloisa Sanchez

Para Atlante, sería un refuerzo estratégico: un jugador joven, con recorrido en Primera División y con margen de crecimiento. Para Juárez, significaría la oportunidad de relanzar su carrera en un club que busca protagonismo inmediato.

Posibles escenarios de negociación

La posible llegada de Juárez dependerá de varios factores. América aún lo considera parte de su plantilla y no lo dejaría salir fácilmente. Sin embargo, la relación cercana entre Herrera y Santiago Baños podría abrir la puerta a un préstamo que beneficie a ambas instituciones.

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Atlante lo vería como una pieza clave en su regreso, mientras que el jugador podría aceptar la opción si garantiza mayor regularidad.

Atlante regresa a la Liga MX tras 12 años y busca fichajes clave para fortalecer su plantel en el máximo circuito. (Instagram / @AtlanteFC)

En este sentido, el interés de Miguel Herrera en Ramón Juárez por el momento es una posibilidad más que una certeza, pero refleja la ambición del Aquapotro de regresar con fuerza a la Liga MX.

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