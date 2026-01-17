Beca Benito Juárez 2026: cómo saber si fuiste aceptado y cuándo cae el primer depósito del año

Mantendrá el apoyo económico de mil 900 pesos bimestrales para estudiantes de preparatoria y bachillerato público

La Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez continúa en 2026 como uno de los programas sociales más relevantes del Gobierno de México para garantizar la permanencia escolar de jóvenes que cursan la preparatoria o el bachillerato en instituciones públicas. Al inicio del año, miles de estudiantes y familias se preguntan dos cosas clave: cómo saber si ya fueron aceptados y cuándo caerá el primer depósito.

Este apoyo económico, integrado a la estrategia nacional de bienestar, busca reducir la deserción escolar al otorgar un respaldo bimestral que ayuda a cubrir gastos básicos como transporte, alimentación y materiales escolares.

¿Cómo saber si fuiste aceptado en la Beca Benito Juárez 2026?

La forma oficial para confirmar si un estudiante es beneficiario de la Beca Benito Juárez es a través del Buscador de Estatus de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. Esta herramienta permite verificar, de manera directa y gratuita, si la solicitud fue aprobada.

Para realizar la consulta, el estudiante debe ingresar al portal oficial del programa y capturar su CURP. Al hacerlo, el sistema mostrará el estatus actualizado. Si la beca fue autorizada, aparecerá como “Activo” o “Beneficiario”, lo que confirma que el alumno forma parte del padrón y tiene derecho a recibir los pagos correspondientes.

La beca está dirigida a alumnas y alumnos menores de 25 años, inscritos en preparatorias, bachilleratos o profesionales técnicos bachiller públicos, en modalidad escolarizada o mixta. No se exige un promedio mínimo, ya que el objetivo principal es apoyar a estudiantes que podrían abandonar sus estudios por motivos económicos.

El apoyo puede otorgarse hasta por 30 meses, siempre que el estudiante continúe inscrito y cumpla con las reglas de operación vigentes. En caso de baja escolar, el beneficio se suspende automáticamente.

¿Cuándo cae el primer depósito de la Beca Benito Juárez en 2026?

Aunque hasta el momento no se ha publicado un calendario oficial de pagos para 2026, la Coordinación Nacional de Becas suele mantener un esquema similar al de años anteriores. Con base en ese patrón, el primer depósito del año corresponde al bimestre enero–febrero y se realiza durante febrero.

El monto confirmado para este periodo es de mil 900 pesos bimestrales, cantidad que se entrega de manera directa y sin intermediarios a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar. Este depósito marca el inicio de las dispersiones del año y es uno de los más esperados por los beneficiarios.

Los pagos suelen realizarse de forma escalonada, generalmente siguiendo el orden alfabético del apellido paterno, con el objetivo de evitar la saturación en las sucursales bancarias.

Forma de pago y calendario estimado

El esquema anual de la Beca Benito Juárez contempla cinco bimestres de pago durante el ciclo escolar:

Enero–febrero

Marzo–abril

Mayo–junio

Septiembre–octubre

Noviembre–diciembre

No se consideran los meses de julio y agosto, debido al periodo vacacional. Cada depósito se realiza exclusivamente mediante la Tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que es indispensable que el plástico esté activo para recibir el recurso.

Recomendaciones para beneficiarios

Las autoridades recomiendan a los estudiantes mantenerse atentos a los avisos oficiales emitidos por sus planteles educativos y por la Coordinación Nacional de Becas. Asimismo, advierten sobre posibles fraudes y recuerdan que la beca es gratuita y no requiere de gestores ni pagos para acceder al apoyo.

La Beca Benito Juárez 2026 se mantiene, así, como un respaldo clave para miles de jóvenes que buscan concluir sus estudios de nivel medio superior sin que la falta de recursos económicos se convierta en un obstáculo.