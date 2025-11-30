España

Noruega ofrece empleo con sueldos que superan los 3.000 euros para el cultivo de salmón: no se necesita experiencia previa

La oferta exige al menos un nivel básico de inglés, pero sin necesidad de una acreditación oficial

Noruega busca trabajadores para sus
Noruega busca trabajadores para sus granjas de salmón (Pexels)

Las granjas de salmón son fundamentales en la economía Noruega, ya que concentran más del 74% de las exportaciones de los productos pesqueros y acuícolas del país. El crecimiento exponencial de este mercado, desde la década de los 70, ha hecho que el país escandinavo se haya convertido en el principal productor mundial, al ser el responsable del 50% del cultivo global.

Ante la gran magnitud de granjas que dispone el país, es común que necesiten trabajadores varias veces al año. En este sentido, la empresa SalMar ASA ha lanzado una convocatoria de empleo para 100 puestos de trabajo con sueldos superiores a 3.000 euros mensuales. La oferta, disponible en Lanbide y la red EURES, trasladará a los solicitantes a la aldea de Kverva, ubicada dentro de la región noruega de Frøya.

La macroinstalación, situada a 591 kilómetros de la capital noruega, obliga a todos aquellos que quieran opositar al puesto a tener algún nivel de inglés básico -sin necesidad de ninguna acreditación- o noruego. En cambio, permite a personas sin experiencia previa en el sector mandar su candidatura.

La impresionante cascada de Noruega que tiene 655 metros de altura y una caída de casi 300 metros: se llega a través de una bonita ruta.

Una buena oportunidad si quieres asentarte en Noruega

Según el anuncio que ha publicado la empresa noruega, quienes ingresen a estos puestos trabajarán de lunes a viernes como operarios de producción. Entre sus funciones se señala la participación en tareas de fileteado, empaquetado, control de calidad y mantenimiento de los estándares sanitarios en las instalaciones procesadoras.

Además, ha detallado que dentro de las 100 plazas disponibles, existen algunas de carácter indefinido. Por lo que se valorará especialmente la disposición de los candidatos que quieran asentarse en Noruega a largo plazo.

En cuanto al salario base, han asegurado que se pagará a 228,46 coronas noruegas la hora (19,86 euros por hora). De esta forma, para una jornada de 36,5 horas semanales, se obtendrá un sueldo alrededor de los 3.000 € mensuales. Aunque la remuneración puede incrementarse con suplementos adicionales, entre ellos un plus del 20% en los turnos de tarde, donde hay escasa iluminación en los meses de invierno.

Qué es el cultivo de salmón

El cultivo de salmón consiste en criar a estos peces desde su fase inicial hasta alcanzar el tamaño comercial; un proceso que abarca cerca de tres años. Durante el primero, los ejemplares permanecen en sistemas de agua dulce controlados, lo que facilita el desarrollo seguro y monitoreado de los ejemplares jóvenes. Después de este periodo, tal y como exponen desde Global Salmon Initiative, el salmón se traslada a ambientes marinos donde completa su crecimiento hasta la cosecha.

Para reducir los riesgos asociados a enfermedades y la presencia de piojos de mar, algunos acuicultores han incorporado instalaciones post-smolt, ubicadas en tierra o con sistemas de contención cerrada, que prolongan el tiempo de estadía fuera del mar. Una vez el salmón alcanza el tamaño idóneo, se transporta hasta plantas de procesamiento. Allí se preparan los productos finales, siendo el filete de salmón la principal presentación para los consumidores.

En términos de logística y bienestar animal, cada corral de agua de mar típico está compuesto por al menos un 97,5% de agua y solo un 2,5% de biomasa de peces. Este margen busca replicar las condiciones naturales propicias para el desarrollo del animal, proporcionando espacio suficiente y condiciones óptimas para su crecimiento.

